Gold Silver Price Crash: गहने खरीदने वालों के आए अच्छे दिन! चांदी ₹5,000 तक टूटी, सोने पर भी दबाव

Gold Silver Price Crash: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में दोनों कीमती धातुओं पर बिकवाली का दबाव बना रहा। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी एक ही दिन में ₹5,000 सस्ती हो गई, जबकि सोने के भाव में भी ₹900 की गिरावट दर्ज की गई।
इसका असर वायदा बाजार (Futures Market) में भी दिखाई दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी दोनों लाल निशान में कारोबार करते दिखे। मजबूत डॉलर, रुपये की चाल और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से आगे भी कीमतों में उतार-चढ़ाव की आशंका बनी हुई है।
राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत सोमवार को ₹900 घटकर ₹1,40,000 प्रति 10 ग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव ₹1,40,900 प्रति 10 ग्राम था। चांदी में गिरावट इससे कहीं ज्यादा रही। इसका भाव ₹5,000 टूटकर ₹1,79,000 प्रति किलोग्राम पर आ गया। पिछले सत्र में चांदी ₹1,84,000 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
वायदा बाजार में भी सोमवार को गिरावट का दबाव बना रहा। शाम करीब 7 बजे तक MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1.03% गिरकर ₹1,35,300 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इसमें ₹1,405 की गिरावट दर्ज की गई। चांदी का दिसंबर वायदा भाव 3.50% टूटकर ₹1,70,141 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इसमें ₹6,168 की गिरावट आई। कारोबारी सत्र के दौरान चांदी ने ₹1,69,194 प्रति किलोग्राम का निचला स्तर छुआ।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होने से दूसरी मुद्राओं में सोना खरीदना महंगा पड़ता है। इससे सोने की मांग और कीमतों पर दबाव बन सकता है। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 3,869 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर था।
अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के सख्त रुख से ब्याज दरें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सोना ब्याज नहीं देता, इसलिए ऊंची ब्याज दरों के माहौल में निवेशक से इससे दूर हो सकते हैं। फिलहाल बाजार की नजर दिसंबर में फेड के संभावित फैसले पर टिकी हुई है।
विदेशी फंड के प्रवाह और कच्चे तेल की नरमी के बीच सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 27 पैसे मजबूत होकर 93.92 पर बंद हुआ। रुपये की मजबूती से आयातित सोने-चांदी की घरेलू लागत पर दबाव कम हो सकता है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.