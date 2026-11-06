Gold vs Silver vs Diamond Under 10000: धनतेरस पर 10 हजार रुपये में क्या खरीदें? सोना, चांदी या हीरा, समझें पूरा गणित

Dhanteras 2026: सोने-चांदी भले ही लुढ़क कर काफी नीचे आ गई है, लेकिन अभी भी ये मिडिल क्लास के बजट से बाहर चल रही हैं। हालांकि धनतेरस के मौके पर अगर आपका बजट 10 हजार है और आप इसमें कीमती धातु खरीदना चाहते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके बजट में क्या खरीदना फायदे का सौदा होगा।

आज धनतेरस पर सोने का क्या है भाव? आज धनतेरस पर सोने की खरीदारी खूब की जाती है। अगर आज गोल्ड के रेट की बात करें, तो आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,180 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,010 रुपये प्रति 10 ग्राम है।वहीं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 1,46,030 रुपये और 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

10 हजार रुपये में कितना सोना मिलेगा? अगर आप दिल्ली के भाव के आधार पर 10 हजार रुपये का सोना खरीदते हैं, तो आपको 10 हजार में इतना सोना मिलेगा।

सोने की शुद्धता 10 ग्राम का भाव ₹ 10,000 में सोना 24 कैरेट ₹ 1,46,180 0.684 ग्राम 22 कैरेट ₹ 1,34,010 0.746 ग्राम

यानी 10 हजार रुपये में आप करीब 0.68 ग्राम 24 कैरेट या 0.75 ग्राम 22 कैरेट सोना खरीद सकते हैं। हालांकि, ये केवल सोने की कीमत के आधार पर निकाली गई मात्रा है। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं, तो मेकिंग चार्ज और GST के कारण वास्तविक वजन कम हो सकता है। वहीं अगर आप धनतेरस पर सिर्फ परंपरा के अनुसार गोल्ड लेना चाहते हैं, तो आप सिक्का भी खरीद सकते हैं।

10 हजार रुपये में कितनी मिलेगी चांदी? सोने के अलावा धनतेरस पर चांदी भी खरीदी जाती है। आप चांदी के सिक्के, बर्तन और गहने भी खरीद सकते हैं। आज धनतेरस पर चांदी के भाव में करीब 3,187 रुपये यानी 1.70 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। अगर चांदी का भाव करीब 1.87 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर माना जाए, तो 10 हजार रुपये में लगभग 53 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती है। सोने के मुकाबले चांदी में आपको ज्यादा वजन मिलता है।

वहीं अगर आप इस धनतेरस पर हीरे की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो डायमंड ज्वेलरी एक विकल्प है। मुंबई आधारित डायमंड प्राइस लिस्टिंग के अनुसार, प्राकृतिक हीरे की कीमत अलग-अलग आकार और VVS से SI क्लैरिटी के आधार पर करीब 38,300 रुपये से 1,74,700 रुपये प्रति कैरेट तक हो सकती है।

10 हजार रुपये में कितना हीरा आएगा?

डायमंड का प्रति कैरेट भाव ₹ 10,000 में संभावित मात्रा ₹ 38,300 0.261 कैरेट ₹ 1,00,000 0.10 कैरेट ₹ 1,74,700 0.057 कैरेट

हालांकि, हीरे की कीमत केवल वजन पर निर्भर नहीं करती। उसके कट, कलर, क्लैरिटी और सर्टिफिकेशन पर आंकी जाती है।

नोट- हीरे की रीसेल वैल्यू हमेशा उसकी खरीदारी कीमत के बराबर नहीं होती। इसलिए इसे केवल निवेश के नजरिए से खरीदना थोड़ा रिस्की हो सकता है।

सोना, चांदी या हीरा… 10 हजार रुपये में क्या खरीदना बेहतर? अगर आप धनतेरस पर 10 हजार रुपये खर्च करने की योजना बना रहे हैं, तो तीनों विकल्पों को देख सकते हैं। अगर आप सोने की परंपरा निभाना चाहते हैं, तो छोटा गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं। अगर कुछ वजनदार खरीदना है, तो चांदी बेहतर विकल्प हो सकती है। वहीं, हीरे की ज्वेलरी खरीदना आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, क्योंकि इसकी रिसेल वेल्यू कम हो सकती है और हर हीरे की कीमत भी नहीं बढ़ती है।