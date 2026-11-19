अगर नौकरी में पांच वर्ष पूरे होने से कुछ महीने बच गए तो भी आप ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि अगर कर्मचारी ने एक शर्त पूरी कर दी तो 5 वर्ष पूरा नहीं करने पर भी उसे ग्रेच्युटी मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर एंप्लॉयी ने नौकरी के पांचवें वर्ष के कुल 12 महीनों में कम से कम 240 दिन काम किया है तो मान लिया जाएगा कि उसने पूरे वर्ष काम किया है और नौकरी में उसका पांचवां वर्ष भी पूरा हो गया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के लिए नौकरी में पांच पूरा करने की शर्त के साथ-साथ उस प्रावधान पर भी गौर करना चाहिए कि जिसमें निरंतर सेवा की परिभाषा बताई गई है। मामला बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (BMRCL) के एक पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर से जुड़ा था। कंपनी ने इस आधार पर उसे ग्रेच्युटी नहीं दी क्योंकि उसने 4 वर्ष 9 महीने और 12 दिन ही काम किए थे, पूरे 5 वर्ष नहीं।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बीएमआरसीएल को आदेश दिया कि वह कर्मचारी को 1.75 लाख रुपये ग्रेच्युटी के साथ-साथ 10% की दर से ब्याज भी जोड़कर दे। कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी के लिए सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कर्मचारी के जॉइनिंग और रेजिग्नेशन डेट के बीच कितने वर्ष पूरे हुए। कोर्ट ने कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 4(1) को धारा 2(c) और 2A के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए जो कंटीनुअस सर्विस की परिभाषा बताता है और इसमें यह भी बताया गया है कि वर्ष की गणना कैसे की जाएगी।
पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1971 की धारा 4(1) में कहा गया है कि कोई भी एंप्लॉयी पांच वर्ष तक कंटिनुअस सर्विस के बाद ही ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी होगा। हालांकि, धारा 2A में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अधिनियम में बताई गई शर्तों के अधीन, संबंधित 12 महीने की अवधि के दौरान कम से कम 240 दिनों तक काम करता है, तो उसे एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाला माना जा सकता है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने साफ कहा कि ग्रेच्युटी कोई ऐसी रकम नहीं है जो नियोक्ता अपनी मर्जी से देता हो या कोई इनाम हो। यह एक कानूनी अधिकार है, जो कानून में तय की गई शर्तों को पूरा करने पर कर्मचारी को मिलता है। इसने कहा कि कर्मचारी ने पूरे साल काम किया कि नहीं, यह देखने के बदले एंप्लॉयरों और अथॉरिटीज को यह देखना चाहिए कि उसने वास्तव में कितने दिन काम किया। कोई भी ग्रेच्युटी क्लेम को यह कहकर खारिज नहीं कर सकता है कि एंप्लॉयी ने कैंलेंडर के मुताबिक पूरे पांच वर्ष नौकरी नहीं की।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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