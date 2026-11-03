Gold Demand Drops: 6 साल के सबसे निचले स्तर पर सोना की मांग! क्या धनतेरस-दिवाली पर लौटेगी रौनक?

Gold Demand Drops: भारत में सोना केवल गहनों या निवेश के रूप सीमित नहीं है, बल्कि इसे खुशहाली, परंपरा और बचत का प्रतीक का भी माना जाता है। लेकिन साल 2026 में सोने की यह चमक फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। रॉयटर्स के अनुसार, आसमान छूती कीमतों और घरेलू बजट पर बढ़ते दबाव के चलते देश में सोने की डिमांड छह साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका है जब आभूषणों की दुकानों से रौनक इतनी तेजी से गायब हुई है।
दुनिया में चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के बावजूद, भारतीय खरीदार इस समय बेहद सतर्क रुख अपना रहे हैं। दरअसल, ईरान युद्ध के असर से रोज इस्तेमाल वाली जरूरी चीजों की लागत बढ़ी है, जिसने मीडिल क्लास की बचत पर सीधा असर डाला है। साल के शुरुआती नौ महीनों में ज्वैलरी सेल्स में आई सुस्ती के कारण इस साल कुल खपत घटकर लगभग 650 मीट्रिक टन रह जाने का अनुमान है। साल 2020 के लॉकडाउन के बाद यह डिमांड का सबसे कमजोर स्तर माना जा रहा है।
हालिया आंकड़ों पर नजर डालें, तो सितंबर तिमाही में देश भर में सोने की डिमांड में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। यह आंकड़ा 162.5 मीट्रिक टन पर आ गया है। शादी-ब्याह के लिए खरीदे जाने वाले जेवरों में जहां 20 प्रतिशत की कमी आई, वहीं सुरक्षित निवेश के तौर पर खरीदे जाने वाले सोने की डिमांड 40 प्रतिशत तक गिरी है। सरकार की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद इंपोर्ट घटा है, जिसने बाजार की अनिश्चितता को और बढ़ा दिया।
बता दें कि भारत में सोने की कुल डिमांड 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा ग्रामीण इलाकों से आता है। मगर इस साल मॉनसून ने पिछले एक दशक में सबसे कम बारिश दर्ज की है। फसलों के नुकसान और खेती से कम होती कमाई ने किसानों की जेब पर गहरा असर डाला है।
गौरतलब है कि अक्टूबर में दशहरे के बाद अब नवंबर की शुरुआत में धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहार सामने हैं। भारत में इन मौकों पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जिसके बाद शादियों का दौर भी शुरू होगा। WGC के इंडियन ऑपरेशन हेड सचिन जैन ने रॉयटर्स को बताया कि दिसंबर तिमाही में खरीदारी में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, मौजूदा रिकॉर्ड कीमतें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बना दबाव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस बार का सुधार शायद पुरानी रफ्तार न पकड़ सके।
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