HDFC Bank Alert: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC में अगर आपका अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नए साल से अगर आप चाय-नाश्ता के लिए UPI के जरिए 500 रुपये से कम का पेमेंट करते हैं तो SMS नहीं मिलेगा। यानी आपके मोबाइल में मैसेज नहीं भेजा जाएगा। बैंक ने इस बारे में अपने यूजर्स को आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नया नियम 1, जनवरी, 2027 से लागू होगा।
हालांकि, ग्राहकों को UPI ट्रांजेक्शन के लिए ईमेल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यह सुविधा फ्री रहेगी। यानी ग्राहकों को सिर्फ अपने रजिस्टर्ड ईमेल पते की जानकारी सही रखनी होगी। यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन अलर्ट से जुड़े संशोधित दिशानिर्देशों के बाद किया जा रहा है।
एचडीएफसी बैंक की नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2027 से ₹500 या इससे कम के UPI पेमेंट पर ग्राहकों को मोबाइल पर SMS नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप ₹100, ₹200, ₹300 या ₹500 का भुगतान करते हैं तो बैंक की ओर से उस ट्रांजैक्शन का SMS अलर्ट नहीं भेजा जाएगा।
वहीं, ₹500 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर SMS अलर्ट पहले की तरह मिलता रहेगा। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि रकम चाहे कितनी भी हो सभी UPI पेमेंट के ईमेल अलर्ट जारी रहेंगे।
|UPI पेमेंट की रकम
|SMS अलर्ट
|ईमेल अलर्ट
|₹100
|नहीं
|मिलेगा
|₹200
|नहीं
|मिलेगा
|₹500
|नहीं
|मिलेगा
|₹501
|मिलेगा
|मिलेगा
|₹1,000
|मिलेगा
|मिलेगा
|₹5,000
|मिलेगा
|मिलेगा
दरअसल, RBI ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इस नियम के अनुसार 500 रुपये से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर बैंकों को तुरंत SMS अलर्ट भेजना जरूरी होगा। वहीं, 500 रुपए तक के लेनदेन पर SMS भेजना बैंक की अपनी पॉलिसी के हिसाब से होगा।
कहने का मतलब ये हुआ कि बैंक चाहें SMS भेज सकते हैं और नहीं चाहें तो मैसेज भेजना बंद कर सकते हैं। बस अगर अब बैंक 500 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन पर SMS भेजते हैं तो इसके लिए ग्राहक से कोई चार्ज नहीं ले सकते हैं। वैसे RBI का ये नियम सिर्फ UPI के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर यही लागू होगा।
अभी ये बदलाव सिर्फ HDFC Bank ने घोषित किया है। लेकिन RBI का नियम सभी बैंकों के लिए है। इसलिए आने वाले दिनों में SBI, ICICI, Axis, PNB जैसे बैंक भी ऐसा ही कर सकते हैं।