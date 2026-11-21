Gold vs Silver Prices Crash: भारतीय परिवारों में सोना और चांदी को सुरक्षित निवेश और मुश्किल वक्त का सहारा माना जाता है। इस कीमती धातु से इस साल निवेशकों को तगड़ा चूना लगा है। जनवरी 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में ऐसी गिरावट आई कि ऊंचे भाव पर खरीदारी करने वाले निवेशकों की बड़ी पूंजी डूब गई। हालात यह हैं कि जनवरी में सोने में लगाए गए ₹10 लाख की कीमत 20 नवंबर के भाव पर घटकर करीब ₹6.85 लाख रह गई है। वहीं, चांदी में लगाए गए इतने ही पैसे की कीमत घटकर सिर्फ ₹3.58 लाख बची है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सोना 31.5% और चांदी 64.2% टूट चुकी है। इस गिरावट का असर सिर्फ फिजिकल गोल्ड-सिल्वर तक सीमित नहीं है। गोल्ड ETF और सिल्वर ETF की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ने के संकेत अब गोल्ड ETF से निकलते पैसे के रूप में भी दिखाई देने लगे हैं। इतना ही नहीं, सोने की कीमतों में गिरावट ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर दी है।

10 महीने में सोने-चांदी ने कितना नुकसान कराया? इस साल जनवरी में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं। सोना करीब 5,600 डॉलर प्रति औंस तक चढ़ गया था, जबकि चांदी 100 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गई थी। लेकिन इसके बाद बाजार की दिशा बदल गई। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में अगर किसी निवेशक ने सोने में ₹10 लाख लगाए होते, तो 20 नवंबर के भाव पर उसकी कीमत करीब ₹6.85 लाख रह जाती।

यानी निवेशक को लगभग ₹3.15 लाख का नुकसान होता। चांदी में नुकसान इससे भी बड़ा रहा। जनवरी में चांदी में लगाए गए ₹10 लाख की कीमत घटकर करीब ₹3.58 लाख रह गई। इस तरह निवेशक की करीब ₹6.42 लाख की पूंजी कम हो गई।

निवेश जनवरी 2026 में रकम नवंबर में अनुमानित कीमत नुकसान सोना ₹ 10 लाख ₹ 6.85 लाख ₹ 3.15 लाख चांदी ₹ 10 लाख ₹ 3.58 लाख ₹ 6.42 लाख

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आई? कीमती धातुओं की कीमतों पर इस साल कई ग्लोबल फैक्टर्स का दबाव रहा है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें, लगातार बनी महंगाई, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, मजबूत अमेरिकी डॉलर और भू-राजनीतिक अनिश्चितता से बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी रिसर्च प्रमुख नवनीत दमानी के मुताबिक, वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की सुरक्षित निवेश वाली भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, निकट भविष्य में इसकी कीमतों की दिशा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति, महंगाई, डॉलर और वास्तविक बॉन्ड यील्ड पर निर्भर करेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद नीतिगत दर 3.75-4% पर पहुंच गई। ऊंची ब्याज दरों की आशंका से सोने और चांदी पर दबाव बढ़ा है।

चांदी में सोने से ज्यादा गिरावट क्यों आई? इस बार चांदी की गिरावट सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चांदी का इस्तेमाल सिर्फ निवेश और आभूषणों में नहीं, बल्कि औद्योगिक गतिविधियों में भी होता है। वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार कमजोर पड़ने की आशंका, औद्योगिक मांग में नरमी और ऊंची ब्याज दरों की संभावना ने चांदी को ज्यादा प्रभावित किया है।

सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुमान के मुताबिक, चांदी की वैश्विक आपूर्ति में लगातार छठे साल करीब 3.5 करोड़ औंस की कमी रह सकती है। इसके बावजूद बाजार में तत्काल कीमतों को सहारा नहीं मिल पाया। लंदन में चांदी का भंडार सितंबर के अंत तक बढ़कर 93.2 करोड़ औंस पहुंच गया, जो चार साल का उच्च स्तर है। इससे तत्काल आपूर्ति संकट की आशंका कुछ कम हुई है।

