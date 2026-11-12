Cigarette Price Hike: सिगरेट पीना फिर पड़ेगा महंगा! एक पैकेट पर ₹10 ज्यादा खर्च, जानिए अब कितना देना होगा

Gold Flake Premium New Price: सिगरेट खरीदने वालों को अब गोल्ड फ्लेक प्रीमियम (Gold Flake Premium) के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करना होगा। ITC लिमिटेड ने अपनी 'गोल्ड फ्लेक प्रीमियम' सिगरेट की कीमतों में 10 रुपये प्रति पैक की बढ़ोतरी की है। इस साल इस ब्रांड की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। सिगरेट बनाने वाली कंपनियां ज्यादा टैक्स और लीगल सिगरेट इंडस्ट्री की बिक्री पर बढ़ते दबाव का सामना कर रही हैं।
मार्केट से मिली जानकारी के अनुसार, 60-70 mm साइज वाली 'गोल्ड फ्लेक प्रीमियम' रेगुलर-साइज फिल्टर-टिप्ड (RSFT) सिगरेट के 10 सिगरेट वाले पैक की अधिकतम रिटेल कीमत (MRP) को 125 रुपये से बढ़ाकर 135 रुपये कर दिया गया है। इसमें करीब 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। बाजार के सूत्रों के मुताबिक, नई MRP वाले स्टॉक नवंबर के चौथे हफ्ते तक गोदामों में पहुंच सकते हैं।
2026 में 'गोल्ड फ्लेक प्रीमियम' की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। NDTV प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले जून में ब्रांड ने 10 सिगरेट वाले एक पैक की कीमत 115 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दी गई थी। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद सिगरेट की कीमतों में कुल इजाफा पिछले स्तर के मुकाबले लगभग 17.4% हो गया है।
कीमतों में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब सिगरेट पर लगने वाले टैक्स में भारी बढ़ोतरी के कारण ITC के सिगरेट कारोबार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर तिमाही की अपनी टिप्पणी में कंपनी ने कहा कि कानूनी सिगरेट उद्योग की बिक्री (वॉल्यूम) दबाव में है। इससे पता चलता है कि कानूनी सिगरेट और अवैध सिगरेट के बीच कीमतों का अंतर बढ़ता जा रहा है।
कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में यह दबाव पहले से ही दिखाई दे रहा है। सितंबर तिमाही में ITC के सिगरेट कारोबार का मुनाफा सालाना आधार पर 27.2% घटकर 3,813 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 5,241 करोड़ रुपये था। सिगरेट से होने वाला नेट रेवेन्यू 21% गिर गया।
बाजार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ITC के लिए 'गोल्ड फ्लेक प्रीमियम' का रेगुलर-साइज सिगरेट सेगमेंट काफी अहम है। कंपनी के सिगरेट रेवेन्यू में इसका हिस्सा लगभग 46-50% होने का अनुमान है। ITC के मुनाफे में सिगरेट कारोबार का बड़ा योगदान है। इस कारोबार में मार्जिन 70% तक होने का अनुमान है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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