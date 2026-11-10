Gold Silver Rate Today: दिवाली के बाद सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी गिरावट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत 6 शहरों के ताजा रेट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार, 10 नवंबर को गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता के कारण कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुबह 8:51 बजे तक स्पॉट गोल्ड 0.61% गिरकर करीब 4,114.720 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, स्पॉट सिल्वर की कीमत 0.75% की गिरावट के साथ 52.999 डॉलर प्रति औंस पर आ गई थी। यह आंकड़ा ट्रेडिंगव्यू के अनुसार है।

घरेलू बाजार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 9 नवंबर को सोने का दिसंबर वायदा भाव 0.04% गिरकर 1,43,106 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं, चांदी का वायदा भाव 0.06% की गिरावट के साथ 1,87,015 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। धनतेरस और दिवाली के दौरान खरीदारी बढ़ने के बाद कीमतों में यह बदलाव देखने को मिला।

आज MCX पर कब होगी ट्रेडिंग? दिवाली-बालिप्रतिपदा के अवसर पर मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को MCX में सुबह का कारोबारी सत्र बंद है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग नहीं होगी। हालांकि, शाम के सत्र में कारोबार फिर से शुरू होगा। इसका समय शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे या 11:55 बजे तक रहेगा।

आज भारत में सोने और चांदी का भाव खुदरा बाजार में सोना अलग-अलग शुद्धता के आधार पर बेचा जाता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, जबकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने में किया जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनता है।

यहां 10 नवंबर को देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के ताजा भाव दिए गए हैं। ये आंकड़े bullions.co.in के अनुसार हैं।

दिल्ली में सोने-चांदी का भाव 24 कैरेट सोना: 1,43,140 रुपए प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: 1,31,212 रुपए प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: 1,87,050 रुपए प्रति किलोग्राम

मुंबई में सोने-चांदी का भाव 24 कैरेट सोना: 1,43,380 रुपए प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: 1,31,432 रुपए प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: 1,87,380 रुपए प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में सोने-चांदी का भाव 24 कैरेट सोना: 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: 1,31,542 रुपए प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: 1,87,520 रुपए प्रति किलोग्राम

कोलकाता में सोने-चांदी का भाव 24 कैरेट सोना: 1,43,190 रुपए प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: 1,31,258 रुपए प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: 1,87,130 रुपए प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में सोने-चांदी का भाव 24 कैरेट सोना: 1,43,610 रुपए प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: 1,31,643 रुपए प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: 1,87,670 रुपए प्रति किलोग्राम

चेन्नई में सोने-चांदी का भाव 24 कैरेट सोना: 1,43,800 रुपए प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: 1,31,817 रुपए प्रति 10 ग्राम

999 शुद्धता वाली चांदी: 1,87,920 रुपए प्रति किलोग्राम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों को कौन से कारक कर रहे हैं प्रभावित? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी विश्लेषक मानव मोदी के मुताबिक, सोमवार को सोने की कीमतों में सुधार हुआ और यह फिर से 4,100 डॉलर प्रति औंस के स्तर के ऊपर पहुंच गया। निवेशक अमेरिका के उम्मीद से बेहतर रोजगार आंकड़ों, ट्रेजरी यील्ड में नरमी और भू-राजनीतिक तनाव कम होने की संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं।

अक्टूबर में अमेरिका में गैर-कृषि क्षेत्र में 1.65 लाख नई नौकरियां जुड़ीं, जबकि बाजार को केवल 65,000 नई नौकरियों की उम्मीद थी। वहीं, बेरोजगारी दर 4.2% से घटकर 4.1% पर आ गई।

मानव मोदी के अनुसार, बाजार में दिसंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की करीब 80% संभावना मानी जा रही है। इस बीच, अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से रक्षा खर्च और सरकारी कर्ज पर नियंत्रण की उम्मीदें बढ़ी हैं। इसके साथ ही ईरान संघर्ष खत्म होने की संभावनाओं पर भी निवेशकों की नजर है।

इन घटनाक्रमों के कारण पहले अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी, जिससे सोने को समर्थन मिला। अब इस सप्ताह निवेशकों की नजर अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर है। ये आंकड़े ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदों में बदलाव कर सकते हैं।

आज जारी होंगे अमेरिका के महंगाई के आंकड़े अमेरिका के श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (BLS) की ओर से अक्टूबर 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़े मंगलवार, 10 नवंबर को जारी किए जाने हैं। इन्हें अमेरिकी समय के अनुसार सुबह 8:30 बजे जारी किया जाएगा। भारत में यह समय शाम करीब 7 बजे होगा। इन आंकड़ों से महंगाई की स्थिति और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले ब्याज दर फैसले को लेकर संकेत मिल सकते हैं।