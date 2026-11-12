Gold Price Outlook: सस्ते कच्चे तेल के बावजूद क्यों लुढ़का सोना? जानें दिसंबर तक क्या फिर ₹1.50 लाख होगा भाव

Gold Price Outlook December 2026: अगर आप घर में शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो बाजार की मौजूदा हलचल आपके लिए बेहद अहम है। हाल के कारोबारी सत्रों में सोने की कीमतों पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना अपने रिकॉर्ड हाई से फिसलकर लगभग 1,38,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 3,955 डॉलर प्रति औंस के करीब बना हुआ है।
सोने की चमक फीकी पड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व है। सेबी-रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, मार्केट में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 50 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशक सोने जैसे बिना ब्याज वाले ऑप्शनंस से पैसा निकालकर बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले एसेट्स में लगाना पसंद करते हैं। इसी वजह से कीमती धातुओं में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने भी सोने की नरमी में अहम भूमिका निभाई है। डॉलर महंगा होने से अन्य करेंसी वाले देशों के लिए सोना खरीदना महंगा पड़ता है, जिससे ग्लोबल डिमांड पर सीधा असर पड़ता है।
आमतौर पर जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तो महंगाई कम होने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। इससे सोने को सपोर्ट मिलता है। अमेरिका- ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत के बाद कच्चे तेल की कीमतें 118 डॉलर से गिरकर 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई हैं। इसके बावजूद सोने की कीमतों में कोई खास सुधार नहीं दिखा।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा महंगाई के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के सख्त रवैये ने सस्ते कच्चे तेल के पॉजिटिव असर को भी बेअसर कर दिया है। कोटक नियो की कमोडिटी रिसर्च AVP कायनात चैनवाला ने कहा कि फिलहाल सोने की दिशा कच्चे तेल से ज्यादा अमेरिकी मॉनिटरी पॉलिसी और रियल बॉन्ड यील्ड पर निर्भर कर रही है।
सोने पर मार्केट एक्सपर्ट की राय अलग-अलग है। कायनात चैनवाला ने कहा, "दिसंबर 2026 तक MCX पर सोना एक बार फिर 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल को हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए मौजूदा 1.385 लाख रुपये के लेवल से करीब 8 प्रतिशत की तेजी जरूरी होगी। यह उछाल तभी संभव है जब अमेरिका में महंगाई के आंकड़े नरम पड़ें, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका कम हो और डॉलर कमजोर पड़े।"
फिलहाल MCX पर सोना 1.46 लाख रुपये के लेवल से ऊपर टिकने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर घरेलू बाजार में सोना 1.46 लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4,220 डॉलर प्रति औंस के ऊपर मजबूती से निकलता है, तो इसमें नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। ऐसी स्थिति में भाव 1.49 लाख रुपये से 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे तक जा सकते हैं। तब तक खरीदारों और निवेशकों के लिए बाजार के ग्लोबल संकेतों पर नजर बनाए रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
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