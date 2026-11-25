Sona Chandi Ka Bhav: सोना और चांदी के भाव आज, बुधवार को फिर टूट गए। विदेशी बाजारों में जारी कमजोरी और डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती के चलते घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम तेजी से नीचे आए हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1,571 रुपये टूटकर 1,20,758 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 3,707 रुपये की बड़ी गिरावट के साथ 1,41,731 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर फिसल गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी यही हाल रहा, जहां सोना 3,523 डॉलर और चांदी 39.8 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करती दिखी। ऐसे में निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये गिरावट क्यों आ रही है और क्या खरीदारी का यह सही समय है या भाव अभी और नीचे जाएंगे?

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आखिर क्यों गिर रहे हैं सोने और चांदी के दाम? बाजार के जानकारों के मुताबिक, इस गिरावट के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ग्लोबल और घरेलू कारण काम कर रहे हैं। कोटक नियो (Kotak NEO) में कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के प्रमुख अनिंद्य बनर्जी का मानना है कि यह गिरावट किसी एक एसेट की कमजोरी नहीं, बल्कि वैश्विक बाजारों में नकदी (लिक्विडिटी) की कमी का नतीजा है। जब शेयर बाजार (खासकर एआई और टेक शेयरों) या क्रेडिट मार्केट में निवेशकों को नुकसान होता है, तो वे कैश जुटाने के लिए सोना-चांदी जैसी लिक्विड चीजों को बेचते हैं। यही वजह है कि लंबी अवधि के फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद भाव गिर रहे हैं।

वहीं, एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी एवं कमोडिटी और करेंसी डिपार्टमेंट के रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,600 डॉलर के पास रेजिस्टेंस मिलने के बाद सोने पर बिकवाली हावी हुई है। इसके अलावा, डॉलर के साथ-साथ रुपये में आई मजबूती ने भी घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ाया है, क्योंकि रुपया मजबूत होने से सोने का आयात सस्ता हो जाता है। साथ ही, अमेरिका में मजबूत उपभोक्ता आंकड़ों ने यह संकेत दिया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ब्याज दरों में ढील नहीं देगा, जिससे सोने की चमक फीकी पड़ी है।

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और गिरेगा भाव या आएगी तेजी? कारोबारियों का कहना है कि रुपये में तेजी से सोने का आयात सस्ता हुआ है। इससे इनकी कीमतों में नरमी है। इस बीच, बाजार की पूरी नजर 8-9 दिसंबर को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक और आज जारी होने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर टिकी है।

सोने का स्तर और आगे की चाल जतिन त्रिवेदी का कहना है कि फेड के फैसले से पहले बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा और फिलहाल सेंटीमेंट कमजोर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 3,500 डॉलर एक बेहद मजबूत सपोर्ट है। अगर रुपया और मजबूत होता है, तो घरेलू बाजार में सोना फिसलकर 1,18,000 रुपये के अगले सपोर्ट स्तर तक भी जा सकता है।

वहीं, अनिंद्य बनर्जी भी 3,500 डॉलर प्रति औंस को अहम पड़ाव मानते हैं। उनके मुताबिक, अगर सोना इस स्तर के ऊपर टिका रहता है तो इसमें रिकवरी की गुंजाइश बनेगी, लेकिन अगर यह इससे नीचे फिसला तो गिरावट बढ़कर 3,400 डॉलर तक जा सकती है। ऊपर की तरफ 3,700 डॉलर एक बड़ी रुकावट है। भारत के मल्टि कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सपोर्ट लेवल लगभग 1,20,000–1,21,000 रुपये है जबकि 1,28,000–1,29,000 रुपये के भाव पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है।

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चांदी पर दोहरा दबाव अनिंद्य बनर्जी के अनुसार, चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील स्थिति में है क्योंकि उस पर सख्त मौद्रिक नीति के साथ-साथ औद्योगिक मांग में सुस्ती की आशंका का भी दबाव है। चांदी के लिए 40 डॉलर (MCX पर करीब 1,44,000 रुपये) तत्काल सपोर्ट है, जिसके टूटने पर यह 38–38.50 डॉलर (करीब 1,40,000 रुपये) तक जा सकती है। ऊपरी स्तरों पर 44 डॉलर (MCX पर 1,50,000–1,52,000 रुपये) पार करना इसके लिए आसान नहीं होगा।

सोना-चांदी में अभी निवेश करें या नहीं? बनर्जी की सलाह है कि अगर दिसंबर की बैठक में फेड ब्याज दरें बढ़ाने के बाद आगे रोक लगाने का संकेत देता है, तो सोने-चांदी में टिकाऊ तेजी लौट सकती है। लेकिन अगर फेड का रुख सख्त बना रहा, तो बिकवाली का एक और दौर देखने को मिल सकता है। 18 से 24 महीने की अवधि के नजरिए से सोने में धीरे-धीरे निवेश करना फायदेमंद है, लेकिन निवेशकों को फिलहाल जल्दबाजी में सारा पैसा लगाने के बजाय हाथ में पर्याप्त कैश रखना चाहिए ताकि आगे किसी भी गिरावट का फायदा उठाया जा सके।

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Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। निवेश करने से पहले किसी प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।