आज सोने चांदी का भाव 26 अक्टूबर 2026: सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जानें अपने शहर का रेट

Gold Silver Price Hike Today 26 October: सोने-चांदी की कीमतों में आ रही गिरावट आज ब्रेक लग गया है। MCX पर सोना 1,42,810 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत में 0.36 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

Shivam Shukla
पब्लिश्ड26 Oct 2026, 02:51 PM IST
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सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जानें अपने शहर का रेट (AI-Image)
सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जानें अपने शहर का रेट (AI-Image)

Gold Silver Price Hike Today 26 October: घरेलू सर्राफा बाजार में आज यानी 26 अक्टूबर 2026 को सोने और चांदी कीमतों में उछाल के साथ नए सप्ताह की शुरुआत हुई है। बीते कुछ दिनों से दोनों कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की जा रही थी। देश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 0.21 फीसदी बढ़कर 1,42,810 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जबकि चांदी ने 0.36 फीसदी की बढ़ोतरी हासिल करते हुए 1,97,300 प्रति किलोग्राम के लेवल पर पहुंच गई। धनतेरस और दिवाली से पहले इस तेजी ने आम खरीदार और निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट

ग्लोबल मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों की बात करें, तो यहां शुक्रवार को सोने के भाव तीन महीने के सबसे निचले स्तर तक गिर गए, जिसने पिछले चार महीनों की सबसे बड़ी वीकली गिरावट दर्ज की। Spot Gold 0.6 फीसदी टूटकर $3,998.49 प्रति औंस पर आ गया। यह जुलाई मध्य के बाद पहली बार $4,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे फिसला है। बीते एक हफ्ते में बुलियन लगभग 4 फीसदी कमजोर हो चुका है।

दरअसल, अमेरकी एनर्जी कॉस्ट में उछाल ने महंगाई की चिंताएं बढ़ा दी हैं, लिहाजा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे रखने की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी दिसंबर डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स भी 1.3 फीसदी की गिरावट के साथ $4,007.90 प्रति औंस पर बंद हुए।

दिल्ली से लेकर चेन्नई तक सोने-चांदी का भाव 26 अक्टूबर 2026, देखें लिस्ट

क्रमशहर24 कैरेट सोना ( /10 ग्राम)22 कैरेट सोना ( /10 ग्राम)चांदी ( /किलो)
1नई दिल्ली 1,42,300 1,30,442 1,96,330
2मुंबई 1,42,540 1,30,662 1,96,670
3बेंगलुरु 1,42,650 1,30,763 1,96,820
4कोलकाता 1,42,350 1,30,488 1,96,410
5हैदराबाद 1,42,770 1,30,873 1,96,980
6चेन्नई 1,42,780 1,30,882 1,96,509

About the Author

Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।

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