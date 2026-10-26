आज सोने चांदी का भाव 26 अक्टूबर 2026: सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जानें अपने शहर का रेट

Gold Silver Price Hike Today 26 October: घरेलू सर्राफा बाजार में आज यानी 26 अक्टूबर 2026 को सोने और चांदी कीमतों में उछाल के साथ नए सप्ताह की शुरुआत हुई है। बीते कुछ दिनों से दोनों कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की जा रही थी। देश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 0.21 फीसदी बढ़कर ₹1,42,810 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जबकि चांदी ने 0.36 फीसदी की बढ़ोतरी हासिल करते हुए ₹1,97,300 प्रति किलोग्राम के लेवल पर पहुंच गई। धनतेरस और दिवाली से पहले इस तेजी ने आम खरीदार और निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।
ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट
ग्लोबल मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों की बात करें, तो यहां शुक्रवार को सोने के भाव तीन महीने के सबसे निचले स्तर तक गिर गए, जिसने पिछले चार महीनों की सबसे बड़ी वीकली गिरावट दर्ज की। Spot Gold 0.6 फीसदी टूटकर $3,998.49 प्रति औंस पर आ गया। यह जुलाई मध्य के बाद पहली बार $4,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे फिसला है। बीते एक हफ्ते में बुलियन लगभग 4 फीसदी कमजोर हो चुका है।
दरअसल, अमेरकी एनर्जी कॉस्ट में उछाल ने महंगाई की चिंताएं बढ़ा दी हैं, लिहाजा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे रखने की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी दिसंबर डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स भी 1.3 फीसदी की गिरावट के साथ $4,007.90 प्रति औंस पर बंद हुए।