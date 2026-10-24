आज सोने चांदी का भाव 24 अक्टूबर 2026: क्या शादी के लिए सोना खरीदना है? जानिए दिल्ली-मुंबई में 22 कैरेट का भाव

Delhi Gold Silver Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट के बावजूद खरीदारी का फैसला जल्दबाजी में न करें। आगे के भाव कच्चे तेल, डॉलर, महंगाई और अमेरिकी फेड के रुख से प्रभावित हो सकते हैं। आइए जानते हैं आज सोने-चांदी का भाव

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड24 Oct 2026, 02:30 PM IST
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दिल्ली में आज सोने-चांदी का भाव
दिल्ली में आज सोने-चांदी का भाव(AI generated image for representational purposes only)

Gold And Silver Rate Today: कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी की वजह से सोने-चांदी के भाव तेजी से लुढ़क रहे हैं। पिछले तीन दिनों में सोने में 3,500 से अधिक और चांदी में 10,000 से अधिक की गिरावट आ गई है। आइए जानते हैं कि आज 24 अक्टूबर को देशभर में सोने-चांदी का भाव कितना चल रहा है।

IBJA Gold Jewellery Retail Selling Rates (PM) – 24 अक्टूबर 2026

सोने की शुद्धताप्रति ग्राम भाव
Fine Gold (999) 14,163
22 कैरेट 13,823
20 कैरेट 12,605
18 कैरेट 11,472
14 कैरेट 9,135

नोट- ऊपर दी गई टेबल में रेट IBJA से लिए गए हैं। आज भारतीय सर्राफा बाजार बंद रहता है, इसलिए शुक्रवार के रेट पर ही आज सोना-चांदी बिक रहा है। इसके अलावा ऊपर दिए गए भाव में जीएसटी और मेकिंग चार्ज को नहीं जोड़ा गया है।

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क्या अभी सोना-चांदी खरीदना सही रहेगा?

सोने-चांदी की कीमतों में आ रही गिरावट के बीच अगर आप सोना खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना होगा। केवल कुछ दिनों की गिरावट के आधार पर फैसला लेना ठीक नहीं होगा। आगे के भाव कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर की चाल, महंगाई के आंकड़ों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख से प्रभावित हो सकते हैं।

सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में भाव 3800 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है। ऐसे में भारतीय बाजारों में 130000 का स्तर सोने में खरीदारी के लिए एक अच्छा सपोर्ट होगा। कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट, अनुज गुप्ता
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दिल्ली-मुंबई में आज समेत प्रमुख शहरों में सोने का भाव

शहर24 कैरेट सोना22 कैरेट सोना18 कैरेट सोना
मुंबई 1,42,230 1,30,378 1,06,673
दिल्ली 1,41,990 1,30,158 1,06,493
बेंगलुरु 1,42,340 1,30,478 1,06,755
कोलकाता 1,42,040 1,30,203 1,06,530
चेन्नई 1,42,640 1,30,753 1,06,980
हैदराबाद 1,42,460 1,30,588 1,06,845
अहमदाबाद 1,42,420 1,30,552 1,06,815

दिल्ली-मुंबई में आज समेत प्रमुख शहरों में चांदी का भाव

शहरचांदी 999 फाइन
मुंबई 1,96,210
दिल्ली 1,95,870
बेंगलुरु 1,96,370
कोलकाता 1,95,950
चेन्नई 1,96,780
हैदराबाद 1,96,520
अहमदाबाद 1,96,470

इसी बीच बोनान्ज़ा पोर्टफोलियो के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट निरपेंद्र यादव ने बताया कि अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी सोने के लिए नेगेटिव है। हालांकि, मौजूदा गिरावट का मतलब यह नहीं है कि व्यापक तेजी का रुझान खत्म हो गया है, क्योंकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों की ओर से खरीदारी से बाजार को लगातार सपोर्ट मिलते रहने की संभावना है।

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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