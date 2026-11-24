Gold Investment Strategy: सोने-चांदी में चल रही गिरावट का सिलसिला थम गया है। सोमवार के बाद आज मंगलवार को भी सोने के दाम में रिकवरी देखने को मिली। आज 24 नवंबर को दिल्ली में गोल्ड का रेट 1,26,190 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि शादियों के सीजन की वजह से सोने की मांग में एक बार फिर से इजाफा हो सकता है। इससे गोल्ड के दाम ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। सोने में आई तेजी के बाद अब निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी निवेश के लिए गोल्ड लेना सही है या नहीं?
गोल्ड में आई काफी गिरावट के बाद अब इसके दाम चढ़ने लगे हैं। सोने के दाम में आए उछाल के बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातर गिरावट के कारण अब सोने-चांदी में खरीदारी बढ़ने लगी है, लेकिन अभी एकमुश्त खरीदारी से बचना चाहिए। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का कहना है कि सोने-चांदी की खरीदारी किश्तों में करें। कुछ अभी और कुछ-कुछ 15-20 दिन के अंतराल पर खरीद लें।
|शहर
|24 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|चांदी ( ₹/किलो)
|नई दिल्ली
|1,26,190
|1,15,674
|1,54,410
|मुंबई
|1,26,410
|1,15,876
|1,54,680
|बेंगलुरु
|1,26,510
|1,15,968
|1,54,800
|कोलकाता
|1,26,240
|1,15,720
|1,54,470
|हैदराबाद
|1,26,610
|1,16,059
|1,54,920
|चेन्नई
|1,26,770
|1,16,206
|1,55,130
नोट- ऊपर दी गई टेबल में सोने-चांदी के भाव में जीएसटी और मेकिंग चार्ज को नहीं जोड़ा गया है। अगर आप सुनार के दुकान पर जाते हैं, तो आपका बिल इस अमाउंट के ऊपर आ सकता है। इसलिए दुकानदार से पहले एक बार बिल अमाउंट का पता कर लें।
इसके अलावा एनवीडिया के सीईओ के पद पर जेन्सन हुआंग की वापसी से भी सोने के दाम के मजबूती मिली है। पिछले सप्ताह 9 प्रतिशत टूटने के बाद सोमवार को सोने में जोरदार रिकवरी देखने को मिली। बता दें कि फरवरी में अमेरिकी ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही सोने में आया दवाब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गोल्ड अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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