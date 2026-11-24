Delhi Mumbai Gold Silver Rate Today: अगर आज आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो एक बार आज के गोल्ड के रेट पर नजर डाल लें। काफी दिनों से आ रही गोल्ड में गिरावट थम गई है। आज एक बार फिर से सोने-चांदी के दाम में उछाल आया है। आइए जानते हैं आज क्या चल रहा है 24- 22 कैरेट गोल्ड का भाव
|सोने की शुद्धता
|कीमत (रुपये प्रति ग्राम)
|Fine Gold (999)
|12,495
|22 KT
|12,195
|20 KT
|11,120
|18 KT
|10,121
|14 KT
|8,059
नोट: ये कीमतें प्रति ग्राम के हिसाब से हैं। इनमें 3% GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं। इसलिए सोना खरीदने से पहले सुनार से फाइनल बिल का अमाउंट पता कर लें।
आज दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के भाव में अंतर देखने को मिल रहा है। आज नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,190 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,15,674 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,26,410 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,15,876 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की बात करें तो दिल्ली में इसका भाव 1,54,410 रुपये प्रति किलो और मुंबई में 1,54,680 रुपये प्रति किलो है। यानी दिए गए आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में दिल्ली के मुकाबले सोना और चांदी दोनों महंगे हैं।
|शहर
|24 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|चांदी ( ₹/किलो)
|नई दिल्ली
|1,26,190
|1,15,674
|1,54,410
|मुंबई
|1,26,410
|1,15,876
|1,54,680
|बेंगलुरु
|1,26,510
|1,15,968
|1,54,800
|कोलकाता
|1,26,240
|1,15,720
|1,54,470
|हैदराबाद
|1,26,610
|1,16,059
|1,54,920
|चेन्नई
|1,26,770
|1,16,206
|1,55,130
भारत में सोने का आयात इस साल अप्रैल-अक्टूबर के दौरान सालाना आधार पर लगभग 40 प्रतिशत घट गया। इन सात महीनों के दौरान देश ने 24.7 अरब डॉलर मूल्य का सोना खरीदा है। उद्योग निकाय चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने जानकारी दी। गोयल के अनुसार भारत ने अप्रैल से अक्टूबर, 2025 के बीच 41.24 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया था, जबकि इस साल समान अवधि में यह आंकड़ा 24.7 अरब डॉलर रहा। यानी इसमें 16.46 अरब डॉलर की गिरावट आई है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।