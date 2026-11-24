Banks Closed Today, 24 November 2026: अगर आज आप बैंक जाकर अपना काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो एक बार आरबीआई की छुट्टियों का कैलेंडर चेक कर लें। आज गुरुनानक जयंती के मौके पर देशभर के कुछ शहरों में बैंकों की छुट्टी रखी गई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके यहां बैंक खुला है या नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज कहां-कहां पर RBI ने बैंकों को बंद रखने का फैसला किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज गुरुनानक जयंती के लिए आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक को बंद रखने का फैसला किया। आरबीआई की इस लिस्ट में दिल्ली भी शामिल है। इसलिए आज दिल्ली में भी बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि इसके अलावा बैंक के लिए घर से निकलने से पहले एक बार अपने स्थानीय ब्रॉन्च में कॉल करके आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपके यहां का बैंक आज बंद तो नहीं है।
नवंबर खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी कुछ दिन ऐसे हैं, जब इस महीने बैंक बंद रहने वाले हैें। 27 नवंबर को कर्नाटक में कनकदास जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 28 नवंबर को महीने का चौथा शनिवार और 29 नवंबर को रविवार को होने की वजह से देशभर के बैंकों में काम नहीं होगा।
काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है, कि अगर बैंक बंद हैं, तो उनके सारे काम अटक जाएंगे। हालांकि ऐसा सच नहीं है। डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के बाद बैंक के काफी काम बैंक के बंद रहने पर भी पूरे हो सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप यूपीआई की मदद से किसी भी कभी भी पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैश की जरूरत है, तो आप कभी भी एटीएम मशीन में अपना कार्ड डालकर अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
वहीं अगर आपको कैश जमा करवाना है, तो इसके लिए भी अब आपको बैंक के खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काफी बैंकों ने बैंक के बाहर ही कैश डिपॉजिट मशीन लगा दी है। इसकी मदद से आपक कभी भी पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। वहीं अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवना है, तो उसके लिए भी आपको बैंक के खुलने का इंतजार नहीं करना पडे़गा।