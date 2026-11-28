HDFC Bank Alert: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC में अगर आपका अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नए साल से अगर आप चाय-नाश्ता के लिए UPI के जरिए 500 रुपये से कम का पेमेंट करते हैं तो SMS नहीं मिलेगा। यानी आपके मोबाइल में मैसेज नहीं भेजा जाएगा। बैंक ने इस बारे में अपने यूजर्स को आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नया नियम 1, जनवरी, 2027 से लागू होगा।
हालांकि, ग्राहकों को UPI ट्रांजेक्शन के लिए ईमेल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यह सुविधा फ्री रहेगी। यानी ग्राहकों को सिर्फ अपने रजिस्टर्ड ईमेल पते की जानकारी सही रखनी होगी। यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन अलर्ट से जुड़े संशोधित दिशानिर्देशों के बाद किया जा रहा है।
एचडीएफसी बैंक की नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2027 से ₹500 या इससे कम के UPI पेमेंट पर ग्राहकों को मोबाइल पर SMS नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप ₹100, ₹200, ₹300 या ₹500 का भुगतान करते हैं तो बैंक की ओर से उस ट्रांजैक्शन का SMS अलर्ट नहीं भेजा जाएगा।
वहीं, ₹500 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर SMS अलर्ट पहले की तरह मिलता रहेगा। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि रकम चाहे कितनी भी हो सभी UPI पेमेंट के ईमेल अलर्ट जारी रहेंगे।
|UPI पेमेंट की रकम
|SMS अलर्ट
|ईमेल अलर्ट
|₹100
|नहीं
|मिलेगा
|₹200
|नहीं
|मिलेगा
|₹500
|नहीं
|मिलेगा
|₹501
|मिलेगा
|मिलेगा
|₹1,000
|मिलेगा
|मिलेगा
|₹5,000
|मिलेगा
|मिलेगा
दरअसल, RBI ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इस नियम के अनुसार 500 रुपये से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर बैंकों को तुरंत SMS अलर्ट भेजना जरूरी होगा। वहीं, 500 रुपए तक के लेनदेन पर SMS भेजना बैंक की अपनी पॉलिसी के हिसाब से होगा।
कहने का मतलब ये हुआ कि बैंक चाहें SMS भेज सकते हैं और नहीं चाहें तो मैसेज भेजना बंद कर सकते हैं। बस अगर अब बैंक 500 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन पर SMS भेजते हैं तो इसके लिए ग्राहक से कोई चार्ज नहीं ले सकते हैं। वैसे RBI का ये नियम सिर्फ UPI के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर यही लागू होगा।
अभी ये बदलाव सिर्फ HDFC Bank ने घोषित किया है। लेकिन RBI का नियम सभी बैंकों के लिए है। इसलिए आने वाले दिनों में SBI, ICICI, Axis, PNB जैसे बैंक भी ऐसा ही कर सकते हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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