Gold Investment Strategy: सोने-चांदी में चल रही गिरावट का सिलसिला थम गया है। सोमवार के बाद आज मंगलवार को भी सोने के दाम में रिकवरी देखने को मिली। आज 24 नवंबर को दिल्ली में गोल्ड का रेट 1,26,190 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि शादियों के सीजन की वजह से सोने की मांग में एक बार फिर से इजाफा हो सकता है। इससे गोल्ड के दाम ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। सोने में आई तेजी के बाद अब निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी निवेश के लिए गोल्ड लेना सही है या नहीं?
गोल्ड में आई काफी गिरावट के बाद अब इसके दाम चढ़ने लगे हैं। सोने के दाम में आए उछाल के बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातर गिरावट के कारण अब सोने-चांदी में खरीदारी बढ़ने लगी है, लेकिन अभी एकमुश्त खरीदारी से बचना चाहिए। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का कहना है कि सोने-चांदी की खरीदारी किश्तों में करें। कुछ अभी और कुछ-कुछ 15-20 दिन के अंतराल पर खरीद लें।
|शहर
|24 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|चांदी ( ₹/किलो)
|नई दिल्ली
|1,26,190
|1,15,674
|1,54,410
|मुंबई
|1,26,410
|1,15,876
|1,54,680
|बेंगलुरु
|1,26,510
|1,15,968
|1,54,800
|कोलकाता
|1,26,240
|1,15,720
|1,54,470
|हैदराबाद
|1,26,610
|1,16,059
|1,54,920
|चेन्नई
|1,26,770
|1,16,206
|1,55,130
नोट- ऊपर दी गई टेबल में सोने-चांदी के भाव में जीएसटी और मेकिंग चार्ज को नहीं जोड़ा गया है। अगर आप सुनार के दुकान पर जाते हैं, तो आपका बिल इस अमाउंट के ऊपर आ सकता है। इसलिए दुकानदार से पहले एक बार बिल अमाउंट का पता कर लें।
इसके अलावा एनवीडिया के सीईओ के पद पर जेन्सन हुआंग की वापसी से भी सोने के दाम के मजबूती मिली है। पिछले सप्ताह 9 प्रतिशत टूटने के बाद सोमवार को सोने में जोरदार रिकवरी देखने को मिली। बता दें कि फरवरी में अमेरिकी ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही सोने में आया दवाब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गोल्ड अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।