गोल्ड ETF से भी निकलने लगा निवेशकों का पैसा सोने की कीमतों में गिरावट का असर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) पर भी दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, गोल्ड ETF में लगातार 13 हफ्ते तक पैसा आने के बाद अब निकासी दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि निवेशकों का रुझान बदल रहा है। कुछ निवेशक अब सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड जैसे दूसरे निवेश विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं। बाजार के जानकारों के मुताबिक, अगर फिजिकल गोल्ड और सिल्वर पर आधारित निवेश उत्पादों से लगातार पैसा निकलता है तो कीमतों पर दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है।

क्या सोने की कीमतों में अभी और आएगी गिरावट? सोने की कीमतों को लेकर बाजार में फिलहाल दो तरह की राय है। कुछ जानकारों का मानना है कि डॉलर की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड से मिलने वाला बेहतर रिटर्न सोने पर दबाव बना रह सकता है। वहीं, कुछ विशेषज्ञ मौजूदा कीमतों को लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर मान रहे हैं। नवनीत दमानी के मुताबिक, अमेरिका में वास्तविक बॉन्ड यील्ड ऊंची रहने और डॉलर मजबूत होने से सोने में मुनाफावसूली बढ़ सकती है। हालांकि, महंगाई, अमेरिका के बढ़ते सरकारी कर्ज, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी जैसे कारक लंबी अवधि में सोने को सपोर्ट मिल सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के प्रेसीडेंट राजेश रोकड़े ने भी खरीदारों को एक साथ पूरी खरीदारी करने के बजाय किस्तों में सोना खरीदने की सलाह दी है। उनका कहना है कि कीमतों में 5-10% की और गिरावट की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।

गोल्ड लोन कंपनियों के लिए क्यों बढ़ी मुश्किल? सोने की कीमतों में गिरावट का असर अब गोल्ड लोन कारोबार पर भी पड़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में सोने के दाम बढ़ने से बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) एक ही मात्रा के सोने पर पहले से ज्यादा कर्ज दे पा रही थीं। इससे गोल्ड लोन का औसत आकार और कंपनियों के प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) तेजी से बढ़ी। लेकिन अब कीमतों में गिरावट से यही कारोबार नई चुनौती का सामना कर सकता है।

दरअसल, जब ग्राहक सोना गिरवी रखकर कर्ज लेते हैं, तो कर्ज की सुरक्षा उसी गिरवी रखे गए सोने की कीमत पर निर्भर करती है। अगर सोने का बाजार भाव गिरता है तो बकाया कर्ज के मुकाबले गिरवी रखे सोने की कीमत कम हो जाती है। इससे कर्ज देने वाली कंपनी के पास उपलब्ध सुरक्षा का अंतर घटता है। ऐसी स्थिति में नए कर्ज लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और कंपनियों के कर्ज वितरण की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

मार्च 2027 तक ₹ 4 लाख करोड़ के पार जा सकता है गोल्ड लोन NBFC का AUM क्रिसिल रेटिंग्स के अनुमान के मुताबिक, गोल्ड लोन पर फोकस NBFC का कुल AUM मार्च 2027 तक ₹4 लाख करोड़ के पार जा सकता है। ऐसे में सोने की मौजूदा गिरावट इन कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने गिरवी रखे सोने की कीमत में संभावित गिरावट को ध्यान में रखकर कर्ज दिया है या नहीं।

कुल मिलाकर, 2026 में सोने और चांदी की गिरावट ने निवेशकों के साथ-साथ गोल्ड ETF और गोल्ड लोन कारोबार के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर और वैश्विक आर्थिक हालात में आगे क्या बदलाव आते हैं।