HDFC Bank का नया इलेक्ट्रिक कार लोन, बैटरी और कार के लिए अलग-अलग EMI की सुविधा

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए एक नया लोन पेश किया है। इस लोन की खास बात यह है कि इसमें कार की बॉडी और बैटरी के लिए अलग-अलग फाइनेंसिंग की सुविधा मिलेगी।
इससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से ईएमआई तय कर सकेंगे। साथ ही, बैटरी वाले हिस्से के लोन को चुकाने के लिए लंबी अवधि का विकल्प भी मिलेगा। बैंक का यह लोन देशभर में उसकी 9,700 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के मुकाबले अधिक हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह बैटरी की ऊंची कीमत है, जो इलेक्ट्रिक कार की कुल लागत का बड़ा हिस्सा होती है। ऐसे में एचडीएफसी बैंक का नया लोन ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना आसान बनाने की कोशिश है।
इस लोन के तहत कार की बॉडी और बैटरी की लागत को अलग-अलग बांटा जाएगा। ग्राहक बैटरी के लिए लिए गए लोन को लंबी अवधि में चुका सकेंगे। इससे उनकी मासिक किस्त यानी ईएमआई को अपनी सुविधा के अनुसार तय करने में मदद मिलेगी।
बैंक के मुताबिक, बैटरी के लिए तय की गई ईएमआई को पेट्रोल या डीजल कार चलाने पर होने वाले खर्च के बराबर रखने का प्रयास किया गया है। इससे ग्राहक इलेक्ट्रिक कार खरीदने की शुरुआती लागत और हर महीने होने वाले खर्च के बीच बेहतर तालमेल बना सकेंगे।
यह व्यवस्था बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के अनुरूप भी है। इस मॉडल में वाहन की बैटरी खरीदने के बजाय उसके इस्तेमाल के लिए अलग से भुगतान करने का विकल्प मिल सकता है। यह लोन प्रमुख वाहन निर्माताओं की इलेक्ट्रिक कारों के लिए उपलब्ध होगा।
एचडीएफसी बैंक में रिटेल एसेट्स और रूरल बैंकिंग के ग्रुप हेड अरविंद वोहरा ने कहा कि इस लोन का उद्देश्य इलेक्ट्रिक कारों को अधिक किफायती बनाना है। उनके मुताबिक, फ्लेक्सी इलेक्ट्रिक कार लोन से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
बैंक की ओर से जारी जानकारी में शामिल रिपोर्टों के अनुसार, भारत में यात्री इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी मौजूदा करीब 7% से बढ़कर 2030 तक 15-20% हो सकती है। सरकार का 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का लक्ष्य, बैटरी तकनीक में सुधार और बाजार में इलेक्ट्रिक कारों के बढ़ते विकल्प इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.More
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.