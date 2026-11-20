पिछले कुछ दिनों सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली रही है। यह कमजोरी वेडिंग सीजन शुरू होने से ठीक पहले देखने को मिली है, जिससे शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी बनाने या निवेश करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस साल के शुरुआत में सोना 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया था। वहीं, मौजूदा समय में इसकी कीमतों में भारी गिरावट आ चुकी है। आज यानी 20 नवंबर को घरेलू बाजार में सोने का भाव 1.22 लाख प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गया। यानी, रिकॉर्ड हाई से इसमें 32 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आ चुकी है।

आखिर क्यों सस्ता हो रहा सोना? सोने के भाव में आई इस भारी गिरावट के पीछे कई ग्लोबल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर की लगातार बढ़ती मजबूती ने सोने की चमक को कुछ फीका किया है। इसके अलावा, अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता और ग्लोबल बुलियन मार्केट्स में बढ़ी बिकवाली के दबाव ने भी कीमतों को नीचे धकेलने में अहम भूमिका निभाई है।

क्या हर साल गिरकर संभलता है सोना? कमोडिटी मार्केट में मची इस उथल-पुथल से घबराने से पहले इसके पुराने इतिहास पर नजर डालना बेहद जरूरी है। फंड्सइंडिया की नवंबर 2026 की वेल्थ कन्वर्सेशंस रिपोर्ट एक बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। साल 1980 से लेकर अब तक के 46 सालों के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि सोने के लिए साल के बीच में 10 से 15 प्रतिशत तक की अस्थायी इंट्रा-ईयर ड्रॉडाउन कोई नई बात नहीं है। खास बात यह है कि साल के दौरान आने वाले इन झटकों के बावजूद 78 प्रतिशत मामलों में सोने ने साल के खत्म होने तक निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है।

किस साल कितना गिरा सोना?

साल अधिकतम इंट्रा-ईयर गिरावट कैलेंडर-ईयर रिटर्न 1980 -40% +4% 1981 -25% -22% 1990 -16% +4% 2000 -12% +2% 2008 -20% +29% 2013 -24% -18% 2020 -15% +28% 2022 -15% +12% 2023 -10% +15% 2025 -8% +76% 2026 (अक्टूबर तक) -25% -5%

सोर्स: FundsIndia Wealth Conversations Report – नवंबर 2026 सोने का कैसा रहा है इतिहास? अगर आंकड़ों को ध्यान से देखें तो पता चलता है सोना ने बड़ी गिरावट के बाद शानदार वापसी की है। साल 2008 की मंदी के दौरान सोना साल के बीच में 20 प्रतिशत तक टूट गया था, लेकिन साल खत्म होते-होते इसने 29 प्रतिशत का दमदार रिटर्न दिया। इसी तरह, साल 2020 में भी 15 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह 28 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। पिछले साल यानी 2025 में भी 8 प्रतिशत की अस्थायी गिरावट के बाद सोने ने 76 प्रतिशत का रिकॉर्ड रिटर्न दिया था। हालांकि, मार्केट में हर बार एक जैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। साल 2013 इसका अपवाद रहा है। इस दौरान सोना 24 प्रतिशत की गिरावट के बाद पूरे साल में सोने ने 18 प्रतिशत का नुकसान कराया था।