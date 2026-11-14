Gold Price Today: सोने के दाम में जून के बाद सबसे बड़ी गिरावट, जानें 24K और 22K का दिल्ली-मुंबई में आज का भाव

Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में 14 नवंबर को भी उतार-चढ़ाव जारी रहा। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में इस हफ्ते जून के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई बढ़ने की चिंता से सोने के दाम में दबाव बढ़ गया है। न्यूयॉर्क के समयानुसार दोपहर 1:31 बजे, स्पॉट गोल्ड 0.1% बढ़कर 3,882.09 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी में 1.74% की गिरावट आई।

प्लैटिनम की कीमतों में कमी आई, जबकि पैलेडियम की कीमतों में तेजी देखी गई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले सत्र में 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, शुक्रवार को सोने की कीमतों में मामूली सुधार हुआ। इसके बावजूद, इस हफ्ते सोने में कुल 4.6% की गिरावट दर्ज की गई है, जो जून की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी वीकली गिरावट है।

मुंबई में सोने-चांदी के भाव बुलियन वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 14 नवंबर को सोने का भाव ₹1,37,310 प्रति 10 ग्राम था, जबकि चांदी का भाव ₹1,77,260 प्रति किलोग्राम था। मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,37,060 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,25,638 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। इसके अलावा, मुंबई में 18 कैरेट सोने का भाव 1,02,795 रुपये प्रति 10 ग्राम था। मुंबई में 'सिल्वर 999 फाइन' (शुद्ध चांदी) की कीमत 1,76,940 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

दिल्ली में सोने-चांदी के भाव दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,36,820 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,25,418 प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,02,615 प्रति 10 ग्राम था। 'सिल्वर 999 फाइन' (Silver 999 Fine) की कीमत ₹1,76,640 प्रति किलोग्राम थी।

बेंगलुरु में सोने-चांदी के भाव 14 नवंबर को बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,37,170 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, शहर में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,25,739 प्रति 10 ग्राम थी, और 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,02,878 प्रति 10 ग्राम था। सिल्वर 999 फाइन' की कीमत ₹1,77,080 प्रति किलोग्राम थी।

कोलकाता में सोने-चांदी के भाव कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,36,880 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,25,473 प्रति 10 ग्राम रही। 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,02,660 प्रति 10 ग्राम था। 'सिल्वर 999 फाइन' (शुद्ध चांदी) की कीमत ₹1,76,710 प्रति किलोग्राम थी।

चेन्नई में सोने और चांदी के भाव 14 नवंबर के बुलियन डेटा के अनुसार, चेन्नई में सोने की कीमत भारत के अन्य प्रमुख शहरों की तरह ही रही। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,37,460 प्रति 10 ग्राम थी। इसके अलावा, शहर में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,26,005 प्रति 10 ग्राम रही। 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,03,095 प्रति 10 ग्राम था। आज, 14 नवंबर को चेन्नई में चांदी की कीमत भारत में चल रहे चांदी के भावों के अनुरूप ही रही। 'सिल्वर 999 फाइन' (शुद्ध चांदी) की कीमत ₹1,77,460 प्रति किलोग्राम थी।

हैदराबाद में सोने-चांदी के भाव आज हैदराबाद में सोने की कीमतें राष्ट्रीय और वैश्विक रुझानों के अनुरूप रहीं। हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,37,280 प्रति 10 ग्राम रही। 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,25,840 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,02,960 प्रति 10 ग्राम रही। 'सिल्वर 999 फाइन' की कीमत ₹1,77,220 प्रति किलोग्राम रही।

अहमदाबाद में सोने-चांदी के भाव आज के बुलियन डेटा के अनुसार, अहमदाबाद में सोने की कीमत पूरे भारत में चल रहे सोने के भाव के रुझान के अनुरूप रही। अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,37,240 प्रति 10 ग्राम थी। शहर में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,25,803 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,02,930 प्रति 10 ग्राम रहा। 'सिल्वर 999 फाइन' (शुद्ध चांदी) की कीमत ₹1,77,180 प्रति किलोग्राम थी।

कोयंबटूर में सोने और चांदी के भाव 14 नवंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,37,460 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, कोयंबटूर में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,26,005 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,03,095 प्रति 10 ग्राम था। 'सिल्वर 999 फाइन' (शुद्ध चांदी) की कीमत ₹1,77,460 प्रति किलोग्राम थी।

शहर 24 कैरेट ( ₹ /10 ग्राम) 22 कैरेट ( ₹ /10 ग्राम) 18 कैरेट ( ₹ /10 ग्राम) मुंबई ₹ 1,37,060 ₹ 1,25,638 ₹ 1,02,795 दिल्ली ₹ 1,36,820 ₹ 1,25,418 ₹ 1,02,615 बेंगलुरु ₹ 1,37,170 ₹ 1,25,739 ₹ 1,02,878 कोलकाता ₹ 1,36,880 ₹ 1,25,473 ₹ 1,02,660 चेन्नई ₹ 1,37,460 ₹ 1,26,005 ₹ 1,03,095 हैदराबाद ₹ 1,37,280 ₹ 1,25,840 ₹ 1,02,960 अहमदाबाद ₹ 1,37,240 ₹ 1,25,803 ₹ 1,02,930 कोयंबटूर ₹ 1,37,460 ₹ 1,26,005 ₹ 1,03,095