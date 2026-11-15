Gold Price Today: सोने की चमक पर दबाव, चांदी भी फिसली, जानें दिल्ली-मुंबई में 24K, 22K और 18K का कितना है भाव?

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में कमोजरी आई है। इससे बुलियन मार्केट की चाल बदल गई है। इंटरनेशनल मार्केट में पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में 4.5% की गिरावट दर्ज की गई। यह जून के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट है। चांदी भी दबाव में रही।

अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई बढ़ने की चिंता ने निवेशकों के सेंटिमेंट में बदलाव आया है। इस बीच रविवार, 15 नवंबर को देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के रिटेल भाव सामने आ गए हैं।

इंटरनेशनल मार्केट में सोने पर क्यों बढ़ा दबाव? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते स्पॉट गोल्ड की कीमतों में 4.5% की गिरावट आई। यह जून के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही। शुक्रवार को कारोबार के दौरान स्पॉट गोल्ड 0.1% बढ़कर 3,879.71 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचा था, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर का दिसंबर अनुबंध 3,886.30 डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर बंद हुआ।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट रही। स्पॉट सिल्वर 1.9% टूटकर 49.05 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। प्लैटिनम में भी 1.9% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पैलेडियम 1.1% चढ़ा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ रही है। इससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है।

भारत में गोल्ड और सिल्वर के दाम बुलियन वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 15 नवंबर को सोने का भाव ₹1,37,320 प्रति 10 ग्राम था, जबकि चांदी का भाव ₹1,77,280 प्रति किलोग्राम था।

मुंबई में सोना - चांदी के भाव मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,37,070 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,25,648 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा, मुंबई में 18 कैरेट सोने का भाव 1,02,803 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आज, 15 नवंबर को मुंबई में 'सिल्वर 999 फाइन' (शुद्ध चांदी) की कीमत 1,76,960 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

दिल्ली में सोने और चांदी के ताजा भाव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,36,830 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना ₹1,25,428 और 18 कैरेट सोना ₹1,02,623 प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव ₹1,76,650 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।

बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना ₹ 1,37,180 पर बेंगलुरु में 15 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,37,180 प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,25,748 और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,02,885 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। शहर में चांदी का भाव ₹1,77,090 प्रति किलोग्राम रहा।

कोलकाता में सोने-चांदी के भाव कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,36,890 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,25,483 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 1,02,668 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। 'सिल्वर 999 फाइन' (शुद्ध चांदी) की कीमत 1,76,720 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

चेन्नई में सोने और चांदी के भाव चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,37,470 प्रति 10 ग्राम थी। इसके अलावा, शहर में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,26,014 प्रति 10 ग्राम रही। 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,03,103 प्रति 10 ग्राम था। 'सिल्वर 999 फाइन' (शुद्ध चांदी) की कीमत ₹1,77,470 प्रति किलोग्राम थी।

प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतें

शहर 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) 18 कैरेट (10 ग्राम) चांदी (1 किलो) मुंबई ₹ 1,37,070 ₹ 1,25,648 ₹ 1,02,803 ₹ 1,76,960 दिल्ली ₹ 1,36,830 ₹ 1,25,428 ₹ 1,02,623 ₹ 1,76,650 बेंगलुरु ₹ 1,37,180 ₹ 1,25,748 ₹ 1,02,885 ₹ 1,77,090 कोलकाता ₹ 1,36,890 ₹ 1,25,483 ₹ 1,02,668 ₹ 1,76,720 चेन्नई ₹ 1,37,470 ₹ 1,26,014 ₹ 1,03,103 ₹ 1,77,470 हैदराबाद ₹ 1,37,290 ₹ 1,25,849 ₹ 1,02,968 ₹ 1,77,240 अहमदाबाद ₹ 1,37,250 ₹ 1,25,813 ₹ 1,02,938 ₹ 1,77,190 कोयंबटूर ₹ 1,37,470 ₹ 1,26,014 ₹ 1,03,103 ₹ 1,77,470

सोने-चांदी में आगे किन बातों पर रहेगी नजर? अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़े संकेत, डॉलर की चाल और कच्चे तेल की कीमतें सोने-चांदी के कारोबार को प्रभावित कर सकती हैं। ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से सोने जैसे गैर-ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं, महंगाई और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता में बदलाव से सुरक्षित निवेश की मांग प्रभावित हो सकती है। इसलिए घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर रखने वाले निवेशकों और खरीदारों के लिए अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार के रुझान अहम रहेंगे।