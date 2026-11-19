Gold Silver Price Today: देश में वेडिंग सीजन से ठीक पहले सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। घरेलू बाजार में गुरुवार, 19 नवंबर को भी कीमती धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, ग्लोबल मार्केट में भी सोने और चांदी की चमक फिकी पड़ती नजर आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व (Fed) के सख्त रुख ने बाजार की चाल को पूरी तरह बदल दिया है।
दरअसल, फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखने के कड़े संकेत मिले हैं। इस खबर के आते ही अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। जब डॉलर मजबूत होता है, तो ग्लोबल मार्केट में सोने की डिमांड घट जाती है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी दबाव के चलते ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 2.9 प्रतिशत टूटकर 3,739.39 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। कारोबार के दौरान यह 3,734.76 डॉलर प्रति औंस तक गिर गया था, जो 26 सितंबर 2025 के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर भी 3.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,741.80 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।
अगर घरेलू बाजार की बात करें, तो आज सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड फ्यूचर्स का भाव 0.78 प्रतिशत फिसलकर 1,29,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी की चाल भी सुस्त रही। यह MCX पर लगभग 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,60,670 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर पर आ गई। सोना ने इसी साल जनवरी में 1.80 लाख के पार जाकर अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था, जबकि चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के ऑलटाइम हाई पर पहुंच गई थी।
24 कैरेट सोना: ₹1,28,980 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,18,232 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹1,60,100 प्रति 1 किलोग्राम
24 कैरेट सोना: ₹1,29,200 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,18,433 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹1,60,370 प्रति 1 किलोग्राम
24 कैरेट सोना: ₹1,29,300 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,18,525 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹1,60,500 प्रति 1 किलोग्राम
24 कैरेट सोना: ₹1,28,990 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,18,241 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹1,59,840 प्रति 1 किलोग्राम
24 कैरेट सोना: ₹1,29,370 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,18,589 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹1,60,300 प्रति 1 किलोग्राम
24 कैरेट सोना: ₹1,29,540 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,18,745 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹1,60,510 प्रति 1 किलोग्राम
राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।
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