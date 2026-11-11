Gold Limit for Women: शादीशुदा महिलाएं रख सकती हैं 500 ग्राम सोना, फिर भी देना होगा सोने का हिसाब - सुप्रीम कोर्ट

Gold Limit for Women: घर में सोने के आभूषण रखने को लेकर 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम की सीमाओं का अक्सर उल्लेख किया जाता है। आमतौर पर इन्हें इस तरह समझा जाता है कि विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। लेकिन कानून में इन आंकड़ों का अर्थ सोने के स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विवाहित महिलाओं के लिए 500 ग्राम सोने की सीमा होने का मतलब यह नहीं है कि आय से अधिक संपत्ति के मामलों में उन्हें अपने पास मौजूद सोने के स्रोत के बारे में बताने से छूट मिल जाएगी।
यह स्पष्टीकरण 1 दिसंबर 2016 को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रे रिलीज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस रिलीज में कहा गया था कि आयकर छापों के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोने के आभूषण जब्त नहीं किए जाएंगे, भले ही यह सोना उनकी घोषित आय से मेल न खाता हो। हालांकि, ज़ब्त होने से बचाव का मतलब यह नहीं है कि आपको सोने के स्रोत के बारे में बताने से छूट मिल जाएगी। आइए जानते हैं कि यह मामला क्या है और परिवारों को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए।
ये मामला बिहार की फूलपरी कुमारी से जुड़ा है। उनके और उनके पति के खिलाफ 2015 में इनकम से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। बाद में विजिलेंस विभाग ने फूलपरी कुमारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने पटना हाई कोर्ट में दलील दी कि उनके पास मौजूद सोना तय सीमा के अंदर है।
हाई कोर्ट ने 14 मई 2026 को उनके पक्ष में फैसला देते हुए केस में आगे की कार्रवाई रद्द कर दी थी। फिर 2 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने कहा कि सोना जब्त नहीं करने से जुड़े नियम अपने आप यह साबित नहीं करते कि सोना कहां से आया है। कोर्ट ने मामले को फिर से आगे की सुनवाई के लिए बहाल कर दिया है।
अशोक प्रांशु एंड कंपनी के पार्टनर प्रांशु जी ने कहा कि आम परिवारों के लिए इस फैसले का महत्व सीमित है, क्योंकि यह मामला एक सरकारी कर्मचारी से जुड़ी 'आय से अधिक संपत्ति' (disproportionate assets) का है, जिसे अपनी संपत्ति के लिए आय के ज्ञात स्रोतों का हिसाब देना होता है। "2016 के स्पष्टीकरण से यह साफ होता है कि कानूनी तरीके से खरीदे गए सोने की मात्रा पर कोई सीमा नहीं है, बशर्ते आप यह बता सकें कि वह सोना कहां से आया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि तय सीमा से ज्यादा सोना रखना गैर-कानूनी हो गया है। आम परिवारों के लिए कानून पहले जैसा ही है। कानूनी तरीके से खरीदा गया सोना पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अगर आप यह नहीं बता सकते कि सोना कहां से आया है, तो वह सिर्फ इसलिए वैध नहीं हो जाता कि वह 'जब्ती न होने वाली सीमा' (non-seizure limits) के दायरे में आता है।
प्रांशु जी ने महिलाओं को सलाह दी है कि वे अपने पास मौजूद सोने के स्रोत को साबित करने के लिए खरीद के बिल, भुगतान के रिकॉर्ड, विरासत से जुड़े दस्तावेज, वसीयत, उपहार के रिकॉर्ड और शादी की तस्वीरें संभाल कर रखें। हालांकि, महिलाओं को हर पुराने या विरासत में मिले गहने के लिए बिल (इनवॉइस) रखने की जरूरत नहीं है। इस फैसले से परिवारों के लिए दस्तावेजों की कोई नई जरूरत पैदा नहीं होती है।
अगर बिल न हों, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सोना अपने आप अवैध हो गया है; लेकिन 500 ग्राम की सीमा होने का मतलब यह नहीं है कि जांच के समय आपको यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि सोना कहां से आया है। रज़वी ने आगे कहा कि परिवारों को अपने पास सही रिकॉर्ड रखने चाहिए और अगर उन्हें टैक्स या सतर्कता विभाग की किसी जांच का सामना करना पड़े, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।
Disclaimer: यह केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताया गया है। इसे कानूनी या टैक्स संबंधी सलाह न माना जाए।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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