Gold Silver Price Today: देश में वेडिंग सीजन से ठीक पहले सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। घरेलू बाजार में गुरुवार, 19 नवंबर को भी कीमती धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, ग्लोबल मार्केट में भी सोने और चांदी की चमक फिकी पड़ती नजर आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व (Fed) के सख्त रुख ने बाजार की चाल को पूरी तरह बदल दिया है।

क्यों लुढ़क रहे सोने-चांदी के दाम? दरअसल, फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखने के कड़े संकेत मिले हैं। इस खबर के आते ही अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। जब डॉलर मजबूत होता है, तो ग्लोबल मार्केट में सोने की डिमांड घट जाती है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी दबाव के चलते ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 2.9 प्रतिशत टूटकर 3,739.39 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। कारोबार के दौरान यह 3,734.76 डॉलर प्रति औंस तक गिर गया था, जो 26 सितंबर 2025 के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर भी 3.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,741.80 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

1.30 लाख के नीचे पहुंचा सोना, चांदी भी गिरी अगर घरेलू बाजार की बात करें, तो आज सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड फ्यूचर्स का भाव 0.78 प्रतिशत फिसलकर 1,29,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी की चाल भी सुस्त रही। यह MCX पर लगभग 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,60,670 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर पर आ गई। सोना ने इसी साल जनवरी में 1.80 लाख के पार जाकर अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था, जबकि चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के ऑलटाइम हाई पर पहुंच गई थी।

प्रमुख शहरों में आज 22&24 कैरेट सोने का भाव 19 नवंबर 2026 नई दिल्ली में आज का भाव -19 नवंबर 24 कैरेट सोना: ₹1,28,980 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,18,232 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 फाइन): ₹1,60,100 प्रति 1 किलोग्राम

मुंबई में आज का भाव - 19 नवंबर 24 कैरेट सोना: ₹1,29,200 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,18,433 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 फाइन): ₹1,60,370 प्रति 1 किलोग्राम

बेंगलुरु में आज का भाव - 19 नवंबर 24 कैरेट सोना: ₹1,29,300 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,18,525 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 फाइन): ₹1,60,500 प्रति 1 किलोग्राम

कोलकाता में आज का भाव- 19 नवंबर 24 कैरेट सोना: ₹1,28,990 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,18,241 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 फाइन): ₹1,59,840 प्रति 1 किलोग्राम

हैदराबाद में आज का भाव -19 नवंबर 24 कैरेट सोना: ₹1,29,370 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,18,589 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 फाइन): ₹1,60,300 प्रति 1 किलोग्राम

चेन्नई में आज का भाव -19 नवंबर 24 कैरेट सोना: ₹1,29,540 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,18,745 प्रति 10 ग्राम