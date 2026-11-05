सोना खरीदने पर कैशबैक और डिस्काउंट का लालच पड़ सकता है भारी, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से पहले समझें पूरा गणित

धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस मौके पर ज्वेलरी की दुकानों और बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर कैशबैक, डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑफर देते हैं।
पहली नजर में ये ऑफर काफी फायदेमंद लगते हैं, लेकिन कई बार इनके पीछे छिपे चार्ज आपकी बचत को कम कर सकते हैं। ऐसे में सोना खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना बेहद जरूरी है।
कई बार ज्वेलर्स क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त चार्ज वसूलते हैं। यह चार्ज दुकान और भुगतान व्यवस्था के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 2 लाख रुपये की ज्वेलरी खरीदते हैं और दुकानदार 2% अतिरिक्त चार्ज लेता है, तो आपको 4,000 रुपये ज्यादा देने होंगे। इस पर लागू टैक्स का बोझ भी बढ़ सकता है। इसलिए पेमेंट करने से पहले दुकानदार से साफ पूछें कि कार्ड इस्तेमाल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क तो नहीं लगेगा।
क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक मिलने की उम्मीद हर बार पूरी नहीं होती। कई बैंक सोना और ज्वेलरी खरीदने पर रिवॉर्ड पॉइंट देने से मना करते हैं। कुछ कार्ड में इस तरह के लेनदेन को कैशबैक की पात्रता से बाहर रखा जाता है। इसलिए बैंक की शर्तें जरूर पढ़ें। केवल ऑफर देखकर कार्ड से भुगतान न करें।
सोना खरीदने पर नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑफर आकर्षक लग सकता है, लेकिन हर बैंक ज्वेलरी खरीदने पर ईएमआई की सुविधा नहीं देता। उदाहरण के लिए, एचएसबीसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शर्तों में सोना और ज्वेलरी खरीदने पर ईएमआई की सुविधा से जुड़ी पाबंदियां हैं। वहीं, जहां ईएमआई उपलब्ध है, वहां ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी की जानकारी जरूर लें।
क्रेडिट कार्ड से सोना खरीदने के बाद अगर आप पूरा बिल तय तारीख तक नहीं चुकाते हैं, तो बकाया रकम पर ब्याज लग सकता है। ऐसे में कैशबैक या डिस्काउंट से हुई बचत ब्याज के कारण खत्म हो सकती है। सिर्फ न्यूनतम देय राशि चुकाकर बाकी रकम छोड़ना भी महंगा पड़ सकता है।
सोने की खरीदारी में बड़ी रकम खर्च होती है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर आपकी उपलब्ध क्रेडिट लिमिट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो सकता है। इससे दूसरे जरूरी खर्चों के लिए लिमिट कम बचती है। इसके अलावा, ज्यादा क्रेडिट इस्तेमाल करने से क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है।
क्रेडिट कार्ड से सोना खरीदना हमेशा नुकसान का सौदा नहीं है। अगर बैंक और ज्वेलर की ओर से अच्छा ऑफर मिल रहा है और कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लग रहा है, तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन खरीदारी से पहले कैशबैक की शर्तें, स्वाइप चार्ज, रिवॉर्ड पॉइंट और भुगतान की तारीख जरूर जांचें। डिस्काउंट के लालच में उतनी ही खरीदारी करें, जितने पैसे आप तय समय पर चुका सकते हैं।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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