Gold Price Crash: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार, 20 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। दिसंबर डिलीवरी वाला सोना ₹4,891 यानी 3.84% टूटकर ₹1,22,561 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव ₹1,27,452 था। इस गिरावट के साथ सोना अगस्त 2025 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर में मजबूती, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लेकर सख्त संकेतों के कारण कीमती धातुओं में बिकवाली बढ़ी है।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई। MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी ₹9,432 यानी 5.99% गिरकर ₹1,48,050 प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले सत्र में इसका भाव ₹1,57,482 प्रति किलोग्राम था। चांदी सितंबर 2025 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। स्पॉट गोल्ड 2.7% गिरकर 3,525.25 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। इस हफ्ते सोने की कीमतों में करीब 9.2% की गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले आठ महीनों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है।

Gold-Silver Price Crash: कितनी टूट चुकी हैं कीमतें?

Particulars Gold Silver MCX Contract December Futures December Futures Previous Close ₹ 1,27,452/10 gm ₹ 1,57,482/kg Latest Price ₹ 1,22,561/10 gm ₹ 1,48,050/kg Decline ₹ 4,891 ₹ 9,432 Percentage Fall 3.84% 5.99% Lowest Level Since August 2025 September 2025

सोना क्यों हुआ धड़ाम, जानें तीन कारण 1. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख से बढ़ा दबाव सोने की कीमतों में गिरावट की प्रमुख वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता है। अमेरिका में महंगाई लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जा सकती है। शिकागो फेडरल रिजर्व के प्रेसीडेंट ऑस्टन गूल्सबी (Austan Goolsbee) ने गुरुवार को कहा कि महंगाई से निपटने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

उनके इस बयान से बाजार में ब्याज दरें और बढ़ने की आशंका को मजबूती मिली है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना सोने के लिए नकारात्मक मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि सोने में निवेश करने पर ब्याज के रूप में नियमित आय नहीं मिलती। इसके मुकाबले ऊंची ब्याज दरों के दौरान बॉन्ड जैसे निवेश विकल्प अधिक आकर्षक हो जाते हैं। इससे सोने की निवेश मांग प्रभावित होती है।

2. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की यील्ड में बढ़ोतरी से भी सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड लगातार 29 कारोबारी सत्रों से 5% के ऊपर बनी हुई थी। इससे पहले 2007 में इस तरह का स्तर देखने को मिला था। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटीज में बेहतर ब्याज आय मिलने की संभावना रहती है। यही वजह है कि ऊंची बॉन्ड यील्ड के दौरान कीमती धातुओं की मांग कमजोर पड़ सकती है।

3. मजबूत अमेरिकी डॉलर से सोने की मांग प्रभावित अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी सोने की कीमतों में गिरावट की एक अहम वजह है। इस हफ्ते डॉलर के एक प्रमुख सूचकांक में करीब 0.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्लोबल मार्केट में सोने और चांदी का कारोबार मुख्य रूप से डॉलर में होता है। डॉलर मजबूत होने पर दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए इन धातुओं की कीमत बढ़ जाती है। इससे अंतरराष्ट्रीय मांग पर दबाव पड़ सकता है।

सिर्फ 9 दिनों में सोने-चांदी के बाजार मूल्य में 3.3 लाख करोड़ डॉलर की कमी सोने और चांदी की कीमतों में पिछले नौ दिनों के दौरान करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में दोनों कीमती धातुओं के कुल अनुमानित बाजार मूल्य में लगभग 3.3 लाख करोड़ डॉलर की कमी आई है। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, इस गिरावट के पीछे सिर्फ अमेरिकी ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती का असर नहीं है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ते उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक नकदी जुटाने के लिए भी सोने और चांदी में अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं। कई निवेशक दूसरे निवेशों में हुए नुकसान की भरपाई और नकदी की जरूरत पूरी करने के लिए कीमती धातुओं की बिक्री कर रहे हैं। इससे बाजार में बिकवाली का दबाव और बढ़ा है।

कीमतें गिरने के बाद क्या सोने की खरीदारी बढ़ी? सोने की कीमतों में तेज गिरावट के बाद घरेलू बाजार में खरीदारी को कुछ सपोर्ट मिला है। विशेष रूप से ज्वेलरी कारोबारियों और शादी-विवाह के लिए सोना खरीदने वाले ग्राहकों की मांग में सुधार के संकेत मिले हैं। हालांकि, कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण खरीदार अभी बड़ी खरीदारी करने से बच रहे हैं। एस्पेक्ट बुलियन एंड रिफाइनरी (Aspect Bullion & Refinery) के सीईओ दर्शन देसाई के मुताबिक, सोने की कीमतों में हालिया गिरावट से बाजार में कुछ खरीदारों की वापसी हुई है। इनमें ज्वेलर्स और शादी के लिए सोना खरीदने वाले ग्राहक प्रमुख हैं।

