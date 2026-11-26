Gold Silver Price Crash: घरेलू और ग्लोबल मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट का दौर जारी है। पिछले एक महीने के भीतर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का भाव लगभग 22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क चुका है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने को 1.15 लाख रुपये से 1.17 लाख रुपये के लेवल के आसपास अहम सपोर्ट मिल सकता है, हालांकि आगे की गिरावट को लेकर एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है।

चांदी में 1980 के क्रैश के बाद की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट वहीं, चांदी की चमक भी तेजी से फीकी पड़ी है। PL Capital की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉमेक्स (COMEX) पर चांदी अपने 29 जनवरी 2026 के रिकॉर्ड हाई लेवल $121.6 प्रति औंस से करीब 67 प्रतिशत टूटकर इस हफ्ते $39.50 के लो लेवल तक आ गई है। 1980 के क्रैश के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में यह चांदी की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है।

क्यों आ रही है इतनी बड़ी गिरावट? ग्लोबल मार्केट में इस भारी बिकवाली के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंका, दुनिया भर की बाजारों में गिरावट के चलते कैश जुटाने के लिए कीमती धातुओं बिक्री और सिल्वर ETF से लगातार पैसा निकला जा रहा है। PL Capital ने टेक्निकल चार्ट के आधार पर बताया कि चांदी के लिए $37 से $39.50 का लेवल एक अहम सपोर्ट जोन है। इस लेवल पर कीमतों में कुछ स्थिरता देखने को मिल सकती है।

क्या अभी खरीदारी का सही समय है? वेडिंग सीजन में ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए यह गिरावट बड़ी राहत लेकर आई है, लेकिन बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या अभी पैसा लगाना सही होगा? नवराज ग्लोबल एडवाइजर्स (Navraj Global Advisors) के चार्टर्ड अकाउंटेंट निशांत शंकर ने कहा, "सोने और चांदी की कीमतों में आई यह गिरावट निवेशकों के लिए अच्छा अवसर हो सकती है, लेकिन एकमुश्त निवेश करने के बजाय अगले 3 से 6 महीनों के दौरान छोटी-छोटी किस्तों में खरीदारी करना ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। उन्होंने आगे कहा, "सोना तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर रहता है, जबकि चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड का असर होने के कारण जोखिम और उतार-चढ़ाव ज्यादा रहता है।"

निवेश के लिए ज्वेलरी बेहतर या ETF? निशांत शंकर सलाह देते हुए आगे कहा, " निवेश के मकसद से ज्वेलरी के मुकाबले गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि इन्हें खरीदना-बेचना आसान है और इनमें स्टोरेज का कोई खर्च नहीं आता है। इसके अलावा,SIP के जरिए निवेश करने वालों के लिए म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा माध्यम है।"

टैक्स नियम और निवेश की अवधि टैक्स के मोर्चे पर समझें तो, फिजिकल गोल्ड-सिल्वर और गोल्ड-सिल्वर म्यूचुअल फंड्स 24 महीने बाद लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के दायरे में आते हैं, जबकि लिस्टेड ETF पर 12 महीने बाद यह नियम लागू होता है। इन पर बिना इंडेक्सेशन के 12.5 प्रतिशत की दर से LTCG टैक्स लगता है। शंकर ने कहा, “सोने को कम से कम 3 से 5 साल और चांदी में ज्यादा उतार-चढ़ाव को देखते हुए इससे भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। सबसे अहम बात यह है कि सोना-चांदी को तुरंत मुनाफा कमाने के जरिए के बजाय पोर्टफोलियो में विविधता लाने के माध्यम के रूप में देखें।”