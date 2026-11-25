Gold Price Tomorrow Outlook, 26 November: सोने-चांदी में आई दो दिन की तेजी आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली। 25 नवंबर को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया। आज MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स में 1.29 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में निवेशकों की नजर अब गुरुवार के कारोबार पर है। निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या कल सोने फिसलेगा या फिर दाम में उछाल आएगा।
ब्रोकरेज और रिसर्च प्लेटफॉर्म Univest के मुताबिक, बुधवार को दोपहर 3:38 बजे MCX पर सोने का भाव 1.29 फीसदी गिरकर 1,20,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 4 दिसंबर को एक्सपायर होने वाला गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट पिछले सेटलमेंट प्राइस से नीचे खुला और पूरे कारोबारी सत्र में उस स्तर तक वापसी नहीं कर पाया। इससे बाजार में बिकवाली का दबाव बने रहने के संकेत मिले।
गुरुवार, 26 नवंबर को सोने की कीमतों के लिए कुछ अहम लेवल पर नजर रहेगी। Univest के एनालिस्ट के मुताबिक, MCX गोल्ड के लिए 1,20,003 रुपये और 1,19,255 रुपये तत्काल सपोर्ट लेवल हैं। वहीं, तेजी आने की स्थिति में 1,21,809 रुपये और 1,22,867 रुपये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं।
अगर सोना 1,21,809 रुपये के ऊपर टिकने में सफल रहता है तो इसमें आगे 1,22,867 रुपये तक की तेजी देखने को मिल सकती है। इसके उलट, अगर भाव 1,20,003 रुपये के सपोर्ट लेवल से नीचे फिसलता है तो कीमत 1,19,255 रुपये तक जा सकती है। फिलहाल एक्सपर्ट का नजरिया सतर्क बना हुआ है। उनका मानना है कि जब तक सोना इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच कारोबार करता है, तब तक इसमें सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की चाल और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड सोने की कीमतों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आमतौर पर डॉलर मजबूत होने पर सोने पर दबाव बढ़ता है। Univest के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अंकित जायसवाल और एसोसिएट डायरेक्टर कुनाल सिंगला भी डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और वैश्विक बाजारों के संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं।
|शहर
|24 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|चांदी ( ₹/किलो)
|नई दिल्ली
|₹1,22,060
|₹1,11,888
|₹1,44,810
|मुंबई
|₹1,22,270
|₹1,12,081
|₹1,45,060
|बेंगलुरु
|₹1,22,360
|₹1,12,163
|₹1,45,180
|कोलकाता
|₹1,22,100
|₹1,11,925
|₹1,44,870
|हैदराबाद
|₹1,22,460
|₹1,12,255
|₹1,45,290
|चेन्नई
|₹1,22,560
|₹1,12,347
|₹1,45,720
Disclaimer: ये लेख केवल जानकारी के लिए है। निवेश करने से पहले किसी प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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