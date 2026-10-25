Gold Price Crashes: दिवाली से पहले रिकॉर्ड से ₹38,755 नीचे आया सोना, जानिए खरीदारी का है मौका या अभी बाकी है गिरावट

Gold Price Crashes: दिवाली से सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने के दाम लुढ़क गए हैं। 29 जनवरी 2026 को सोना अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से ₹1,80,779 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, जहां से अब इसमें ₹38,600 से ज्यादा की कमी आई है। शुक्रवार को सोने का वायदा भाव (गोल्ड फ्यूचर्स) ₹1,42,024 पर बंद हुआ, जो इसके हाई लेवल से 21.43% कम है। अक्टूबर में अब तक सोने की कीमत में 4.7% की गिरावट आई है। इससे पता चलता ह की कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है।

मार्केट के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस हफ्ते कमोडिटी बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में लगातार बनी महंगाई की चिंताओं की वजह से निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर पड़ा है। ऊर्जा की कीमतों में तेजी से इस उम्मीद को बल मिला कि मौद्रिक नीति लंबे समय तक सख्त बनी रह सकती है, जिससे सोने और चांदी पर दबाव बढ़ा है।

सोने और चांदी में गिरावट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस हफ्ते सोने की कीमतों में लगभग 4% की गिरावट आई। यह जून के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। इसके साथ ही सोना जुलाई के मध्य के बाद पहली बार 4,000 डॉलर प्रति औंस के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गया। चांदी की कीमतों में भी कमजोरी आई है। शुक्रवार को यह 54 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी।

कमोडिटी एक्सपर्ट के अनुसार अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में कमजोरी आई है। इससे इनमें बिकवाली का दबवा बढ़ गया है। इन शेयरों में खासतौर से AI से जुड़ी कंपनियों के शेयर शामिल है। इससे 'मार्जिन कॉल' की स्थिति बन गई, जिसके चलते निवेशकों को अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए कीमती धातुओं (सोने-चांदी) में अपनी होल्डिंग बेचनी पड़ी। इस वजह से सोने और चांदी में बिकवाली का दबाव और बढ़ गया।

क्या दिवाली से पहले सोना खरीदने का है सही मौका एनरिच मनी (Enrich Money) के CEO पोनमुडी आर (Ponmudi R) ने बताया कि MCX पर सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर ₹1,80,779 से लगभग ₹38,600 तक नीचे आ गई हैं। इससे सोने के दाम ₹1,40,000 के आसपास एक अहम सपोर्ट जोन में आ गई है। ऊंचे स्तरों पर टिके रहने में बार-बार मिली असफलता यह दर्शाती है कि बिकवाली का दबाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि, कीमतों में आई यह गिरावट एक साथ बहुत अधिक खरीदारी करने के बजाय, धीरे-धीरे कम मात्रा में सोना खरीद सकते हैं।

दिवाली और शादी-विवाह में बढ़ती है सोने की मांग पोनमुडी ने बताया कि ऐतिहासिक रूप से भारत में दिवाली और शादी-विवाह के सीजन के दौरान सोने की मांग में इजाफा होता है। त्योहारी खरीदारी से बाजार के व्यापक रुझान को पलटना मुश्किल हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, डॉलर की मजबूती और भू-राजनीतिक घटनाक्रम जैसे बड़े फैक्टर बने रहेंगे। ऐस में अगर वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में दबाव आता है तो भी भारतीय रुपये के कमजोर होने से घरेलू कीमतों को कुछ सहारा मिल सकता है।

कितना सस्ता होगा सोना? तकनीकी नजरिए से, उन्होंने ₹1,40,000 के स्तर को काफी अहम माना है, जिस पर नजर रखनी चाहिए। अगर यह स्तर सपोर्ट के तौर पर कायम रहता है तो दिवाली से पहले इसमें सुधार (रिकवरी) आ सकती है और कीमत ₹1,48,000 से ₹1,52,000 तक जा सकती है। वहीं अगर कीमत ₹1,40,000 के नीचे मजबूती से टूटती है तो गिरावट और बढ़ सकती है और यह ₹1,38,000 से ₹1,36,000 तक जा सकती है।

पोनमुडी ने आगे कहा कि त्योहारी मांग से रिकवरी को सहारा मिल सकता है, लेकिन इससे अपने आप कोई टिकाऊ तेजी का रुझान (bullish trend) नहीं बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि खरीदारी का बेहतर मौका तब मिलेगा जब कीमतों में स्थिरता आएगी और वैश्विक बाजार की स्थितियों में सुधार होगा। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि वे बाजार के निचले स्तर (bottom) का अनुमान लगाने की कोशिश करने के बजाय, स्थिति स्पष्ट होने (confirmation) का इंतजार करें।

जानिए सोने में क्यों आई गिरावट इस बीच, चॉइस ब्रोकिंग में कमोडिटी टेक्निकल रिसर्च के कमोडिटी और करेंसी एनालिस्ट आमिर मकड़ा ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद सोने में अब एक तेज करेक्शन (गिरावट) का दौर शुरू हो गया है। इसकी वजह प्रॉफिट-बुकिंग, अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, भू-राजनीतिक तनावों में कमी और बॉन्ड यील्ड का ऊंचा स्तर है। मकदा का अनुमान है कि सोने की कीमतें या तो एक दायरे में बनी रहेंगी या उनमें थोड़ी नरमी (bearish bias) देखने को मिल सकती है।