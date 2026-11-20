पिछले कुछ दिनों सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली रही है। यह कमजोरी वेडिंग सीजन शुरू होने से ठीक पहले देखने को मिली है, जिससे शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी बनाने या निवेश करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस साल के शुरुआत में सोना 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया था। वहीं, मौजूदा समय में इसकी कीमतों में भारी गिरावट आ चुकी है। आज यानी 20 नवंबर को घरेलू बाजार में सोने का भाव 1.22 लाख प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गया। यानी, रिकॉर्ड हाई से इसमें 32 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आ चुकी है।
सोने के भाव में आई इस भारी गिरावट के पीछे कई ग्लोबल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर की लगातार बढ़ती मजबूती ने सोने की चमक को कुछ फीका किया है। इसके अलावा, अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता और ग्लोबल बुलियन मार्केट्स में बढ़ी बिकवाली के दबाव ने भी कीमतों को नीचे धकेलने में अहम भूमिका निभाई है।
कमोडिटी मार्केट में मची इस उथल-पुथल से घबराने से पहले इसके पुराने इतिहास पर नजर डालना बेहद जरूरी है। फंड्सइंडिया की नवंबर 2026 की वेल्थ कन्वर्सेशंस रिपोर्ट एक बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। साल 1980 से लेकर अब तक के 46 सालों के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि सोने के लिए साल के बीच में 10 से 15 प्रतिशत तक की अस्थायी इंट्रा-ईयर ड्रॉडाउन कोई नई बात नहीं है। खास बात यह है कि साल के दौरान आने वाले इन झटकों के बावजूद 78 प्रतिशत मामलों में सोने ने साल के खत्म होने तक निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है।
|साल
|अधिकतम इंट्रा-ईयर गिरावट
|कैलेंडर-ईयर रिटर्न
|1980
|-40%
|+4%
|1981
|-25%
|-22%
|1990
|-16%
|+4%
|2000
|-12%
|+2%
|2008
|-20%
|+29%
|2013
|-24%
|-18%
|2020
|-15%
|+28%
|2022
|-15%
|+12%
|2023
|-10%
|+15%
|2025
|-8%
|+76%
|2026 (अक्टूबर तक)
|-25%
|-5%
अगर आंकड़ों को ध्यान से देखें तो पता चलता है सोना ने बड़ी गिरावट के बाद शानदार वापसी की है। साल 2008 की मंदी के दौरान सोना साल के बीच में 20 प्रतिशत तक टूट गया था, लेकिन साल खत्म होते-होते इसने 29 प्रतिशत का दमदार रिटर्न दिया। इसी तरह, साल 2020 में भी 15 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह 28 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। पिछले साल यानी 2025 में भी 8 प्रतिशत की अस्थायी गिरावट के बाद सोने ने 76 प्रतिशत का रिकॉर्ड रिटर्न दिया था। हालांकि, मार्केट में हर बार एक जैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। साल 2013 इसका अपवाद रहा है। इस दौरान सोना 24 प्रतिशत की गिरावट के बाद पूरे साल में सोने ने 18 प्रतिशत का नुकसान कराया था।
गौरतलब है कि मौजूदा साल 2026 में सोना अब तक 25 प्रतिशत का करेक्शन देख चुका है। 31 अक्टूबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, यह सालाना आधार पर 5 प्रतिशत नीचे चल रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल के बीच में आने वाली बड़ी गिरावट का मतलब यह नहीं होता कि पूरे साल का रिटर्न निगेटिव ही रहेगा। ऐसे में एक समझदार खरीदार या निवेशक के लिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय बाजार की चाल को समझना और धैर्य बनाए रखना ही सबसे बेहतर स्ट्रैटजी साबित हो सकती है।
राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।
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