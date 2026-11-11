Gold Limit for Women: शादीशुदा महिलाएं रख सकती हैं 500 ग्राम सोना, फिर भी देना होगा सोने का हिसाब - सुप्रीम कोर्ट

Gold Limit for Women: घर में सोने के आभूषण रखने को लेकर 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम की सीमाओं का अक्सर उल्लेख किया जाता है। आमतौर पर इन्हें इस तरह समझा जाता है कि विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। लेकिन कानून में इन आंकड़ों का अर्थ सोने के स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विवाहित महिलाओं के लिए 500 ग्राम सोने की सीमा होने का मतलब यह नहीं है कि आय से अधिक संपत्ति के मामलों में उन्हें अपने पास मौजूद सोने के स्रोत के बारे में बताने से छूट मिल जाएगी।

यह स्पष्टीकरण 1 दिसंबर 2016 को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रे रिलीज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस रिलीज में कहा गया था कि आयकर छापों के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोने के आभूषण जब्त नहीं किए जाएंगे, भले ही यह सोना उनकी घोषित आय से मेल न खाता हो। हालांकि, ज़ब्त होने से बचाव का मतलब यह नहीं है कि आपको सोने के स्रोत के बारे में बताने से छूट मिल जाएगी। आइए जानते हैं कि यह मामला क्या है और परिवारों को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए।

जानिए क्या है पूरा मामला ये मामला बिहार की फूलपरी कुमारी से जुड़ा है। उनके और उनके पति के खिलाफ 2015 में इनकम से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। बाद में विजिलेंस विभाग ने फूलपरी कुमारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने पटना हाई कोर्ट में दलील दी कि उनके पास मौजूद सोना तय सीमा के अंदर है।

हाई कोर्ट ने 14 मई 2026 को उनके पक्ष में फैसला देते हुए केस में आगे की कार्रवाई रद्द कर दी थी। फिर 2 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने कहा कि सोना जब्त नहीं करने से जुड़े नियम अपने आप यह साबित नहीं करते कि सोना कहां से आया है। कोर्ट ने मामले को फिर से आगे की सुनवाई के लिए बहाल कर दिया है।

क्या इस फैसले से आम परिवारों की बढ़ेगी चिंता अशोक प्रांशु एंड कंपनी के पार्टनर प्रांशु जी ने कहा कि आम परिवारों के लिए इस फैसले का महत्व सीमित है, क्योंकि यह मामला एक सरकारी कर्मचारी से जुड़ी 'आय से अधिक संपत्ति' (disproportionate assets) का है, जिसे अपनी संपत्ति के लिए आय के ज्ञात स्रोतों का हिसाब देना होता है। "2016 के स्पष्टीकरण से यह साफ होता है कि कानूनी तरीके से खरीदे गए सोने की मात्रा पर कोई सीमा नहीं है, बशर्ते आप यह बता सकें कि वह सोना कहां से आया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि तय सीमा से ज्यादा सोना रखना गैर-कानूनी हो गया है। आम परिवारों के लिए कानून पहले जैसा ही है। कानूनी तरीके से खरीदा गया सोना पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अगर आप यह नहीं बता सकते कि सोना कहां से आया है, तो वह सिर्फ इसलिए वैध नहीं हो जाता कि वह 'जब्ती न होने वाली सीमा' (non-seizure limits) के दायरे में आता है।

जानिए अब आपको क्या करना चाहिए प्रांशु जी ने महिलाओं को सलाह दी है कि वे अपने पास मौजूद सोने के स्रोत को साबित करने के लिए खरीद के बिल, भुगतान के रिकॉर्ड, विरासत से जुड़े दस्तावेज, वसीयत, उपहार के रिकॉर्ड और शादी की तस्वीरें संभाल कर रखें। हालांकि, महिलाओं को हर पुराने या विरासत में मिले गहने के लिए बिल (इनवॉइस) रखने की जरूरत नहीं है। इस फैसले से परिवारों के लिए दस्तावेजों की कोई नई जरूरत पैदा नहीं होती है।

अगर बिल न हों, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सोना अपने आप अवैध हो गया है; लेकिन 500 ग्राम की सीमा होने का मतलब यह नहीं है कि जांच के समय आपको यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि सोना कहां से आया है। रज़वी ने आगे कहा कि परिवारों को अपने पास सही रिकॉर्ड रखने चाहिए और अगर उन्हें टैक्स या सतर्कता विभाग की किसी जांच का सामना करना पड़े, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।