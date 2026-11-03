क्या बैंक में सोना जमा करने पर मिलता है ब्याज? जानें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की पूरी डिटेल

भारत में ज्यादातर परिवार सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। लोग शादी-ब्याह, त्योहारों और दूसरे खास मौकों पर सोने के गहने, सिक्के और बिस्किट खरीदते हैं। लेकिन घर में रखा यह सोना अक्सर सालों तक इस्तेमाल नहीं होता।
ऐसे में सरकार ने लोगों के इसी बेकार पड़े सोने का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (Gold Monetisation Scheme) शुरू की थी। इस योजना के तहत आप अपना सोना बैंक में जमा करके उस पर ब्याज कमा सकते हैं।
सरकार ने साल 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की थी। इसका मकसद घरों और संस्थानों में रखे सोने को बैंकिंग व्यवस्था में लाना और देश में सोने के आयात पर निर्भरता कम करना था। इस योजना के तहत लोग अपने घर में रखे सोने के गहने, सिक्के या दूसरे रूप में उपलब्ध सोना जमा कर सकते हैं। इसके बदले उन्हें जमा सोने पर ब्याज मिलता है।
हालांकि, इस योजना में मार्च 2025 में बड़ा बदलाव किया गया। सरकार ने 26 मार्च 2025 से इसके मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विकल्प बंद कर दिए। अब केवल शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट का विकल्प बचा है, जिसे बैंक अपनी व्यावसायिक जरूरत और सुविधा के अनुसार जारी रख सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, इस योजना में एक बार में कम से कम 10 ग्राम सोना जमा किया जा सकता है। अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है। इसमें सोने के गहने, सिक्के और बिस्किट जमा किए जा सकते हैं। हालांकि, गहनों में लगे पत्थर और दूसरी धातुओं का वजन शामिल नहीं किया जाता।
शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट के तहत सोना 1 से 3 साल के लिए जमा किया जा सकता है। इस पर मिलने वाला ब्याज, उसकी भुगतान अवधि और लॉक-इन पीरियड संबंधित बैंक तय करता है। इसलिए अलग-अलग बैंकों में ब्याज की दर अलग हो सकती है।
इस योजना में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले किसी अधिकृत बैंक में गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना होता है। इसके बाद बैंक की ओर से बताए गए अधिकृत कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर (CPTC) पर सोना जमा करना होता है। यहां सोने की शुद्धता की जांच की जाती है। जांच के बाद सोने को पिघलाकर उसकी शुद्धता और वजन तय किया जाता है। इसके आधार पर बैंक आपके खाते में सोने की मात्रा दर्ज करता है। इसके लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी है।
जमा अवधि पूरी होने पर ग्राहक को मूल सोना या उसके बराबर रुपये लेने का विकल्प मिल सकता है। हालांकि, ब्याज का भुगतान रुपये में किया जाता है। ध्यान रखें कि सोने के गहने जमा करने पर उन्हें पिघलाया जाता है। इसलिए वे उसी पुराने डिजाइन में वापस नहीं मिलते।
धनतेरस पर घर में रखे बेकार सोने से कमाई करने का यह एक विकल्प हो सकता है। लेकिन निवेश करने से पहले अपने बैंक में योजना की उपलब्धता, ब्याज दर, समय अवधि और समय से पहले पैसा निकालने के नियम जरूर पता कर लें।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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