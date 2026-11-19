Gold Price Prediction: अगर आप भी सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अपने पैसे कुछ दिन बचाकर रखिए। दरअसल हाल ही में सोने के गिरते दाम पर एक्सपर्ट ने बड़ा अनुमान जताया है, जो आपके लिए फायदे का सौदा बन सकता है। सेबी रजिस्टर्ड फर्म इंटेलीसिस वेंचर्स के सीईओ अमित सुरेश जैन ने लल्लनटॉप को बताया कि सोने के दाम में आने वाले वक्त में भारी गिरावट आ सकती है। उन्होंने सोने के साथ ही चांदी के भाव को लेकर बड़ा अनुमान जताया है।
इंटेलीसिस वेंचर्स के सीईओ अमित सुरेश जैन ने बताया कि भारत में सोने के दाम 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, अभी गोल्ड 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की संभावना काफी कम है।
ऐसे में अगर आप सोना खरीदने वाले हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद जब दाम गिरकर 1 लाख 20 के आसपास आते हैं, तो आप गोल्ड खरीद पाएंगे। वहीं अमित सुरेश जैन ने ये भी कहा कि अगर सोने के दाम 1 लाख 40 हजार रुपये के ऊपर टिकते हैं तो आगे तेजी लौट सकती है।
सोने के साथ ही चांदी के दाम में भी गिरावट जारी है। एक्सपर्ट अमित सुरेश जैन ने चांदी को लेकर अनुमान जताया है कि ये गिरकर 1 लाख 50 हजार तक आ सकती है। वहीं अगर चांदी के भाव 1.84 के ऊपर टिकने में कायमाब हो जाते हैं, तो इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है।
|शहर
|24 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|चांदी ( ₹/किलो)
|नई दिल्ली
|₹1,28,980
|₹1,18,232
|₹1,60,100
|मुंबई
|₹1,29,200
|₹1,18,433
|₹1,60,370
|बेंगलुरु
|₹1,29,300
|₹1,18,525
|₹1,60,500
|कोलकाता
|₹1,28,990
|₹1,18,241
|₹1,59,840
|हैदराबाद
|₹1,29,370
|₹1,18,589
|₹1,60,300
|चेन्नई
|₹1,29,540
|₹1,18,745
|₹1,60,510
|वर्ष
|अधिकतम दाम (रुपये में)
|2016
|₹28,623
|2017
|₹29,667
|2018
|₹31,438
|2019
|₹35,220
|2020
|₹48,651
|2021
|₹48,750
|2022
|₹52,670
|2023
|₹62,400
|2024
|₹75,000
|2025
|₹1,40,000
|2026
|₹1,92,000
दरअसल, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखने के संकेत मिलने से डॉलर और ट्रेजरी यील्ड मजबूत हो गए। इसका सीधा दबाव सोने की कीमतों पर पड़ा है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी वजह से स्पॉट गोल्ड 2.9% टूटकर 3,739.39 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.