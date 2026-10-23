आज सोने-चांदी का भाव 23 अक्टूबर: सोने-चांदी में आई आज भारी गिरावट, जानिए दिल्ली-मुंबई में 24-22 कैरेट का भाव

Gold Silver Rate Today 23 October 2026: अगर आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं। आज एक बार फिर से गोल्ड और सिल्वर के भाव में भारी गिरावट आई है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट गोल्ड 14,145 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड 13,805 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया है। आइए देशभर में आज गोल्ड का भाव जातने हैं।
|Gold Purity
|Rate ( ₹/gram)
|Fine Gold (999)
|₹14,145
|22 KT
|₹13,805
|20 KT
|₹12,589
|18 KT
|₹11,457
|14 KT
|₹9,123
बता दें कि ऊपर दिए गए रेट IBJA से लिए गए हैं। इसके अलावा इन रेट में जीएसटी और मेकिंग चार्ज को नहीं जोड़ा गया है। इसलिए सोना खरीदते वक्त आपको बिल पर अमाउंट अधिक सकता है।
आज 23 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,42,250 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,30,396 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं, चांदी का भाव ₹1,95,810 प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं अगर मुंबई की बात करें, वहां पर दिल्ली के मुकाबले सोना महंगा बिक रहा है। मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹1,42,320 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹1,30,460 प्रति 10 ग्राम का बिक रहा है, जबकि चांदी की कीमत ₹1,95,940 प्रति किलोग्राम चल रही है।
|शहर
|24 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|चांदी 999 ( ₹/किग्रा)
|नई दिल्ली
|₹1,42,250
|₹1,30,396
|₹1,95,810
|मुंबई
|₹1,42,320
|₹1,30,460
|₹1,95,940
|बेंगलुरु
|₹1,42,430
|₹1,30,561
|₹1,96,090
|कोलकाता
|₹1,42,130
|₹1,30,286
|₹1,95,680
|हैदराबाद
|₹1,42,550
|₹1,30,671
|₹1,96,250
|चेन्नई
|₹1,42,740
|₹1,30,845
|₹1,96,510
बता दें कि वहीं पिछले 3 दिन में सोना 3,732 हजार रुपए और चांदी 11,141 हजार रुपए सस्ती हुई है। जानकारों का मानना है कि रुपया मजबूत होने और कच्चे तेल के दाम में तेजी के कारण सोने-चांदी गिर रहे हैं।
पिछले महीने सितंबर में गोल्ड-सिल्वर के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली थी। सितंबर में सोना 8 हजार और चांदी 15 हजार सस्ती हुई थी। 31 अगस्त को सोना 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर था जो 30 सितंबर को 1.48 लाख रुपए पर आ गया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2.37 लाख रुपए से गिरकर 2.22 लाख रुपए पर आ गई थी।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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