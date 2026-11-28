Gold Silver Prices Today: सोने-चांदी के दाम में आ रही गिरावट थमने लगी है। गुरुवार-शुक्रवार दोनों ही दिन सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। वहीं आज शनिवार होने की वजह से भारतीय सर्राफा बाजार बंद हैं और स्थानीय सुनारों की दुकान पर में गोल्ड और सिल्वर शुक्रवार के भाव पर ही बेचे जा रहे हैं। अगर आप आज सोना खरीदने वाले हैं, तो एक बार सोने और चांदी का भाव चेक कर लें।
|सोने की शुद्धता
|प्रति ग्राम कीमत
|फाइन गोल्ड (999)
|₹12,630
|22 कैरेट
|₹12,327
|20 कैरेट
|₹11,241
|18 कैरेट
|₹10,230
|14 कैरेट
|₹8,146
नोट- ऊपर दिए गए भाव में जीएसटी और मेकिंग चार्ज को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप सोना खरीदने जा रहा हैं, तो एक बार सुनार से फाइनल पेमेंट के बारे में पता कर लें।
28 नवंबर को दिल्ली के मुकाबले मुंबई में सोना और चांदी दोनों महंगे मिल रहे हैं। मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,25,770 प्रति 10 ग्राम है, जबकि दिल्ली में ये ₹1,25,560 है। यानी मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹210 महंगा है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत मुंबई में ₹1,15,289 और दिल्ली में ₹1,15,097 प्रति 10 ग्राम है। इस तरह 22 कैरेट सोना भी मुंबई में ₹192 महंगा है। अगर चांदी की बात करें तो मुंबई में 999 फाइन सिल्वर का भाव ₹1,53,360 प्रति किलो है, जबकि दिल्ली में यह ₹1,53,100 है। यानी मुंबई में चांदी ₹260 महंगी बिक रही है।
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|चांदी (1 किलो)
|नई दिल्ली
|₹1,25,560
|₹1,15,097
|₹1,53,100
|मुंबई
|₹1,25,770
|₹1,15,289
|₹1,53,360
|बेंगलुरु
|₹1,25,870
|₹1,15,381
|₹1,53,480
|कोलकाता
|₹1,25,610
|₹1,15,143
|₹1,53,160
|हैदराबाद
|₹1,25,970
|₹1,15,473
|₹1,53,600
|चेन्नई
|₹1,26,140
|₹1,15,628
|₹1,53,810
आज सोना 3,328 रुपये (2.72 प्रतिशत) चढ़कर 1,25,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 7,657 रुपये यानी 5.25 प्रतिशत चढ़कर एक बार फिर डेढ़ लाख के पार पहुंच गई। यह 1,53,500 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बोली गई।वैश्विक स्तर पर आज सोना 4.1 प्रतिशत और चांदी 9.8 प्रतिशत मजबूत हुई है। सोना 3,679 डॉलर और चांदी 43.97 डॉलर प्रति औंस के भाव बिकी। स्थानीय स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपये में रही गिरावट से दोनों कीमती धातुओं के भाव चढ़ गए हैं। इससे इनका आयात महंगा हुआ है और कीमतों में तेजी देखी गई। रुपया फिलहाल 61 पैसे टूटकर 92.99 रुपये प्रति डॉलर पर है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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