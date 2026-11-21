Gold Prices Crash: इन दिनों के सोने के सुर्खियों में छाए हुए हैं। पहले सोने के दाम चीजे की रफ्तार से भाग रहे थे। अब सोने के दाम तेजी से रसातल की ओर जा रहे हैं। ऐसे में सोने के दाम निवेशकों के रडार पर आ गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत एक हफ्ते में करीब 9.5% टूट गई है। शुक्रवार, 20 नवंबर को सोना गिरकर 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। यह आठ महीने में सोने का सबसे खराब वीकली प्रदर्शन रहा।

इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 2.8% गिरकर 3,518.50 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। कारोबार के दौरान इसकी कीमत 3,513.54 डॉलर तक फिसली, जो सितंबर 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर भी दबाव में रहा और दिसंबर डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट 4.5% गिरकर 3,519.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। सोने की कीमतों में इस गिरावट के पीछे सिर्फ मुनाफावसूली नहीं है।

अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें और शेयर बाजार में बिकवाली से सोने के दाम में दबाव बढ़ा है। आइए समझते हैं सोने की कीमतों में गिरावट के पांच बड़े कारण।

सोने के दाम में गिरावट के 5 बड़े कारण 1. अमेरिकी डॉलर की मजबूती से सोने पर बढ़ा दबाव सोने की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का कारोबार डॉलर में होता है। ऐसे में जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरी मुद्राओं में निवेश करने वाले खरीदारों के लिए सोना महंगा पड़ जाता है। इससे इसकी मांग पर असर पड़ सकता है। डॉलर की मजबूती के बीच निवेशकों का रुझान सोने से हटकर अमेरिकी मुद्रा और दूसरे वित्तीय विकल्पों की ओर बढ़ा है। इससे सोने की कीमतों पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया।

2. अमेरिका में बढ़ सकती हैं ब्याज दरें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली मौद्रिक नीति बैठक से पहले ब्याज दरों को लेकर बाजार की चिंता बढ़ गई है। निवेशकों को आशंका है कि फेड दिसंबर 2026 में ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार, बाजार को 96 फीसदी उम्मीद है कि दिसंबर में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है।

ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद सोने के लिए नकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि सोना निवेशकों को ब्याज नहीं देता। इसके मुकाबले ब्याज देने वाले निवेश विकल्प आकर्षक हो सकते हैं।

3. फेड अधिकारियों के सख्त संकेत अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के हालिया बयानों से भी सोने के दाम में दबाव बढ़ा है। फिलाडेल्फिया फेड की अध्यक्ष अन्ना पॉलसन ने महंगाई से जुड़े जोखिमों पर चिंता जताई है। उनके बयान से बाजार में इस सेंटिमेंट को मजबूती मिली है कि महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरें और बढ़ाई जा सकती हैं। यदि अमेरिकी केंद्रीय बैंक महंगाई के खिलाफ सख्त रुख बनाए रखता है तो सोने जैसे ऐसे निवेश विकल्पों की मांग प्रभावित हो सकती है।

4. AI शेयरों में बिकवाली का असर सोने तक पहुंचा ग्लोबल स्टॉक मार्केट में, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों में आई तेज गिरावट का असर सोने पर भी पड़ा है। एनवीडिया (Nvidia) के शेयर पिछले कारोबारी सत्र में 14.01% गिर गए। पिछले एक महीने में इनमें 43.45% की गिरावट दर्ज की गई।

शेयर बाजार में नुकसान झेल रहे कुछ निवेशक दूसरे निवेशों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर नकदी जुटा रहे हैं। सोने में भी बिकवाली का एक कारण यह माना जा रहा है। यानी आम तौर पर सुरक्षित निवेश समझे जाने वाले सोने पर भी शेयर बाजार की उथल-पुथल का असर दिखाई दे रहा है।

5. महंगाई की चिंता से बढ़ी अनिश्चितता अमेरिका में महंगाई को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ती जा रही है। इससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। बाजार को आशंका है कि महंगाई लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रह सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रख सकते हैं या उनमें और बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे निवेशक सोने समेत उन परिसंपत्तियों को लेकर दोबारा आकलन कर रहे हैं, जिनसे नियमित आय नहीं होती। ब्याज दरों, डॉलर और महंगाई को लेकर अनिश्चितता से बुलियन बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है।

अब आगे क्या होगा? कुल मिलाकर अभी बाजार में और उतार-चढ़ाव आने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, जिम वायकॉफ जैसे एक्सपर्ट्स ने रॉयटर्स के साथ बातचीत में कहा कि सोने और चांदी की कीमतें जल्द ही अपने निचले स्तर पर आ सकती हैं।