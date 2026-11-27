Gold ETFs vs Gold Mutual Funds: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर गोल्ड में बढ़ रही है। बुधवार को MCX पर सोने का भाव 15 महीने के निचले स्तर 1,20,750 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। इसके बाद लगातार दो कारोबारी सत्रों में इसमें तेजी आई। 27 नवंबर को घरेलू बाजार में सोने का भाव करीब 1,25,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसका मतलब है कि सोने की कीमतों में 15 महीने के निचले स्तर से करीब ₹6,000 का उछाल आया है।

हालांकि, सोना अब भी अपने रिकॉर्ड स्तर 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम से करीब 55,000 रुपये नीचे है। ऐसे में जो निवेशक फिजिकल गोल्ड यानी सोने के सिक्के या गहने खरीदने के बजाय बाजार से जुड़े विकल्पों में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके सामने गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के विकल्प हैं। दोनों का रिटर्न सोने की कीमतों से जुड़ा होता है, लेकिन निवेश की लागत और तरीका अलग - अलग है।

जानिए गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है गोल्ड ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को ट्रैक करते हैं। इनमें निवेशक शेयर बाजार के जरिए यूनिट खरीद और बेच सकते हैं। इसके लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है।

वहीं, गोल्ड म्यूचुअल फंड आमतौर पर गोल्ड ETF की यूनिट में निवेश करते हैं। निवेशक इन्हें म्यूचुअल फंड कंपनी या निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए खरीद सकते हैं। इसमें डीमैट खाते की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा, निवेशक SIP के जरिए हर महीने एक तय रकम भी लगा सकते हैं।

गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में कौन है बेहतर ? ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स (Optima Money Managers) के MD और CEO पंकज माथपाल (Pankaj Mathpal) का कहना है कि गोल्ड ETF में निवेश की लागत तुलनात्मक रूप से कम होती है। इसकी वजह यह है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड भी निवेशकों से जुटाए गए पैसे को गोल्ड ETF में लगाते हैं। इस प्रक्रिया में फंड मैनेजर का अतिरिक्त खर्च जुड़ जाता है।

माथपाल के अनुसार, गोल्ड ETF में निवेश करने वाले निवेशक को मुख्य रूप से ब्रोकरेज चुकाना पड़ता है। दूसरी तरफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की फीस के रूप में अतिरिक्त एक्सपेंस रेशियो देना होता है। यह आमतौर पर 0.40% से 1% तक हो सकता है। इस अतिरिक्त लागत के कारण गोल्ड म्यूचुअल फंड का रिटर्न गोल्ड ETF के मुकाबले थोड़ा कम रह सकता है।

गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में किसके लिए क्या है बेहतर ? ऑप्टिमा मनी के पंकज माथपाल ने कहा कि जो निवेशक लंबे समय के लिए SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड ETF ज्यादा बेहतर हैं। वहीं, जो निवेशक एकमुश्त (एक बार में) निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी गोल्ड ETF में निवेश करना एक अच्छा विकल्प है।

पंकज माथपाल ने आगे कहा कि गोल्ड ETF में निवेश करने वालों को सिर्फ ब्रोकरेज देना पड़ता है, जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को फंड मैनेजर की फीस के तौर पर एक अतिरिक्त 'एक्सपेंस रेशियो' (expense ratio) भी देना पड़ता है। यह आमतौर पर 0.40% से लेकर लगभग 1% तक होता है।

सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का भी मानना है कि गोल्ड में ट्रेड करने वाले निवेशकों के लिए ETF ज्यादा उपयुक्त है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर निवेशकों का पैसा गोल्ड ETF में लगाता है। गुप्ता के मुताबिक, बाजार की अच्छी समझ रखने वाले निवेशक गोल्ड ETF चुन सकते हैं।

वहीं, जिन्हें बाजार की ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड आसान विकल्प हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त फंड मैनेजमेंट फीस लगती है। इसके अलावा समय से पहले (रिडेम्पशन) पैसा निकालने पर एग्जिट लोड भी लग सकता है। इससे निवेश का कुल रिटर्न प्रभावित हो सकता है।

गोल्ड ETF कैसे चुनें? पंकज माथपाल ने बताया कि गोल्ड ETF चुनते समय निवेशक को उस ETF के ट्रेड वॉल्यूम और प्रीमियम पर ध्यान देना चाहिए। प्रीमियम जितना अधिक होगा, रिटर्न उतना ही कम मिलेगा। इसलिए बेहतर रिटर्न पाने के लिए निवेशक को ऐसा गोल्ड ETF चुनना चाहिए जो कम प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा हो।

भारत में टॉप 5 गोल्ड ETF मौजूदा बाजार स्थिति में, निवेशकों को निफ्टी गोल्ड बीईईएस (Nifty Gold BeES), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ETF और निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीईईएस (Nippon India ETF Gold BeEs) में निवेश करने की सलाह दी है।

1. Nifty Gold BeES

2. ICICI Prudential Gold ETF

3. Nippon India ETF Gold BeEs

4. ICICI Prudential Gold ETF

5. HDFC Gold ETF

ये हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड विकल्प अनुज गुप्ता ने गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए इन योजनाओं के नाम बताए हैं:

1. SBI गोल्ड म्यूचुअल फंड

2. HDFC गोल्ड म्यूचुअल फंड

3. निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड

4. ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF FoF

5. कोटक गोल्ड म्यूचुअल फंड