Biggest Theft: हैकरों ने उड़ा लिए 598000000000 रुपये, क्रिप्टो वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोरी से हड़कंप

Crypto Exchange Hack: हैकरों ने इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस से 6.3 अरब डॉलर (करीब 598 अरब रुपये) की चोरी हो गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जानकारों ने इस आश्चर्यजनक हैकिंग का आरोप उत्तर कोरिया पर लगाया है। इस खबर के बाद क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें तेजी से गिर गईं।

चोरी के करीब आधे पैसे को किया फ्रीज खैरियत रही कि चुराई गई क्रिप्टो करेंसी का लगभग आधा हिस्से को जारीकर्ताओं ने तुरंत फ्रीज कर दिया। इनमें टेथर, सर्कल और ट्रम्प समर्थित 'वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल' जैसे स्टेबलकॉइन शामिल हैं। एक्सचेंज ने अपने एक्स हैंडल से लगातार अपडेट दिए हैं जिसमें उसने कहा है कि पैसे की रिकवरी के प्रयास जारी हैं।

हैकिंग के बाद बंद हुई एक्सचेंज पर ट्रेडिंग बाइनेंस ने कहा कि यह बहुत जटिल हमला था और वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से इसके समाधान में जुटा है। उसने कहा कि ग्राहकों के पैसे सुरक्षित हैं और चोरी किए गए करीब 3 अरब डॉलर को फ्रीज करने में सफलता मिल चुकी है। एक्सचेंज ने फिलहाल ट्रेडिंग रोक दी है जो अगले कुछ घंटों में बहाल हो सकती है।

बाइनेंस की वेबसाइट के अनुसार, एक्सचेंज अपने यूजर्स के लिए एक सुरक्षित एसेट फंड चलाता है। यह 1 अरब डॉलर का बिटकॉइन रिजर्व है, जिसे सुरक्षा संबंधी चूक होने की स्थिति में ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। को-सीईए तेंग ने कहा कि नुकसान की भरपाई 'कंपनी के फंड' से की जाएगी। तेंग ने एक एक्स पोस्ट में कहा, ‘आपका पैसा सुरक्षित है और हम हर नुकसान की भरपाई कर रहे हैं।’

इंजीनियर की गलती से हुई हैकिंग? बायनैंस ने बताया कि शुरुआती जांच में उसके एक इंजीनियर की गलती सामने आई है। पता चला कि यह सेंधमारी शायद कंपनी के एक इंजीनियर के हैक किए गए लैपटॉप से ​​शुरू हुई होगी। इसी के जरिए हमलावर को कंपनी के एक सिस्टम तक पहुंच मिल गई और उसने बिना अनुमति के पैसे निकाल लिए। बायनैंस ने कहा, 'हमारी सुरक्षा टीम उस हैक किए गए कंप्यूटर के जरिए हमले के पूरे रास्ते का पता लगा रही है, जो शायद इस घटना का शुरुआती बिंदु रहा हो।' बाद में, कंपनी ने बताया कि उन्हें सेंधमारी के कुछ और बिंदु भी मिले हैं।

जांच में उत्तर कोरिया पर अंदेशा अमेरिकी ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्मों टीआरएम लैब्स और चेनालिसिस ने बताया कि गुरुवार देर रात शुरू हुई यह बड़ी लूट लगभग 20 मिनट में तक चली। टीआरएम ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि इस हमले के पीछे 'उत्तर कोरिया की एलीट हैकिंग यूनिट' का हाथ है। टीआरएम और चेनालिसिस, दोनों का ही मानना ​​है कि इस हमले के लिए निश्चित रूप से उत्तर कोरिया ही जिम्मेदार है। हालांकि, तेंग ने एक्स पोस्ट में कहा, ‘हमारी जांच में किसी भी व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।’

दरअसल, यह घटना उत्तर कोरिया से जुड़ी पिछले बड़े साइबर अटैक्स की घटनाओं से काफी मिलती-जुलती है। टीआरएम के मुताबिक, हमलावरों ने बाइनेंस के वॉलेट्स से फंड निकालकर अपने वॉलेट्स में ट्रांसफर कर लिया। यह तरीका बिल्कुल वैसा ही है, जैसा 2025 में क्रिप्टो एक्सचेंज 'बायबिट' (Bybit) पर हुई लूट के दौरान अपनाया गया था। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने उस लूट के लिए उत्तर कोरिया को जिम्मेदार ठहराया था।

अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर कोरिया कई सालों से जासूसी, पैसों की चोरी और कमाई के लिए सरकारी साइबर यूनिट्स का इस्तेमाल करता आ रहा है। हालांकि, उत्तर कोरिया ऐसे आरोपों से हमेशा इनकार करता रहा है।

इतिहास का सबसे बड़ा हैक मार्केट मेकर GSR के अरविंद श्रीनिवासन ने कहा, 'यह इतिहास का सबसे बड़ा हैक है।' इस बीच, क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार के स्थिर होने से पहले, बिटकॉइन छह हफ्ते के निचले स्तर 76,368 डॉलर पर आ गया, जबकि ईथर 3% से ज्यादा गिरकर दो महीने के निचले स्तर 2,178 डॉलर पर पहुंच गया।