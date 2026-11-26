Gold Price Prediction: आर्थिक अस्थिरता के समय सेफ हेवेन कहे जानें वाले सोना की कीमतों में मौजूदा समय में भारी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन, ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें अगले छह महीनों के भीतर 8,000 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच सकती हैं। रुपया में देखें तो 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 2.38 लाख रुपये तक जा सकता है। यह चौंकाने वाला अनुमान जाने-माने इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट एलेस्टेयर मैकलियोड ने जताया है। फिलहाल बुलियनवॉल्ट (BullionVault) के आंकड़ों के मुताबिक, सोना 3,580.57 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है।

सोना महंगा नहीं हो रहा, डॉलर कमजोर हो रहा है! MINING.COM के प्रोग्राम 'टॉप ऑफ माइन' में होस्ट देवन मुरुगन से बातचीत करते हुए मैकलियोड ने मार्केट के एक बड़े भ्रम को तोड़ा है। आमतौर पर जब सोने के दाम बढ़ते हैं, तो लोग मानते हैं कि धातु की कीमत बढ़ गई है। लेकिन मैकलियोड का कहना है कि यह तेजी सोने की असली कीमत बढ़ने से ज्यादा अमेरिकी डॉलर की कमजोरी को दिखाती है। उनके मुताबिक, ज्यादातर निवेशक इस बुनियादी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। जब किसी करेंसी की खरीदने की ताकत घटती है, तो सोना खुद को सुरक्षित रखने का सबसे भरोसेमंद जरिया बनकर उभरता है।

ब्याज दरों का पुराना गणित अब काम नहीं करेगा बाजार में अब तक यही माना जाता रहा है कि जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है, तो सोने की चमक फीकी पड़ जाती है। इसकी वजह यह है कि सोने पर कोई ब्याज या यील्ड नहीं मिलता, जिससे निवेशक ब्याज देने वाली स्कीम्स की तरफ अपना रुख करते हैं। मैकलियोड ने इस पारंपरिक सोच की आलोचना की है। उनका मानना है कि फेडरल रिजर्व की अगली संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी को लेकर चल रही अनिश्चितता निवेशकों का ध्यान अमेरिकी करेंसी पर मंडरा रहे बड़े खतरों से भटका रही है। सोने को सिर्फ ब्याज दरों के तराजू पर तौलना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है।

यहां छुपा है बड़ा खतरा मैकलियोड ने अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था में बढ़ते जोखिमों को लेकर भी आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी निवेशकों के पास सोने का भंडार काफी कम है, जबकि वहां का शेयर बाजार एक गंभीर मंदी के दौर की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अगर बाजार में कैश की तंगी होती है, तो निवेशक पैसा जुटाने के लिए हर तरह के एसेट्स बेचने पर मजबूर हो सकते हैं। मैकलियोड ने निवेशकों को साफ संदेश दिया है कि असली खतरा सोने में नहीं, बल्कि क्रेडिट मार्केट में है। इसलिए कर्ज आधारित निवेश से दूरी बनाकर फिजिकल गोल्ड अपने पास रखना ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है।