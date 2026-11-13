आज सोने चांदी का भाव 13 नवंबर: आज कितना गिरा सोना? चांदी भी लुढ़की, जानिए देशभर में आज 24, 22 कैरेट गोल्ड का भाव

आज से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। चार दिनों तक चलने वाले इस पावन त्योहार की रौनक सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में देखने को मिलती है। आज इस खास मौके पर अगर आप सोना और चांदी की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं, तो उससे पहले एक बार आज 13 नवंबर को सोने और चांदी का भाव जान लीजिए। आज देशभर में 24, 22, 18 कैरेट सोने के भाव में गिरावट आई है। आइए आज का ताजा भाव जानते हैं।
|सोने की शुद्धता
|कीमत (प्रति ग्राम)
|24 कैरेट (999)
|₹13,488
|22 कैरेट
|₹13,164
|20 कैरेट
|₹12,004
|18 कैरेट
|₹10,925
|14 कैरेट
|₹ 8700
नोट- ऊपर दिए गए रेट IBJA से लिए गए हैं। इसके अलावा इनमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज नहीं जोड़ा गया है। इसलिए अगर आप सोना खरीदने दुकान पर जाते हैं, तो सुनार से फाइनल बिल के बारे में जरूर पता कर लें।
दिल्ली में 13 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,37,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,25,858 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं, चांदी की कीमत 1,79,630 रुपये प्रति किलोग्राम रही। दूसरी ओर, मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 1,37,880 रुपये और 22 कैरेट सोने का भाव 1,26,390 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। मुंबई में चांदी की कीमत 1,80,580 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई।
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|चांदी (1 किलो)
|नई दिल्ली
|₹1,37,300
|₹1,25,858
|₹1,79,630
|मुंबई
|₹1,37,880
|₹1,26,390
|₹1,80,580
|बेंगलुरु
|₹1,37,390
|₹1,26,491
|₹1,80,720
|कोलकाता
|₹1,37,700
|₹1,26,225
|₹1,80,340
|हैदराबाद
|₹1,38,100
|₹1,26,592
|₹1,80,870
|चेन्नई
|₹1,38,280
|₹1,26,757
|₹1,81,110
अलग-अलग शहरों में सोने के दाम अलग होने की 4 बड़ी वजह सामने आई हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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