Gold Price Crash: सोना आमतौर पर तब निवेशकों का सहारा बनता है, जब शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है। लेकिन इस बार बाजार का समीकरण कुछ अलग ही है। AI कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से शुरू हुई हलचल अब सोने की कीमतों पर भी भारी पड़ रही है। शेयर बाजार में नुकसान झेल रहे निवेशक अपनी दूसरी होल्डिंग बेचकर नकदी जुटा रहे हैं। इसमें सोने की पोजीशन भी शामिल है।
दूसरी तरफ, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका से सोने की मांग और ज्यादा कमजोर हो गई है। नतीजा यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 14 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गया है। एक हफ्ते में यह करीब 10 फीसदी टट गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस सोने को निवेशक संकट में खरीदते हैं, वही सोना अब बिकवाली की चपेट में आ गया है।
शुक्रवार, 20 नवंबर को इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमत करीब 3% गिरकर 3,514.08 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। कारोबार के दौरान भाव 3,502.49 डॉलर तक पहुंच गया था। यह सितंबर 2025 के बाद सोने का सबसे निचला स्तर है। हफ्ते के दौरान सोने की कीमत करीब 9.4% गिर गई। मार्च के बाद यह इसकी सबसे बड़ी वीकली गिरावट रही।
वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 4.6% की गिरावट आई और भाव 3,515.40 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। यह गिरावट इसलिए भी अहम है क्योंकि सोने को आम तौर पर शेयर बाजार में जोखिम बढ़ने के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है। इस बार शेयर बाजार की बिकवाली ने सोने को सहारा देने के बजाय उस पर दबाव बढ़ा दिया।
सोने की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह AI से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली है। वैश्विक बाजारों में टेक्नोलॉजी शेयरों पर दबाव बढ़ने से निवेशकों को नुकसान हुआ है। ऐसे में कुछ निवेशक दूसरे निवेशों में मौजूद पोजीशन बेचकर नकदी जुटा रहे हैं। बिजनेस लाइन में छपी खबर के मुताबिक, हाई रिज फ्यूचर्स (High Ridge Futures) के मेटल्स ट्रेडिंग डायरेक्टर डेविड मेगर (David Meger) का कहना है कि AI से जुड़े शेयरों में बिकवाली के कारण निवेशक अपने नुकसान की भरपाई के लिए सोने की पोजीशन भी बेच रहे हैं।
इसे बाजार की भाषा में फोर्स्ड लिक्विडेशन ( forced liquidations) कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सोने की कीमतों पर दबाव सिर्फ उसकी मांग में कमी की वजह से नहीं है, बल्कि दूसरे बाजारों में नुकसान की भरपाई के लिए हो रही बिकवाली है।
सोने की कीमतों के लिए दूसरी बड़ी चुनौती अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति से जुड़ी है। बाजार में दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना मजबूत हुई है। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की महंगाई को लेकर सख्त टिप्पणियों और अक्टूबर की बैठक के मिनट्स से भी संकेत मिले हैं कि ब्याज दरों में और बढ़ोतरी पर विचार किया जा सकता है। सीएमई फेडवॉच (CME FedWatch) टूल के अनुसार, बाजार को 96 फीसदी उम्मीद है कि दिसंबर में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है।
ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड को समर्थन मिलता है। इससे सोने जैसे ऐसे निवेश की आकर्षकता घटती है, जिस पर नियमित ब्याज नहीं मिलता। मजबूत डॉलर के कारण दूसरी मुद्राओं में निवेश करने वालों के लिए भी सोना महंगा हो जाता है। इस तरह ऊंची ब्याज दरों की उम्मीद, मजबूत डॉलर और महंगाई की चिंता से सोने पर दबाव बढ़ा है।
सोने की कमजोरी का असर दूसरे कीमती धातुओं पर भी दिखाई दिया। शुक्रवार को स्पॉट सिल्वर करीब 4.1% गिरकर 40.99 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। प्लैटिनम में 3.4% और पैलेडियम में 2.1% की गिरावट दर्ज की गई।
इस तरह सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट देखने को मिली। इससे साफ है कि दबाव सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है, बल्कि कीमती धातुओं के पूरे बाजार में बिकवाली का रुख बना हुआ है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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