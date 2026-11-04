सरकारी या प्राइवेट, बुजुर्गों के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है बेहतर? जानिए दोनों के फायदे और नुकसान

उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और इलाज की जरूरत भी बढ़ने लगती है। अस्पताल में भर्ती होने, जांच कराने, दवाइयों और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के इलाज पर काफी खर्च हो सकता है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद जमा की गई बचत पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस इन खर्चों को संभालने में मदद करता है और बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देता है।
भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी और निजी, दोनों तरह की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उपलब्ध हैं। सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लोगों को बहुत कम या बिना किसी प्रीमियम के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकता है। वहीं, निजी हेल्थ इंश्योरेंस में जरूरत और बजट के हिसाब से अलग-अलग तरह के विकल्प मिलते हैं। इसलिए किसी एक विकल्प को चुनने से पहले दोनों के बीच अंतर समझना जरूरी है।
सरकार की ओर से चलाई जा रही स्वास्थ्य बीमा योजनाएं बुजुर्गों के लिए किफायती विकल्प हो सकती हैं। इनमें पात्र लाभार्थियों को बीमा के लिए नियमित प्रीमियम नहीं देना पड़ता। ऐसी ही एक प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
इसके अलावा, आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 साल या इससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। इसके लिए उनकी आमदनी की कोई सीमा तय नहीं की गई है। यानी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, 70 साल या इससे अधिक उम्र के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जो वरिष्ठ नागरिक पहले से आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के कवर से अलग बुजुर्ग सदस्यों के लिए 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है।
वहीं, 60 से 69 साल की उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ उसकी मौजूदा पात्रता शर्तों या संबंधित राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के आधार पर मिल सकता है।
सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। इससे मरीज और उसके परिवार को अस्पताल के बिल का भुगतान अपनी जेब से करने की चिंता कम होती है।
निजी हेल्थ इंश्योरेंस में पॉलिसीधारक को अपनी जरूरत के हिसाब से स्वास्थ्य बीमा चुनने की ज्यादा आजादी मिलती है। वरिष्ठ नागरिक अपनी जरूरत के अनुसार बीमा राशि तय कर सकते हैं। इसके अलावा, वे उपलब्ध अस्पतालों के नेटवर्क और अतिरिक्त सुविधाओं वाले प्लान भी चुन सकते हैं।
पॉलिसी के नियमों के अनुसार इसमें अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, कुछ खास मेडिकल प्रक्रियाओं और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के इलाज का खर्च शामिल हो सकता है।
कई बीमा कंपनियां बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी पेश करती हैं। इनमें पहले से मौजूद कुछ बीमारियों को भी कवर किया जा सकता है। हालांकि, यह बीमा कंपनी की शर्तों पर निर्भर करता है।
निजी हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी चुनौती इसका महंगा प्रीमियम है। उम्र बढ़ने के साथ बीमा का प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। खासकर अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी है, तो उसके लिए पॉलिसी खरीदना महंगा हो सकता है।
इसके अलावा, कई पॉलिसियों में को-पेमेंट की शर्त होती है। इसका मतलब है कि इलाज के खर्च का एक हिस्सा मरीज को खुद देना पड़ता है। कुछ पॉलिसियों में कमरे के किराये की सीमा और खास बीमारियों के इलाज पर भी सीमाएं होती हैं। इन शर्तों की वजह से बीमा कंपनी पूरे इलाज का खर्च नहीं उठाती।
सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उन बुजुर्गों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती हैं, जो कम खर्च में इलाज की सुविधा चाहते हैं। खासकर 70 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना फायदेमंद हो सकती है।
वहीं, जिन लोगों को ज्यादा बीमा कवर, अस्पतालों के अधिक विकल्प या विशेष मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है, वे निजी हेल्थ इंश्योरेंस पर विचार कर सकते हैं।
एक और विकल्प यह है कि पात्र वरिष्ठ नागरिक सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्वास्थ्य बीमा का लाभ लें। हालांकि, इसके लिए संबंधित सरकारी योजना और निजी बीमा पॉलिसी के नियमों और क्लेम की शर्तों को समझना जरूरी है। ऐसा करने से महंगे इलाज के समय आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।
निजी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले प्रीमियम, पहले से मौजूद बीमारियों पर कवरेज, वेटिंग पीरियड, को-पेमेंट की शर्तें और अस्पतालों के नेटवर्क की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए।
वरिष्ठ नागरिकों को केवल कम प्रीमियम या ज्यादा बीमा राशि देखकर पॉलिसी नहीं चुननी चाहिए। उन्हें ऐसी पॉलिसी का चुनाव करना चाहिए, जो उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करे और जिसका प्रीमियम वे लंबे समय तक आसानी से चुका सकें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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