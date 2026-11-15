Gold Price Today: सोने की चमक पर दबाव, चांदी भी फिसली, जानें दिल्ली-मुंबई में 24K, 22K और 18K का कितना है भाव?

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में कमोजरी आई है। इससे बुलियन मार्केट की चाल बदल गई है। इंटरनेशनल मार्केट में पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में 4.5% की गिरावट दर्ज की गई। यह जून के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट है। चांदी भी दबाव में रही।
अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई बढ़ने की चिंता ने निवेशकों के सेंटिमेंट में बदलाव आया है। इस बीच रविवार, 15 नवंबर को देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के रिटेल भाव सामने आ गए हैं।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते स्पॉट गोल्ड की कीमतों में 4.5% की गिरावट आई। यह जून के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही। शुक्रवार को कारोबार के दौरान स्पॉट गोल्ड 0.1% बढ़कर 3,879.71 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचा था, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर का दिसंबर अनुबंध 3,886.30 डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर बंद हुआ।
चांदी की कीमतों में भी गिरावट रही। स्पॉट सिल्वर 1.9% टूटकर 49.05 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। प्लैटिनम में भी 1.9% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पैलेडियम 1.1% चढ़ा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ रही है। इससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है।
बुलियन वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 15 नवंबर को सोने का भाव ₹1,37,320 प्रति 10 ग्राम था, जबकि चांदी का भाव ₹1,77,280 प्रति किलोग्राम था।
मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,37,070 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,25,648 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा, मुंबई में 18 कैरेट सोने का भाव 1,02,803 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आज, 15 नवंबर को मुंबई में 'सिल्वर 999 फाइन' (शुद्ध चांदी) की कीमत 1,76,960 रुपये प्रति किलोग्राम थी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,36,830 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना ₹1,25,428 और 18 कैरेट सोना ₹1,02,623 प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव ₹1,76,650 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।
बेंगलुरु में 15 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,37,180 प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,25,748 और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,02,885 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। शहर में चांदी का भाव ₹1,77,090 प्रति किलोग्राम रहा।
कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,36,890 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,25,483 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 1,02,668 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। 'सिल्वर 999 फाइन' (शुद्ध चांदी) की कीमत 1,76,720 रुपये प्रति किलोग्राम थी।
चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,37,470 प्रति 10 ग्राम थी। इसके अलावा, शहर में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,26,014 प्रति 10 ग्राम रही। 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,03,103 प्रति 10 ग्राम था। 'सिल्वर 999 फाइन' (शुद्ध चांदी) की कीमत ₹1,77,470 प्रति किलोग्राम थी।
|शहर
|24 कैरेट (10 ग्राम)
|22 कैरेट (10 ग्राम)
|18 कैरेट (10 ग्राम)
|चांदी (1 किलो)
|मुंबई
|₹1,37,070
|₹1,25,648
|₹1,02,803
|₹1,76,960
|दिल्ली
|₹1,36,830
|₹1,25,428
|₹1,02,623
|₹1,76,650
|बेंगलुरु
|₹1,37,180
|₹1,25,748
|₹1,02,885
|₹1,77,090
|कोलकाता
|₹1,36,890
|₹1,25,483
|₹1,02,668
|₹1,76,720
|चेन्नई
|₹1,37,470
|₹1,26,014
|₹1,03,103
|₹1,77,470
|हैदराबाद
|₹1,37,290
|₹1,25,849
|₹1,02,968
|₹1,77,240
|अहमदाबाद
|₹1,37,250
|₹1,25,813
|₹1,02,938
|₹1,77,190
|कोयंबटूर
|₹1,37,470
|₹1,26,014
|₹1,03,103
|₹1,77,470
अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़े संकेत, डॉलर की चाल और कच्चे तेल की कीमतें सोने-चांदी के कारोबार को प्रभावित कर सकती हैं। ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से सोने जैसे गैर-ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं, महंगाई और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता में बदलाव से सुरक्षित निवेश की मांग प्रभावित हो सकती है। इसलिए घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर रखने वाले निवेशकों और खरीदारों के लिए अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार के रुझान अहम रहेंगे।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.