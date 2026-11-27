Gold ETFs vs Gold Mutual Funds: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर गोल्ड में बढ़ रही है। बुधवार को MCX पर सोने का भाव 15 महीने के निचले स्तर 1,20,750 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। इसके बाद लगातार दो कारोबारी सत्रों में इसमें तेजी आई। 27 नवंबर को घरेलू बाजार में सोने का भाव करीब 1,25,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसका मतलब है कि सोने की कीमतों में 15 महीने के निचले स्तर से करीब ₹6,000 का उछाल आया है।

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हालांकि, सोना अब भी अपने रिकॉर्ड स्तर 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम से करीब 55,000 रुपये नीचे है। ऐसे में जो निवेशक फिजिकल गोल्ड यानी सोने के सिक्के या गहने खरीदने के बजाय बाजार से जुड़े विकल्पों में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके सामने गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के विकल्प हैं। दोनों का रिटर्न सोने की कीमतों से जुड़ा होता है, लेकिन निवेश की लागत और तरीका अलग - अलग है।

जानिए गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है गोल्ड ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को ट्रैक करते हैं। इनमें निवेशक शेयर बाजार के जरिए यूनिट खरीद और बेच सकते हैं। इसके लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है।

वहीं, गोल्ड म्यूचुअल फंड आमतौर पर गोल्ड ETF की यूनिट में निवेश करते हैं। निवेशक इन्हें म्यूचुअल फंड कंपनी या निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए खरीद सकते हैं। इसमें डीमैट खाते की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा, निवेशक SIP के जरिए हर महीने एक तय रकम भी लगा सकते हैं।

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गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में कौन है बेहतर ? ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स (Optima Money Managers) के MD और CEO पंकज माथपाल (Pankaj Mathpal) का कहना है कि गोल्ड ETF में निवेश की लागत तुलनात्मक रूप से कम होती है। इसकी वजह यह है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड भी निवेशकों से जुटाए गए पैसे को गोल्ड ETF में लगाते हैं। इस प्रक्रिया में फंड मैनेजर का अतिरिक्त खर्च जुड़ जाता है।

माथपाल के अनुसार, गोल्ड ETF में निवेश करने वाले निवेशक को मुख्य रूप से ब्रोकरेज चुकाना पड़ता है। दूसरी तरफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की फीस के रूप में अतिरिक्त एक्सपेंस रेशियो देना होता है। यह आमतौर पर 0.40% से 1% तक हो सकता है। इस अतिरिक्त लागत के कारण गोल्ड म्यूचुअल फंड का रिटर्न गोल्ड ETF के मुकाबले थोड़ा कम रह सकता है।

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गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में किसके लिए क्या है बेहतर ? ऑप्टिमा मनी के पंकज माथपाल ने कहा कि जो निवेशक लंबे समय के लिए SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड ETF ज्यादा बेहतर हैं। वहीं, जो निवेशक एकमुश्त (एक बार में) निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी गोल्ड ETF में निवेश करना एक अच्छा विकल्प है।

पंकज माथपाल ने आगे कहा कि गोल्ड ETF में निवेश करने वालों को सिर्फ ब्रोकरेज देना पड़ता है, जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को फंड मैनेजर की फीस के तौर पर एक अतिरिक्त 'एक्सपेंस रेशियो' (expense ratio) भी देना पड़ता है। यह आमतौर पर 0.40% से लेकर लगभग 1% तक होता है।

सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का भी मानना है कि गोल्ड में ट्रेड करने वाले निवेशकों के लिए ETF ज्यादा उपयुक्त है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर निवेशकों का पैसा गोल्ड ETF में लगाता है। गुप्ता के मुताबिक, बाजार की अच्छी समझ रखने वाले निवेशक गोल्ड ETF चुन सकते हैं।

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वहीं, जिन्हें बाजार की ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड आसान विकल्प हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त फंड मैनेजमेंट फीस लगती है। इसके अलावा समय से पहले (रिडेम्पशन) पैसा निकालने पर एग्जिट लोड भी लग सकता है। इससे निवेश का कुल रिटर्न प्रभावित हो सकता है।

गोल्ड ETF कैसे चुनें? पंकज माथपाल ने बताया कि गोल्ड ETF चुनते समय निवेशक को उस ETF के ट्रेड वॉल्यूम और प्रीमियम पर ध्यान देना चाहिए। प्रीमियम जितना अधिक होगा, रिटर्न उतना ही कम मिलेगा। इसलिए बेहतर रिटर्न पाने के लिए निवेशक को ऐसा गोल्ड ETF चुनना चाहिए जो कम प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा हो।

भारत में टॉप 5 गोल्ड ETF मौजूदा बाजार स्थिति में, निवेशकों को निफ्टी गोल्ड बीईईएस (Nifty Gold BeES), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ETF और निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीईईएस (Nippon India ETF Gold BeEs) में निवेश करने की सलाह दी है।

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1. Nifty Gold BeES

2. ICICI Prudential Gold ETF

3. Nippon India ETF Gold BeEs

4. ICICI Prudential Gold ETF

5. HDFC Gold ETF

ये हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड विकल्प अनुज गुप्ता ने गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए इन योजनाओं के नाम बताए हैं:

1. SBI गोल्ड म्यूचुअल फंड

2. HDFC गोल्ड म्यूचुअल फंड

3. निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड

4. ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF FoF

5. कोटक गोल्ड म्यूचुअल फंड

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।

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