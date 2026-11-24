Banks Closed Today, 24 November 2026: अगर आज आप बैंक जाकर अपना काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो एक बार आरबीआई की छुट्टियों का कैलेंडर चेक कर लें। आज गुरुनानक जयंती के मौके पर देशभर के कुछ शहरों में बैंकों की छुट्टी रखी गई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके यहां बैंक खुला है या नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज कहां-कहां पर RBI ने बैंकों को बंद रखने का फैसला किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज गुरुनानक जयंती के लिए आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक को बंद रखने का फैसला किया। आरबीआई की इस लिस्ट में दिल्ली भी शामिल है। इसलिए आज दिल्ली में भी बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि इसके अलावा बैंक के लिए घर से निकलने से पहले एक बार अपने स्थानीय ब्रॉन्च में कॉल करके आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपके यहां का बैंक आज बंद तो नहीं है।
नवंबर खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी कुछ दिन ऐसे हैं, जब इस महीने बैंक बंद रहने वाले हैें। 27 नवंबर को कर्नाटक में कनकदास जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 28 नवंबर को महीने का चौथा शनिवार और 29 नवंबर को रविवार को होने की वजह से देशभर के बैंकों में काम नहीं होगा।
काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है, कि अगर बैंक बंद हैं, तो उनके सारे काम अटक जाएंगे। हालांकि ऐसा सच नहीं है। डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के बाद बैंक के काफी काम बैंक के बंद रहने पर भी पूरे हो सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप यूपीआई की मदद से किसी भी कभी भी पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैश की जरूरत है, तो आप कभी भी एटीएम मशीन में अपना कार्ड डालकर अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
वहीं अगर आपको कैश जमा करवाना है, तो इसके लिए भी अब आपको बैंक के खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काफी बैंकों ने बैंक के बाहर ही कैश डिपॉजिट मशीन लगा दी है। इसकी मदद से आपक कभी भी पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। वहीं अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवना है, तो उसके लिए भी आपको बैंक के खुलने का इंतजार नहीं करना पडे़गा।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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