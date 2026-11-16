Gold Silver Price Fall: वेडिंग सीजन से पहले औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, चांदी 1 साल के निचले लेवल पर पहुंची

Gold Silver Price Drop Today: देश में वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है और ठीक उससे पहले सर्राफा बाजार में खरीदारों के लिए राहत भरी खबर आई है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का जारी है, जिससे दोनों कीमती धातुएं अपने कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। चांदी के दाम एक साल के सबसे निचले स्तर तक लुढ़क गए हैं। सोमवार, 16 नवंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार शुरू होते ही सोने और चांदी में जोरदार बिकवाली देखने को मिली।

चांदी 1 साल के निचले स्तर पर पहुंची आज के शुरुआती कारोबार में दिसंबर एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 0.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,35,612 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गया। यानी सोना अब 1.36 लाख रुपये के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे फिसल चुका है। दूसरी तरफ, दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 2.94 प्रतिशत टूटकर 1,71,127 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो इसका एक साल का निचला स्तर है।

आखिर क्यों सस्ता हो रहा है सोना और चांदी? दरअसल, साल 2026 की शुरुआत में जबरदस्त तेजी दिखाने के बाद अब सोने की कीमतों में सुस्ती का दौर शुरू हो गया है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आ रहे आर्थिक संकेत हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की तरफ से ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी किए जाने की आशंका काफी बढ़ गई है।

Brickwork Ratings के रिसर्च हेड राजीव शरण के अनुसार, "अक्टूबर में अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों में 0.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद बाजार में इस बात की संभावना लगभग 90 प्रतिशत तक बढ़ गई है कि दिसंबर में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में इजाफा करेगा। इसी वजह से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और बॉन्ड यील्ड में उछाल आया है, जिसका सीधा दबाव सोने की कीमतों पर दिख रहा है।"

ग्लोबल मार्केट में भी दबाव बरकरार ग्लोबल लेवल पर भी सोने और चांदी की कीमतों में भारी कमजोरी देखी जा रही है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को ग्लोबल मार्केट में सोना 3,900 डॉलर प्रति औंस के नीचे कारोबार करता दिखा। अमेरिकी फेड के कई अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरों को और बढ़ाया जा सकता है। वहीं, डॉलर की मजबूती और महंगाई की चिंताओं के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी भी लुढ़ककर 48 डॉलर प्रति औंस के नीचे आ गई, जो इसका एक साल का निचला स्तर है।

खरीदारों को क्या करना चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्याज दरों को लेकर बनी चिंताएं थोड़े समय के लिए मार्केट सेंटीमेंट को कमजोर रख सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोने की चमक बरकरार रहेगी। राजीव शरण ने कहा, "शॉर्ट टर्म में ग्लोबल लेवल पर सोने की कीमतें 3,850 डॉलर से 4,000 डॉलर प्रति औंस के रेंज में रह सकती हैं। हालांकि, भारत में शुरू हो रही वेडिंग डिमांड और केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी कीमतों को एक स्तर से नीचे जाने से रोकेगी। ऐसे में जो परिवार शादी-ब्याह के लिए गहने बनवाने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मौजूदा गिरावट खरीदारी का एक बेहतर अवसर साबित हो सकती है।"