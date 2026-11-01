आज सोने चांदी का रेट 1 नवंबर 2026: धनतेरस से पहले 3,000 टूटा सोना, चांदी भी गिरी, जानिए दिल्ली-मुंबई में आज गोल्ड का भाव

Gold Silver Rate Today 1 November 2026: साल 2026 के शुरुआत में भारतीय घरेलू बाजार में सोना लगभग 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था, लेकिन साल के खत्म होने से एक महीने पहले ये गिरकर 1,42,255 रुपये पर आ गया है। सोने के साथ ही चांदी की कीमत में लाखों की गिरावट आई है। आइए जानते हैं आज नंवबर के पहले दिन देश में सोने-चांदी का भाव कितना चल रहा है।

आज देश में सोने-चांदी का भाव- Gold Rate Today, 01 November 2026

सोने की शुद्धता कीमत (प्रति ग्राम) Fine Gold (999) ₹ 14,005 22 KT Gold ₹ 13,669 20 KT Gold ₹ 12,464 18 KT Gold ₹ 11,344 14 KT Gold ₹ 9,033

नोट: ये IBJA की सांकेतिक रिटेल सेलिंग दरें हैं। इनमें 3% GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं। सभी दरें प्रति ग्राम हैं। ऊपर दिए गए गोल्ड के रेट शुक्रवार के हैं। शनिवार और रविवार को भारतीय सर्राफा बाजार बंद रहता है। इसलिए घरेलू मार्केट में शुक्रावर के रेट पर ही दोनों दिन सोना-चांदी बिकता है।

चेन्नई-हैदराबाद में आज सोने का भाव कितना है? आज चेन्नई में 1 नवंबर 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,38,990 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,27,408 और 18 कैरेट की कीमत ₹1,04,243 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। अगर चांदी की बात करें, तो चेन्नई में Silver 999 Fine का भाव ₹1,79,640 प्रति किलोग्राम बिक रही है। इसके अलावा हैदराबाद में 1 नवंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,38,810 प्रति 10 ग्राम चल रही है। वहीं 22 कैरेट सोना ₹1,27,243 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,108 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। अगर चांदी की बात करें, तो आज का भाव ₹1,79,400 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है।

1 नवंबर 2026 को देशभर के प्रमुख शहरों में सोने का भाव- Gold Rate Today 1st November 2026 in Delhi Mumbai and Other Cities

शहर 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) 18 कैरेट (10 ग्राम) दिल्ली ₹ 1,38,350 ₹ 1,26,821 ₹ 1,03,763 बेंगलुरु ₹ 1,38,700 ₹ 1,27,142 ₹ 1,04,025 कोलकाता ₹ 1,38,400 ₹ 1,26,867 ₹ 1,03,800 चेन्नई ₹ 1,38,990 ₹ 1,27,408 ₹ 1,04,243 हैदराबाद ₹ 1,38,810 ₹ 1,27,243 ₹ 1,04,108 अहमदाबाद ₹ 1,38,770 ₹ 1,27,206 ₹ 1,04,078

1 नवंबर 2026 को देशभर के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव- Silver Rate Today 1st November 2026 in Delhi Mumbai and Other Cities

शहर चांदी का भाव (प्रति किलो) दिल्ली ₹ 1,78,810 बेंगलुरु ₹ 1,79,260 कोलकाता ₹ 1,78,880 चेन्नई ₹ 1,79,640 हैदराबाद ₹ 1,79,400 अहमदाबाद ₹ 1,79,350

सोने-चांदी के गिरते भाव पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के जिंस विश्लेषक मानव मोदी ने कहा कि सोना 3,800 डॉलर प्रति औंस के करीब आ गया, जबकि चांदी 50 डॉलर प्रति औंस से नीचे फिसल गई। शंघाई में वायदा अनुबंधों में भी तेज गिरावट आई, हालांकि खासकर चांदी के मामले में वे वैश्विक बाजारों के मुकाबले प्रीमियम पर बने रहे।