Gold Price Crash: सोना आमतौर पर तब निवेशकों का सहारा बनता है, जब शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है। लेकिन इस बार बाजार का समीकरण कुछ अलग ही है। AI कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से शुरू हुई हलचल अब सोने की कीमतों पर भी भारी पड़ रही है। शेयर बाजार में नुकसान झेल रहे निवेशक अपनी दूसरी होल्डिंग बेचकर नकदी जुटा रहे हैं। इसमें सोने की पोजीशन भी शामिल है।

दूसरी तरफ, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका से सोने की मांग और ज्यादा कमजोर हो गई है। नतीजा यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 14 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गया है। एक हफ्ते में यह करीब 10 फीसदी टट गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस सोने को निवेशक संकट में खरीदते हैं, वही सोना अब बिकवाली की चपेट में आ गया है।

पांच कारोबारी सत्र में सोना 9.4% टूटा शुक्रवार, 20 नवंबर को इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमत करीब 3% गिरकर 3,514.08 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। कारोबार के दौरान भाव 3,502.49 डॉलर तक पहुंच गया था। यह सितंबर 2025 के बाद सोने का सबसे निचला स्तर है। हफ्ते के दौरान सोने की कीमत करीब 9.4% गिर गई। मार्च के बाद यह इसकी सबसे बड़ी वीकली गिरावट रही।

वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 4.6% की गिरावट आई और भाव 3,515.40 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। यह गिरावट इसलिए भी अहम है क्योंकि सोने को आम तौर पर शेयर बाजार में जोखिम बढ़ने के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है। इस बार शेयर बाजार की बिकवाली ने सोने को सहारा देने के बजाय उस पर दबाव बढ़ा दिया।

AI शेयरों की बिकवाली से सोने पर क्यों बढ़ा दबाव? सोने की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह AI से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली है। वैश्विक बाजारों में टेक्नोलॉजी शेयरों पर दबाव बढ़ने से निवेशकों को नुकसान हुआ है। ऐसे में कुछ निवेशक दूसरे निवेशों में मौजूद पोजीशन बेचकर नकदी जुटा रहे हैं। बिजनेस लाइन में छपी खबर के मुताबिक, हाई रिज फ्यूचर्स (High Ridge Futures) के मेटल्स ट्रेडिंग डायरेक्टर डेविड मेगर (David Meger) का कहना है कि AI से जुड़े शेयरों में बिकवाली के कारण निवेशक अपने नुकसान की भरपाई के लिए सोने की पोजीशन भी बेच रहे हैं।

इसे बाजार की भाषा में फोर्स्ड लिक्विडेशन ( forced liquidations) कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सोने की कीमतों पर दबाव सिर्फ उसकी मांग में कमी की वजह से नहीं है, बल्कि दूसरे बाजारों में नुकसान की भरपाई के लिए हो रही बिकवाली है।

अमेरिकी फेड की ब्याज दरों की आशंका से बढ़ी मुश्किल सोने की कीमतों के लिए दूसरी बड़ी चुनौती अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति से जुड़ी है। बाजार में दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना मजबूत हुई है। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की महंगाई को लेकर सख्त टिप्पणियों और अक्टूबर की बैठक के मिनट्स से भी संकेत मिले हैं कि ब्याज दरों में और बढ़ोतरी पर विचार किया जा सकता है। सीएमई फेडवॉच (CME FedWatch) टूल के अनुसार, बाजार को 96 फीसदी उम्मीद है कि दिसंबर में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है।

ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड को समर्थन मिलता है। इससे सोने जैसे ऐसे निवेश की आकर्षकता घटती है, जिस पर नियमित ब्याज नहीं मिलता। मजबूत डॉलर के कारण दूसरी मुद्राओं में निवेश करने वालों के लिए भी सोना महंगा हो जाता है। इस तरह ऊंची ब्याज दरों की उम्मीद, मजबूत डॉलर और महंगाई की चिंता से सोने पर दबाव बढ़ा है।

चांदी और दूसरे कीमती धातुओं में भी गिरावट सोने की कमजोरी का असर दूसरे कीमती धातुओं पर भी दिखाई दिया। शुक्रवार को स्पॉट सिल्वर करीब 4.1% गिरकर 40.99 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। प्लैटिनम में 3.4% और पैलेडियम में 2.1% की गिरावट दर्ज की गई।

इस तरह सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट देखने को मिली। इससे साफ है कि दबाव सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है, बल्कि कीमती धातुओं के पूरे बाजार में बिकवाली का रुख बना हुआ है।