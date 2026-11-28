Gold Price Prediction 2027: नवंबर 2026 में सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी के आसार हैं। इसबीच MCX फ्यूचर्स अपने रिकॉर्ड स्तरों से काफी नीचे आ गए हैं। इस बिकवाली के चलते सोने की कीमत 1.17 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर के करीब पहुंच गई है। यह इस साल की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। इसकी वजह ये है कि निवेशकों ने कीमती धातुओं में अपना निवेश कम कर दिया है।

हालांकि, महीने के आखिरी में सोने की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। इसकी वजह ये है कि निचले स्तरों पर खरीदार सक्रिय हो गए। हफ्ते के दौरान MCX सोने में लगभग 2.8% की रिकवरी आई और यह ₹1,25,198 प्रति 10 ग्राम के आसपास बंद हुआ। इससे पता चलता है कि भारी गिरावट के बाद फिर से निवेशकों में फिर खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ी है।

2026 में सोने की कीमतों में गिरावट क्यों आई? इस साल सोने की कीमतों पर कई ग्लोबल फैक्टर्स का असर पड़ा है। अमेरिकी डॉलर में मजबूती, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका से सोने की कीमतों में दबाव बढ़ा है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई को लेकर चिंता बढ़ गई है।

इससे यह उम्मीद भी मजबूत हुई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है या उनमें और बढ़ोतरी कर सकता है। सोना ऐसा निवेश है, जिससे नियमित ब्याज या आय नहीं मिलती। ऐसे में जब बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले निवेश आकर्षक होते हैं, तो सोने की मांग पर दबाव पड़ सकता है।

सोने में आई गिरावट से खरीदारी बढ़ी पीएल कैपिटल के हेड ऑफ कमोडिटीज आशीष राजोदिया ने कहा कि सोने और चांदी में हाल की बिकवाली की बड़ी वजह फ्यूचर्स फंड की गतिविधियां और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर चिंता रही है। यह बिकवाली मुख्य रूप से लंबी अवधि के निवेशकों के बजाय फ्यूचर्स बाजार से जुड़ी रही। उन्होंने यह भी बताया कि कीमतें गिरने पर भौतिक सोना खरीदने वाले खरीदार बाजार में आए हैं।

2027 में कहां तक जा सकता है सोने का भाव? आशीष राजोदिया के मुताबिक, अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से आगे ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव कम होता है और डॉलर कमजोर पड़ता है तो 2027 में सोने की कीमतों को सहारा मिल सकता है। उन्होंने MCX पर सोने के लिए अगले छह महीनों का दायरा ₹1,12,000 से ₹1,35,000 प्रति 10 ग्राम बताया है।

वहीं, 12 महीने के नजरिये से कीमतें ₹1,20,000 से ₹1,50,000 प्रति 10 ग्राम के दायरे में रह सकती हैं। हालांकि, यह अनुमान कुछ शर्तों पर निर्भर है। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को और सख्त करता है और डॉलर मजबूत होता है या केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी धीमी पड़ती है, तो कीमतें इस दायरे के निचले स्तरों के करीब रह सकती हैं।

सोने के लिए ₹ 1.27 लाख का स्तर क्यों अहम? एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड में गिरावट और डॉलर के कमजोर होने से सोने और चांदी की कीमतों में सुधार जारी रह सकता है। लेकिन अगर अमेरिकी मौद्रिक नीति को लेकर सख्त रुख फिर मजबूत होता है, तो कमोडिटी बाजार में बिकवाली लौट सकती है।

तकनीकी नजरिए से पोनमुडी ने बताया कि MCX पर सोना हफ्ते के अंत में थोड़ी सकारात्मक स्थिति में रहा। इसमें लगभग 2.8% की रिकवरी आई। यह ₹1,25,198 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।

सोने में कितनी आ सकती है गिरावट एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, MCX पर सोने के लिए ₹1,26,300 से ₹1,27,000 का दायरा तत्काल रेजिस्टेंस है। अगर कीमतें इस स्तर को पार कर इसके ऊपर टिकती हैं, तो तेजी को और मजबूती मिल सकती है।

इसके बाद सोने की अगली चुनौती ₹1,30,000 से ₹1,30,700 का स्तर होगा। वहीं, नीचे की तरफ ₹1,21,000 से ₹1,21,700 का दायरा तत्काल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा।

अगर सोना इस स्तर को निर्णायक रूप से तोड़ता है, तो कीमतों पर बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और भाव फिसलकर ₹1,17,500 से ₹1,18,500 के दायरे में पहुंच सकते हैं।

स्तर MCX पर सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) पहला रेजिस्टेंस ₹ 1,26,300– ₹ 1,27,000 अगला रेजिस्टेंस ₹ 1,30,000– ₹ 1,30,700 पहला सपोर्ट ₹ 1,21,000– ₹ 1,21,700 अगला सपोर्ट ₹ 1,17,500– ₹ 1,18,500

अभी सोना खरीदें या इंतजार करें? हाल ही में सोने की कीमतों में आई गिरावट और उसके बाद हुई रिकवरी से निवेशक अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं। हालांकि कम कीमतों की वजह से लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कीमतों में गिरावट आ रही है। उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है।

आशीष राजोदिया का मानना है कि अगर ब्याज दरों को लेकर दबाव कम होता है तो अगले 12 महीनों में सोने की कीमतों में धीरे-धीरे सुधार आ सकता है। हालांकि, फेडरल रिजर्व की सख्त नीति या डॉलर में मजबूती से कीमतों में फिर गिरावट आ सकती है।

वहीं, पोनमुडी ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे सोने में तेजी के संकेतों के लिए ₹1,26,300 से ₹1,27,000 के स्तर पर नजर रखें। साथ ही, ₹1,21,000 से ₹1,21,700 के सपोर्ट दायरे को भी नजरअंदाज न करें।

लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एकमुश्त बड़ी रकम लगाने के बजाय अलग-अलग चरणों में खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है। इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच औसत खरीद मूल्य को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है।