हालांकि, ग्राहक एकमुश्त बड़ी मात्रा में सोना खरीदने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। खरीदारों का एक वर्ग कीमतों में और गिरावट का इंतजार भी कर रहा है। देसाई का मानना है कि वैश्विक आर्थिक संकेत, विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां और भू-राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले दिनों में सोने की कीमतों को प्रभावित करते रहेंगे। इसलिए निकट अवधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

सोना अभी कितना सस्ता होगा? सोने की कीमतों में लगातार गिरावट के बाद बाजार की नजर अब प्रमुख तकनीकी स्तरों पर है। ऑगमोंट (Augmont) की चीफ रिसर्च ऑफिसर रेनिशा चेनानी के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,750 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर से नीचे आ चुका है। उनके अनुसार, इस स्तर के टूटने के बाद सोने के लिए अगला अहम स्तर 3,600 डॉलर प्रति औंस है। घरेलू बाजार के मामले में उन्होंने इसे करीब ₹1.25 लाख प्रति 10 ग्राम के बराबर बताया है। वहीं, कीमतों में सुधार की स्थिति में 4,000 डॉलर प्रति औंस का स्तर प्रमुख रेजिस्टेंस हो सकता है। घरेलू बाजार में यह करीब ₹1.40 लाख प्रति 10 ग्राम के बराबर है।

चेनानी के मुताबिक, लगातार गिरावट के कारण सोना तकनीकी रूप से ओवरसोल्ड स्थिति में पहुंच गया है। इसका मतलब है कि हाल के कारोबारी सत्रों में बिकवाली का दबाव काफी अधिक रहा है। ऐसी स्थिति में कीमतों में तकनीकी उछाल की संभावना बन सकती है। हालांकि, ओवरसोल्ड स्थिति अपने आप में कीमतों में तेजी लौटने की गारंटी नहीं है। आगे की दिशा तय करने में अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड और अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशकों की मांग महत्वपूर्ण रहेगी।

चांदी में कितनी आएगी गिरावट? सोने के साथ चांदी के तकनीकी संकेतक भी कमजोरी की ओर इशारा कर रहे हैं। रेनिशा चेनानी के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 45 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर से नीचे आ गई है। उन्होंने इस स्तर को घरेलू बाजार में करीब ₹1.60 लाख प्रति किलोग्राम के बराबर है। यदि चांदी की कीमतें इस स्तर के नीचे बनी रहती हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगला संभावित स्तर 43.5 डॉलर प्रति औंस हो सकता है। घरेलू बाजार के लिए इसका अनुमानित स्तर करीब ₹1.54 लाख प्रति किलोग्राम है।

वहीं, कीमतों में सुधार होने पर 48 डॉलर प्रति औंस यानी लगभग ₹1.70 लाख प्रति किलोग्राम का स्तर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। चांदी भी तकनीकी रूप से ओवरसोल्ड स्थिति में है। इसलिए लगातार गिरावट के बाद इसमें अल्पावधि की रिकवरी संभव है। हालांकि, मौजूदा MCX वायदा भाव इन अनुमानित स्तरों से नीचे आ चुका है। ऐसे में निवेशकों के लिए नए सपोर्ट स्तर और बाजार में कीमतों की स्थिरता पर नजर रखना जरूरी होगा।

क्या साल के अंत तक ₹ 1.60 लाख पहुंच सकता है सोना? सोने की कीमतों में मौजूदा गिरावट के बावजूद कुछ बाजार विशेषज्ञों का मध्यम अवधि का नजरिया सकारात्मक बना हुआ है। पेस 360 (PACE 360) के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट अमित गोयल ने अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर में संभावित गिरावट के आधार पर सोने की कीमतों में सुधार का अनुमान जताया है। गोयल के मुताबिक, अमेरिकी बॉन्ड बाजार में यील्ड घटने और डॉलर में निवेशकों की मुनाफावसूली बढ़ने से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। उन्होंने अनुमान जताया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 2026 के अंत तक 4,600 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंच सकता है।

इसी आधार पर घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव करीब ₹1.60 लाख प्रति 10 ग्राम होने की संभावना जताई गई है। हालांकि, यह अनुमान अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर की दिशा में संभावित बदलाव पर आधारित है। यदि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बनी रहती है और डॉलर मजबूत होता है, तो सोने की कीमतों में सुधार प्रभावित हो सकता है।