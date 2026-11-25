Gold Silver Price Outlook: ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेतों के बीच आज यानी बुधवार, 25 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार भी दबाव देखने को मिला। अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की ओर से दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की भारी संभावना ने सर्राफा बाजार की चमक फीकी कर दी है। हालांकि, इस गिरावट के बाद भी सोना अपने हालिया 14 महीने के निचले लेवल से ऊपर बना बना हुआ है।

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आज सोने का भाव 25 नवंबर 2026 (Gold Rate Today 25 Nov 2026) ग्लोबल मार्केट में भारी बिकवाली के बाद बुधवार को भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को कॉमेक्स (COMEX) पर सोना लगभग 2.45 प्रतिशत और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2.9 प्रतिशत से अधिक टूट गया था। बुधवार दोपहर के कारोबार में कॉमेक्स पर सोना 3,560 डॉलर के लेवल पर खुलने के बाद फिसलकर 3,550 डॉलर प्रति औंस के आसपास आ गया।

आज चांदी का भाव 25 नवंबर 2026 (Silver Rate Today 25 November 2026) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना लगभग 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,22,020 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं, चांदी की चमक भी फीकी पड़ी है। कॉमेक्स पर चांदी 40.75 डॉलर के करीब रही, जबकि MCX पर यह लगभग 0.4 प्रतिशत टूटकर 1,44,890 रुपये के लेवल पर आ गई।

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सोने चांदी की कीमतों में क्यों आ रही गिरावट? सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका है। Choice Broking के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 103.8 के करीब मजबूती से खड़ा है। CME FedWatch के आंकड़ों के अनुसार, 8 और 9 दिसंबर को होने वाली बैठक में ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की 95 प्रतिशत संभावना है। इसके अलावा, CME ने गोल्ड फ्यूचर्स डील पर मार्जिन की जरूरत को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत और चांदी के लिए 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया है।

बिजनेस लाइन को Kotak Neo में कमोडिटी, करेंसी और रेट डेरिवेटिव्स के हेड अनिंद्य बनर्जी ने बताया कि जब निवेशकों को अलग-अलग पोर्टफोलियो में नुकसान उठाना पड़ता है, तो वे कैश जुटाने के लिए उन एसेट्स को बेचने पर मजबूर होते हैं, जिन्हें आसानी से भुनाया जा सके। मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) के कमोडिटी एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा कि बाजार में रिकवरी अभी बेहद नाजुक बनी हुई है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस साल चीन का गोल्ड इंपोर्ट रिकॉर्ड 209 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

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क्या करें निवेशक? आस्पेक्ट बुलियन एंड रिफाइनरी के CEO दर्शन देसाई ने कहा, मौजूदा समय में सेलेक्टिव बायिंग हो रही है। ग्राहक कीमतों पर नजर रखते हुए खरीदारी के लिए अनुकूल स्तरों का इंतजार कर रहे हैं। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, कॉमेक्स पर सोने के लिए 3,500 डॉलर और MCX पर 1,20,000 से 1,21,000 रुपये के पास बड़ा सपोर्ट है, जबकि 3,700 डॉलर पर रेजिस्टेंस है।

एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कॉमेक्स पर सोने का सपोर्ट 3,470 से 3,500 डॉलर और रेजिस्टेंस 3,600 से 3,630 डॉलर के बीच रखा है। वहीं, चांदी के लिए कावेरी मोरे ने 38 डॉलर के आसपास नीचे की ओर लक्ष्य तय किया है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।