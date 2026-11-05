पिछले धनतेरस पर खरीदा था सोना-चांदी? एक साल में कितना बढ़ गया आपका पैसा, यहां समझें पूरा हिसाब

पिछले एक साल में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में जिन लोगों ने पिछले साल धनतेरस के मौके पर सोना या चांदी खरीदी थी, उन्हें अब अपनी खरीद पर अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर आपने अक्टूबर 2025 में सोने के गहने, सिक्के या चांदी की खरीदारी की थी, तो आप मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से उनकी कीमत का पता लगा सकते हैं।

पिछले साल धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को शनिवार के दिन पड़ा था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) शनिवार और रविवार को सोने-चांदी के भाव जारी नहीं करता है। इसलिए पिछले साल की कीमतों की तुलना करने के लिए 17 अक्टूबर 2025 के आखिरी कारोबारी सत्र के भाव लिए गए हैं। इनकी तुलना 4 नवंबर 2026 को उपलब्ध ताजा भाव से की गई है।

इस तुलना के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब 9.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी करीब 10 फीसदी महंगी हुई है। यानी पिछले धनतेरस के आसपास चांदी खरीदने वालों को सोने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिला है।

पिछले धनतेरस के मुकाबले आज कितने बढ़ गए सोने-चांदी के भाव? इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 17 अक्टूबर 2025 को 999 शुद्धता वाले सोने का भाव 1,29,584 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, 4 नवंबर 2026 को इसकी ताजा शाम की कीमत बढ़कर 1,41,622 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

इस तरह एक साल से कुछ ज्यादा समय में सोने की कीमत 12,038 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गई। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इसमें करीब 9.29 फीसदी की तेजी आई है।

वहीं, चांदी ने इस दौरान सोने से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। 17 अक्टूबर 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 1,69,230 रुपये प्रति किलो था। 4 नवंबर 2026 को यह बढ़कर 1,86,133 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया।इस तरह चांदी की कीमत में एक साल में 16,903 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। यानी इसकी कीमत करीब 9.99 फीसदी बढ़ी है।

कीमती धातु 17 अक्टूबर 2025 का भाव 4 नवंबर 2026 का भाव कीमत में बढ़ोतरी 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 1,29,584 रुपये 1,41,622 रुपये 9.29% चांदी 999 (1 किलो) 1,69,230 रुपये 1,86,133 रुपये 9.99%

*स्रोत: इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA), पुराने और ताजा शाम के भाव। इन कीमतों में जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं।

पिछले धनतेरस पर सोने में 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज कितनी होती कीमत? अगर किसी व्यक्ति ने पिछले साल धनतेरस के आसपास 1 लाख रुपये का 24 कैरेट सोना खरीदा होता, तो उसे करीब 7.72 ग्राम सोना मिलता। इसकी गणना 17 अक्टूबर 2025 को सोने के 1,29,584 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव के आधार पर की गई है।

अब 4 नवंबर 2026 के ताजा भाव के हिसाब से 7.72 ग्राम सोने की कीमत करीब 1.09 लाख रुपये हो गई है। यानी 1 लाख रुपये के निवेश पर करीब 9,290 रुपये का फायदा हुआ होता।

इसी तरह, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले धनतेरस पर 10 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदा था, तो उसकी कीमत 1,29,584 रुपये से बढ़कर अब 1,41,622 रुपये हो गई है। यानी उसे 12,038 रुपये का फायदा हुआ है।

हालांकि, जिन लोगों ने 22 कैरेट सोने के गहने खरीदे थे, उन्हें उनकी कीमत का हिसाब 24 कैरेट के भाव से नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए 916 शुद्धता वाले सोने का भाव देखना जरूरी है।

चांदी में 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज कितनी होती कीमत? पिछले एक साल में चांदी खरीदने वालों को भी अच्छा फायदा हुआ है। इस अवधि में चांदी ने सोने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिटर्न दिया है। 17 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 1,69,230 रुपये प्रति किलो था। इस कीमत पर 1 लाख रुपये में करीब 591 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती थी।

वहीं, 4 नवंबर 2026 के ताजा भाव 1,86,133 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 591 ग्राम चांदी की कीमत करीब 1.10 लाख रुपये हो गई है। यानी 1 लाख रुपये के निवेश पर लगभग 9,988 रुपये का फायदा हुआ होता।

अगर किसी व्यक्ति ने पिछले धनतेरस पर 1 किलो चांदी खरीदी थी, तो उसकी कीमत 1,69,230 रुपये से बढ़कर अब 1,86,133 रुपये हो गई है। इस तरह उसे 16,903 रुपये का फायदा हुआ है।

सोने-चांदी की मौजूदा कीमत कैसे निकालें? अगर आपने पिछले धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदी थी, तो आप एक आसान फॉर्मूले की मदद से उसकी मौजूदा कीमत का अनुमान लगा सकते हैं।

सोने की कीमत निकालने का फॉर्मूला:

मौजूदा कीमत = शुरुआती निवेश ÷ 1,29,584 × 1,41,622

चांदी की कीमत निकालने का फॉर्मूला:

मौजूदा कीमत = शुरुआती निवेश ÷ 1,69,230 × 1,86,133

उदाहरण के लिए, अगर आपने पिछले धनतेरस पर 50,000 रुपये का सोना खरीदा था, तो उसकी मौजूदा कीमत जानने के लिए 50,000 को 1,41,622 से गुणा करें और फिर 1,29,584 से भाग दें।

इसी तरह चांदी खरीदने वाले भी पुराने और नए भाव के आधार पर अपनी खरीद की मौजूदा कीमत का अनुमान लगा सकते हैं।

ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले से केवल सोने और चांदी की मूल कीमत में हुई बढ़ोतरी का पता चलता है। यह गहनों या फिजिकल चांदी को बेचने पर मिलने वाली वास्तविक रकम नहीं है।

सोना-चांदी बेचने से पहले इन बातों का रखें ध्यान सोने और चांदी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि गहने बेचने पर भी उतना ही फायदा मिलेगा। IBJA के भाव में 3 फीसदी जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं होते हैं।

जब कोई ग्राहक सोने के गहने खरीदता है, तो उसे सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी देना पड़ता है। लेकिन गहने बेचते समय आमतौर पर मेकिंग चार्ज वापस नहीं मिलता है। इसके अलावा, सोने की शुद्धता और ज्वेलर की खरीद-बिक्री से जुड़ी नीतियों के आधार पर भी कुछ कटौती हो सकती है।

इसी तरह चांदी के गहने, बर्तन, सिक्के और बार खरीदने पर भी अतिरिक्त खर्च देना पड़ सकता है। यह खर्च IBJA के सामान्य बाजार भाव में शामिल नहीं होता है।