आज सोने चांदी का रेट 16 नवंबर 2026: आज कितना गिरा सोना? चांदी भी गिरी, जानिए दिल्ली-मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड का भाव

Gold Silver Rate Today, 16 November 2026: सोने-चांदी में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। आज सोमवार को भारतीय सर्राफा बाजार के खुलते ही सोने के साथ ही चांदी के दाम में भारी गिरावट देखने को मिली। MCX पर भी आज सुबह 10 बजे चांदी 5,709 रुपये यानी 3.20 फीसदी टूटकर 1,70,600 रुपये प्रति किलो पर आ गई। वहीं सोने में भी 956 रुपये की गिरावट आई है। आइए आज देशभर में सोने-चांदी का भाव जानते हैं।
|सोने की शुद्धता
|कीमत ( ₹ प्रति ग्राम)
|24 कैरेट (999)
|₹13,438
|22 कैरेट
|₹13,116
|20 कैरेट
|₹11,960
|18 कैरेट
|₹10,885
|14 कैरेट
|₹8,668
नोट- ऊपर दी गई टेबल में सोने के भाव में जीएसटी और मेकिंग चार्ज को शामिल नहीं किया गया है। अगर आप सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाते हैं, तो आपको रेट में अंतर दिख सकता है।
आज 16 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,35,910 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई, जबकि 22 कैरेट सोना 1,24,584 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं, दिल्ली में 999 फाइन चांदी का भाव 1,71,070 रुपये प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं, मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,36,140 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,24,795 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं आज मुंबई में चांदी की कीमत 1,71,370 रुपये प्रति किलोग्राम चल रही है।
|शहर
|24 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|चांदी ( ₹/किलो)
|नई दिल्ली
|₹1,35,910
|₹1,24,584
|₹1,71,070
|मुंबई
|₹1,36,140
|₹1,24,795
|₹1,71,370
|बेंगलुरु
|₹1,36,300
|₹1,24,942
|₹1,71,490
|कोलकाता
|₹1,36,020
|₹1,24,685
|₹1,71,130
|हैदराबाद
|₹1,36,410
|₹1,25,043
|₹1,71,630
|चेन्नई
|₹1,36,590
|₹1,25,208
|₹1,71,860
सोने-चांदी के रेट में तेजी से गिरावट आ रही है। Enrich Money के सीईओ पन्मुदी आर का कहना है कि सोना भले ही 1,37,500 का लेवल तोड़कर 1,36,705 पर पहुंच गया है, लेकिन आने वाले समय में ये दोबारा बढ़ सकता है। उनका मानना है कि अगर इसमें तेजी रहती है, तो ये 1.41 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव तक भी जा सकता है।
बता दें कि अभी पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों को भी समर्थन मिल रहा है। इससे महंगाई संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं और अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से मौद्रिक नीति सख्त किए जाने की उम्मीदें मजबूत हुई हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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