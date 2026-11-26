Gold Price Prediction: आर्थिक अस्थिरता के समय सेफ हेवेन कहे जानें वाले सोना की कीमतों में मौजूदा समय में भारी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन, ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें अगले छह महीनों के भीतर 8,000 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच सकती हैं। रुपया में देखें तो 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 2.38 लाख रुपये तक जा सकता है। यह चौंकाने वाला अनुमान जाने-माने इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट एलेस्टेयर मैकलियोड ने जताया है। फिलहाल बुलियनवॉल्ट (BullionVault) के आंकड़ों के मुताबिक, सोना 3,580.57 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है।

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सोना महंगा नहीं हो रहा, डॉलर कमजोर हो रहा है! MINING.COM के प्रोग्राम 'टॉप ऑफ माइन' में होस्ट देवन मुरुगन से बातचीत करते हुए मैकलियोड ने मार्केट के एक बड़े भ्रम को तोड़ा है। आमतौर पर जब सोने के दाम बढ़ते हैं, तो लोग मानते हैं कि धातु की कीमत बढ़ गई है। लेकिन मैकलियोड का कहना है कि यह तेजी सोने की असली कीमत बढ़ने से ज्यादा अमेरिकी डॉलर की कमजोरी को दिखाती है। उनके मुताबिक, ज्यादातर निवेशक इस बुनियादी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। जब किसी करेंसी की खरीदने की ताकत घटती है, तो सोना खुद को सुरक्षित रखने का सबसे भरोसेमंद जरिया बनकर उभरता है।

ब्याज दरों का पुराना गणित अब काम नहीं करेगा बाजार में अब तक यही माना जाता रहा है कि जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है, तो सोने की चमक फीकी पड़ जाती है। इसकी वजह यह है कि सोने पर कोई ब्याज या यील्ड नहीं मिलता, जिससे निवेशक ब्याज देने वाली स्कीम्स की तरफ अपना रुख करते हैं। मैकलियोड ने इस पारंपरिक सोच की आलोचना की है। उनका मानना है कि फेडरल रिजर्व की अगली संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी को लेकर चल रही अनिश्चितता निवेशकों का ध्यान अमेरिकी करेंसी पर मंडरा रहे बड़े खतरों से भटका रही है। सोने को सिर्फ ब्याज दरों के तराजू पर तौलना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है।

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यहां छुपा है बड़ा खतरा मैकलियोड ने अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था में बढ़ते जोखिमों को लेकर भी आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी निवेशकों के पास सोने का भंडार काफी कम है, जबकि वहां का शेयर बाजार एक गंभीर मंदी के दौर की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अगर बाजार में कैश की तंगी होती है, तो निवेशक पैसा जुटाने के लिए हर तरह के एसेट्स बेचने पर मजबूर हो सकते हैं। मैकलियोड ने निवेशकों को साफ संदेश दिया है कि असली खतरा सोने में नहीं, बल्कि क्रेडिट मार्केट में है। इसलिए कर्ज आधारित निवेश से दूरी बनाकर फिजिकल गोल्ड अपने पास रखना ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है।

फेड के सामने डॉलर बनाम बाजार की चुनौती बता दें कि इस महीने फेडरल रिजर्व एक दोराहे पर खड़ा नजर आ सकता है। मैकलियोड के मुताबिक, बैंक को यह तय करना होगा कि वह अमेरिकी डॉलर को सहारा दे या फिर लड़खड़ाते वित्तीय बाजारों को बचाए। अगर बाजार पर दबाव बढ़ता है, तो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बैंक को नकदी झोंकनी पड़ेगी और नियमों में ढील देनी होगी। ऐसे कदमों से भले ही बाजार को तात्कालिक राहत मिल जाए, लेकिन इससे डॉलर पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।