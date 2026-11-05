Dhanteras 2026: पिछले धनतेरस पर खरीदा गया सोना आज कितना दे रहा मुनाफा? रिकॉर्ड हाई से गिरावट के बाद भी खरीदार मालामाल

Dhanteras Gold Investment: हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से शुरू होने वाले पांच दिन के दीपोत्सव के दौरान सोने की खरीदारी भारतीय परिवारों की दशकों पुरानी परंपरा रही है। शुभ मुहूर्त में आभूषण और सिक्के खरीदने का यह रिवाज आस्था के साथ-साथ बचत और निवेश का भी सबसे मजबूत आधार माना जाता है। हाल के महीनों में रिकॉर्ड हाई छूने के बाद भले ही सोने के भाव में तेज गिरावट आई हो, लेकिन बीते साल त्योहार के आसपास खरीदारी करने वाले खरीदार अब भी मुनाफे में बने हुए हैं।

पिछले धनतेरस की खरीदारी पर अब तक कितना मुनाफा? देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 5 नवंबर 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,45,650 लगभग प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि 22 कैरेट सोना 1,34,163 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा था। इन रेट्स में GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है।

वहीं, अक्टूबर 2025 में धनतेरस के समय 24 कैरेट सोना लगभग 1,32,278 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बिक रहा था। इस लिहाज से देखें, तो पिछले साल के त्योहारी दौर के मुकाबले भाव लगभग 9 से 10 प्रतिशत ऊपर चल रहे हैं। वहीं, ठीक एक साल पहले यही भाव 1,23,085 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जिससे 12 महीनों के दौरान लगभग 14.85 से 15 फीसदी तक का मोटा रिटर्न मिला है।

रिकॉर्ड लेवल से बाजार में आई सुस्ती? मौजूदा साल में गोल्ड मार्केट में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में सोना लगभग 1.83 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि, इस लेवल पर पहुंचने के बाद कीमतों में 18 से 20 फीसदी तक का बड़ा करेक्शन देखने को मिला। इस गिरावट के बावजूद लॉन्ग टर्म के निवेशकों को नुकसान नहीं हुआ है। मौजूदा भाव पिछले साल के स्तरों से अधिक बने हुए हैं।