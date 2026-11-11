Gold Returns 10 Years: 10 साल में गोल्ड ने दिया 370% तक रिटर्न, 2016 में लगाए होते ₹1 लाख तो आज बन जाते ₹4.6 लाख

Gold Returns 10 Years: सोने को भारतीय परिवारों में सिर्फ आभूषण या परंपरा से जोड़कर नहीं देखा जाता। यह लंबे समय से बचत और संपत्ति बनाने का भी एक बड़ा जरिया है। पिछले एक दशक में सोने की कीमतों में आई तेजी ने इस भरोसे को और मजबूत किया है। अगर किसी निवेशक ने साल 2016 (धनतेरस) पर सोना खरीदा होता और उसे 2026 तक अपने पास रखा होता तो उसके निवेश का मूल्य करीब 4.6 गुना हो सकता था।
निवेश मंच ग्रो (Groww) ने लिंक्डइन पर शेयर की गई एक पोस्ट में कहा गया है कि धनतेरस 2016 में खरीदे गए सोने ने धनतेरस 2026 तक करीब 370 फीसदी का रिटर्न दिया है। पोस्ट के मुताबिक, भारतीय परिवारों के पास जमा सोने का कुल मूल्य भी बढ़कर लगभग ₹380-390 लाख करोड़ हो गया है। यह देश की जीडीपी के करीब 1.1 गुना के बराबर है।
धनतेरस 2016 पर दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹30,590 प्रति 10 ग्राम थी। उस समय ₹1 लाख में लगभग 33 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था। धनतेरस 2026 यानी 6 नवंबर को सोने का भाव करीब ₹1,41,613 प्रति 10 ग्राम था। इस भाव पर 2016 में खरीदे गए सोने का मूल्य करीब ₹4.63 लाख रुपये हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक दशक में निवेश का मूल्य लगभग 4.6 गुना हो गया।
सोने की लंबी अवधि की तेजी का एक अहम पहलू महंगाई के मुकाबले इसका प्रदर्शन भी है। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016 से नवंबर 2026 तक घरेलू बाजार में सोने ने करीब 16.58% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (CAGR) से रिटर्न दिया। इसी अवधि में लागत महंगाई सूचकांक (Cost Inflation Index) की सालाना बढ़ोतरी करीब 3.82% रही। इस तुलना से पता चलता है कि इस अवधि में सोने ने महंगाई के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, यह बीते 10 साल का रिटर्न है और इससे भविष्य में भी इसी तरह के रिटर्न की गारंटी नहीं है।
सोने के पिछले 10 साल के रिटर्न को देखकर पता चलता है कि निवेशक इसकी ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। निवेशकों की संपत्ति में इजाफा हो रहा है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में ऑगमोंट (Augmont) की चीफ रिसर्च ऑफिसर रेनिशा चेनानी ने निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में 15-20% तक सोने का हिस्सा रखने की सलाह दी है।
उन्होंने निवेश और आभूषण खरीदने के उद्देश्य को अलग रखने पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक, व्यक्तिगत इस्तेमाल और उपहार के लिए हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदे जा सकते हैं, जबकि निवेश के लिए गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) और गोल्ड म्यूचुअल फंड पर विचार किया जा सकता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.