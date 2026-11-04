सरकारी या प्राइवेट, बुजुर्गों के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है बेहतर? जानिए दोनों के फायदे और नुकसान

उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और इलाज की जरूरत भी बढ़ने लगती है। अस्पताल में भर्ती होने, जांच कराने, दवाइयों और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के इलाज पर काफी खर्च हो सकता है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद जमा की गई बचत पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस इन खर्चों को संभालने में मदद करता है और बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देता है।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी और निजी, दोनों तरह की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उपलब्ध हैं। सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लोगों को बहुत कम या बिना किसी प्रीमियम के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकता है। वहीं, निजी हेल्थ इंश्योरेंस में जरूरत और बजट के हिसाब से अलग-अलग तरह के विकल्प मिलते हैं। इसलिए किसी एक विकल्प को चुनने से पहले दोनों के बीच अंतर समझना जरूरी है।

सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस: कम खर्च में मिलता है इलाज का लाभ सरकार की ओर से चलाई जा रही स्वास्थ्य बीमा योजनाएं बुजुर्गों के लिए किफायती विकल्प हो सकती हैं। इनमें पात्र लाभार्थियों को बीमा के लिए नियमित प्रीमियम नहीं देना पड़ता। ऐसी ही एक प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 साल या इससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। इसके लिए उनकी आमदनी की कोई सीमा तय नहीं की गई है। यानी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, 70 साल या इससे अधिक उम्र के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

जो वरिष्ठ नागरिक पहले से आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के कवर से अलग बुजुर्ग सदस्यों के लिए 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है।

वहीं, 60 से 69 साल की उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ उसकी मौजूदा पात्रता शर्तों या संबंधित राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के आधार पर मिल सकता है।

सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। इससे मरीज और उसके परिवार को अस्पताल के बिल का भुगतान अपनी जेब से करने की चिंता कम होती है।

प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस: ज्यादा विकल्प और सुविधाएं निजी हेल्थ इंश्योरेंस में पॉलिसीधारक को अपनी जरूरत के हिसाब से स्वास्थ्य बीमा चुनने की ज्यादा आजादी मिलती है। वरिष्ठ नागरिक अपनी जरूरत के अनुसार बीमा राशि तय कर सकते हैं। इसके अलावा, वे उपलब्ध अस्पतालों के नेटवर्क और अतिरिक्त सुविधाओं वाले प्लान भी चुन सकते हैं।

पॉलिसी के नियमों के अनुसार इसमें अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, कुछ खास मेडिकल प्रक्रियाओं और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के इलाज का खर्च शामिल हो सकता है।

कई बीमा कंपनियां बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी पेश करती हैं। इनमें पहले से मौजूद कुछ बीमारियों को भी कवर किया जा सकता है। हालांकि, यह बीमा कंपनी की शर्तों पर निर्भर करता है।

निजी हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी चुनौती इसका महंगा प्रीमियम है। उम्र बढ़ने के साथ बीमा का प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। खासकर अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी है, तो उसके लिए पॉलिसी खरीदना महंगा हो सकता है।

इसके अलावा, कई पॉलिसियों में को-पेमेंट की शर्त होती है। इसका मतलब है कि इलाज के खर्च का एक हिस्सा मरीज को खुद देना पड़ता है। कुछ पॉलिसियों में कमरे के किराये की सीमा और खास बीमारियों के इलाज पर भी सीमाएं होती हैं। इन शर्तों की वजह से बीमा कंपनी पूरे इलाज का खर्च नहीं उठाती।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेहतर? सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उन बुजुर्गों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती हैं, जो कम खर्च में इलाज की सुविधा चाहते हैं। खासकर 70 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना फायदेमंद हो सकती है।

वहीं, जिन लोगों को ज्यादा बीमा कवर, अस्पतालों के अधिक विकल्प या विशेष मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है, वे निजी हेल्थ इंश्योरेंस पर विचार कर सकते हैं।

एक और विकल्प यह है कि पात्र वरिष्ठ नागरिक सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्वास्थ्य बीमा का लाभ लें। हालांकि, इसके लिए संबंधित सरकारी योजना और निजी बीमा पॉलिसी के नियमों और क्लेम की शर्तों को समझना जरूरी है। ऐसा करने से महंगे इलाज के समय आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।

निजी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले प्रीमियम, पहले से मौजूद बीमारियों पर कवरेज, वेटिंग पीरियड, को-पेमेंट की शर्तें और अस्पतालों के नेटवर्क की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए।