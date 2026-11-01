आज सोने चांदी का रेट 1 नवंबर 2026: धनतेरस से पहले 3,000 टूटा सोना, चांदी भी गिरी, जानिए दिल्ली-मुंबई में आज गोल्ड का भाव

Gold Silver Rate Today 1 November 2026: साल 2026 के शुरुआत में भारतीय घरेलू बाजार में सोना लगभग 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था, लेकिन साल के खत्म होने से एक महीने पहले ये गिरकर 1,42,255 रुपये पर आ गया है। सोने के साथ ही चांदी की कीमत में लाखों की गिरावट आई है। आइए जानते हैं आज नंवबर के पहले दिन देश में सोने-चांदी का भाव कितना चल रहा है।
|सोने की शुद्धता
|कीमत (प्रति ग्राम)
|Fine Gold (999)
|₹14,005
|22 KT Gold
|₹13,669
|20 KT Gold
|₹12,464
|18 KT Gold
|₹11,344
|14 KT Gold
|₹9,033
नोट: ये IBJA की सांकेतिक रिटेल सेलिंग दरें हैं। इनमें 3% GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं। सभी दरें प्रति ग्राम हैं। ऊपर दिए गए गोल्ड के रेट शुक्रवार के हैं। शनिवार और रविवार को भारतीय सर्राफा बाजार बंद रहता है। इसलिए घरेलू मार्केट में शुक्रावर के रेट पर ही दोनों दिन सोना-चांदी बिकता है।
आज चेन्नई में 1 नवंबर 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,38,990 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,27,408 और 18 कैरेट की कीमत ₹1,04,243 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। अगर चांदी की बात करें, तो चेन्नई में Silver 999 Fine का भाव ₹1,79,640 प्रति किलोग्राम बिक रही है। इसके अलावा हैदराबाद में 1 नवंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,38,810 प्रति 10 ग्राम चल रही है। वहीं 22 कैरेट सोना ₹1,27,243 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,108 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। अगर चांदी की बात करें, तो आज का भाव ₹1,79,400 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है।
|शहर
|24 कैरेट (10 ग्राम)
|22 कैरेट (10 ग्राम)
|18 कैरेट (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹1,38,350
|₹1,26,821
|₹1,03,763
|बेंगलुरु
|₹1,38,700
|₹1,27,142
|₹1,04,025
|कोलकाता
|₹1,38,400
|₹1,26,867
|₹1,03,800
|चेन्नई
|₹1,38,990
|₹1,27,408
|₹1,04,243
|हैदराबाद
|₹1,38,810
|₹1,27,243
|₹1,04,108
|अहमदाबाद
|₹1,38,770
|₹1,27,206
|₹1,04,078
|शहर
|चांदी का भाव (प्रति किलो)
|दिल्ली
|₹1,78,810
|बेंगलुरु
|₹1,79,260
|कोलकाता
|₹1,78,880
|चेन्नई
|₹1,79,640
|हैदराबाद
|₹1,79,400
|अहमदाबाद
|₹1,79,350
सोने-चांदी के गिरते भाव पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के जिंस विश्लेषक मानव मोदी ने कहा कि सोना 3,800 डॉलर प्रति औंस के करीब आ गया, जबकि चांदी 50 डॉलर प्रति औंस से नीचे फिसल गई। शंघाई में वायदा अनुबंधों में भी तेज गिरावट आई, हालांकि खासकर चांदी के मामले में वे वैश्विक बाजारों के मुकाबले प्रीमियम पर बने रहे।
उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और महंगाई के बने रहने से दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंकाएं फिर बढ़ गई हैं। इससे लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें बने रहने की संभावना मजबूत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका केचुनाव से पहले सट्टेबाजी के तहत बिकवाली की स्थिति भी बन रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को मिलने वाला बहुमत सर्राफा कीमतों की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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